Autostrăzile pe care România le are, dar nu le poate folosi. Misterul întârzierilor continuă

Trei porțiuni de autostradă, construite pentru a prelua o parte importantă din traficul rutier, sunt pregătite aproape în totalitate, însă șoferii nu le pot folosi încă. Două dintre acestea, aflate pe A0 Nord și pe Autostrada Moldovei A7, au rămas de mai multe săptămâni la un stadiu de execuție de aproximativ 99%, fără ca circulația să fie deschisă.

O situație similară se regăsește și pe Autostrada Transilvania A3, unde un tronson finalizat în proporție de 99,9% este așteptat să intre în exploatare în perioada următoare. Asociația Pro Infrastructura (API) descrie această situație drept un adevărat „muzeu”, subliniind că drumurile sunt aproape gata, însă șoferii nu le pot folosi. Potrivit reprezentanților organizației, întârzierile sunt generate de o combinație de probleme administrative, tehnice și de coordonare între proiecte.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor din partea USR, responsabil de domeniul rutier din luna mai 2026, afirmă că tronsoanele ar putea fi deschise imediat dacă nu ar exista probleme moștenite, precum lipsa unor descărcări provizorii la capetele unor sectoare de autostradă.

La rândul său, Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructura, susține că întârzierile sunt cauzate de birocrație, lipsă de asumare și dificultăți tehnice, dar și de o coordonare deficitară între proiectele de infrastructură.

Pe Autostrada de Centură A0 Nord, Lotul 4, cu o lungime de 4,5 kilometri și construit de compania românească UMB, lucrările sunt practic încheiate încă de la începutul lunii iunie 2026. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirmă că recepția lucrărilor este în desfășurare.

Circulația nu poate fi însă deschisă deoarece lipsește nodul rutier necesar conectării cu loturile învecinate și realizării unei descărcări temporare a traficului. Deși are o lungime redusă, tronsonul a presupus lucrări complexe, printre care construirea unui viaduct de aproape 1,3 kilometri peste Lacul Cernica. Contractul a fost semnat în 2020, însă autorizațiile de construire au fost emise etapizat, ultima fiind acordată în aprilie 2024.

Termenul contractual de finalizare era stabilit pentru octombrie 2025, însă lucrările au fost încheiate abia în iunie 2026. Deschiderea circulației depinde acum de finalizarea Lotului 3, cu o lungime de 8,6 kilometri, executat de compania chineză CCECC. Deși termenul contractual era februarie 2026, finalizarea este estimată în prezent pentru luna septembrie 2026.

„Dacă vorbim pe A0 Nord, lotul 4, acolo s-a discutat foarte mult timp despre o descărcare temporară, la limita loturilor, dar nu s-a materializat acest lucru, din păcate. Am vizitat și eu lucrările, iar Compania de Drumuri a justificat că n-a făcut o descărcare temporară pentru că ar fi permis constructorilor să invoce o altă întârziere. Cert e că acolo avem acum un sector de autostradă muzeu pe care nu se circulă în așteptarea finalizării de pe lotul vecin”, a explicat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Ionuț Ciurea critică, la rândul său, ceea ce numește „indecizia, fuga de responsabilitate, indolența și nepăsarea Companiei de Drumuri”, amintind că promisiunea realizării unei descărcări provizorii la intersecția cu DN3, anunțată încă din 2025, nu a fost pusă în practică.

O situație asemănătoare se întâlnește și pe Autostrada Moldovei A7. Segmentul dintre Adjud și Răcăciuni, parte a traseului Focșani – Bacău și cu o lungime de aproximativ 22 de kilometri, este finalizat, însă nu este încă deschis circulației. Constructorul UMB a încheiat lucrările cu câteva săptămâni în urmă și așteaptă recepția din partea CNAIR.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, explică faptul că deschiderea circulației nu este considerată oportună deoarece nodul rutier de la Răcăciuni descarcă traficul pe un drum județean care traversează o cale ferată și ajunge într-o intersecție în T cu DN2/E85, situație care ar putea genera blocaje. Potrivit acestuia, tronsonul va fi inaugurat simultan cu lotul următor, Răcăciuni – Bacău, a cărui finalizare este estimată pentru luna august 2026.

„Ei invocă aceste rațiuni de siguranță, dar i-am întrebat și eu, dacă avem aceste elemente, de ce am mai făcut acest nod rutier? A costat 10 milioane de lei pe acel nod rutier, sunt 20 de hectare de teren ocupate cu poduri, bretele. Și acum ne trezim în situația că n-ar fi chiar bine să-l folosim la nivelul traficului de autostradă, ci eventual să treacă doar 3-4 mașini care coboară la Răcăciuni. Au ridicat din umeri cei de la Compania de Drumuri”, a declarat Horațiu Cosma.

Ionuț Ciurea consideră că explicația este diferită și susține că menținerea tronsonului închis permite constructorului UMB să își concentreze resursele asupra altor sectoare ale Autostrăzii Moldovei, importante pentru respectarea termenelor asumate prin PNRR.

Reprezentantul Pro Infrastructura respinge argumentele CNAIR privind riscurile nodului rutier de la Răcăciuni și amintește că în trecut au fost inaugurate și alte loturi aflate în situații similare.

„Nu se dorește a fi inaugurat, pur și simplu. Nu există niciun motiv tehnic”, a adăugat Ciurea, apreciind că evitarea unei recepții parțiale reduce volumul de documente și proceduri administrative atât pentru constructor, cât și pentru CNAIR.

Pe Autostrada Transilvania A3, sectorul dintre Poarta Sălajului și Zimbor, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri, este de asemenea finalizat aproape integral. După întârzieri care au ajuns la aproape trei ani, inaugurarea este programată pentru finalul lunii iulie 2026.

„Pe autostrada Transilvania e un sector cu multă istorie. Sunt lucrări începute în 2021, ar fi trebuit să dureze doi ani, 2023 era primul termen. Dar am ajuns acum în 2026, cu alunecări de teren, cu multe probleme. Acum în sfârșit e la 99,9% după ce s-au rezolvat ultimele alunecări”, a explicat Horațiu Cosma.

Secretarul de stat a precizat că o altă dificultate a fost reprezentată de nodul rutier de la Poarta Sălajului, care nu fusese inclus inițial în proiect. Acesta a fost construit printr-un contract separat și finalizat în același timp cu restul autostrăzii, evitând devierea traficului pe un drum comunal. Horațiu Cosma susține însă că există informații potrivit cărora inaugurarea ar putea fi amânată din motive politice.