Nicușor Dan anunță un câștig strategic pentru România. NATO alocă 2,15 miliarde de euro pentru un proiect major

NATO a aprobat extinderea către Est a rețelei de conducte pentru combustibil, un proiect strategic destinat consolidării mobilității militare și securității pe Flancul Estic al Alianței. România va beneficia de aproximativ 2,15 miliarde de euro din investiția totală, estimată la 27 de miliarde de euro în următorii 20 de ani. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că noua infrastructură va avea atât utilizări militare, cât și civile și va traversa teritoriul României.

NATO a decis extinderea către Est a rețelei sale de conducte pentru combustibil, după un proces de negocieri care s-a desfășurat pe parcursul a peste cinci ani. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante demersuri logistice ale Alianței și urmărește creșterea capacității de reacție și a mobilității militare în statele de pe Flancul Estic.

Hotărârea vine în contextul schimbărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, conflict care a evidențiat rolul esențial al infrastructurii logistice în susținerea operațiunilor militare și a apărării colective.

„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale Alianței. Potrivit șefului statului, investiția totală este estimată la 27 de miliarde de euro pentru următoarele două decenii, fiind cea mai amplă investiție de acest tip realizată vreodată de NATO.

„România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO.

După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 23, 2026

Din valoarea totală a investiției, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor fi alocate României. Fondurile vor susține dezvoltarea segmentului național al noii rețele de conducte, proiect la care au contribuit, în faza de pregătire și negociere, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Delegația României la NATO.

„Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României”, a mai anunțat președintele.

Noua infrastructură va traversa teritoriul României și va putea fi utilizată atât pentru nevoile logistice ale Alianței, cât și în scopuri civile. Totodată, autoritățile estimează că investiția va genera oportunități economice pentru companiile românești implicate în dezvoltarea și operarea proiectului.

„Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”, a mai transmis președintele Nicușor Dan, în postarea sa de pe X.

Prin includerea în această rețea logistică și energetică, România își consolidează poziția strategică pe Flancul Estic al Alianței și își extinde conexiunile cu infrastructura militară a statelor aliate din Europa Occidentală.

Tema extinderii rețelei de conducte pentru combustibil a fost abordată și în cadrul Summitului NATO desfășurat la Ankara. În timpul conferinței de presă susținute de președintele Nicușor Dan, un reporter Bloomberg a adresat o întrebare referitoare la contribuția pe care România ar urma să o aibă în implementarea proiectului.

Jurnalistul a făcut referire la declarațiile președintelui Poloniei privind includerea extinderii sistemului de conducte pe agenda summitului și a întrebat dacă România este pregătită să își asume partea de contribuție necesară pentru dezvoltarea infrastructurii.

„Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că va împinge ca pe agenda summitului să fie și extinderea sistemului de conducte NATO, fuel pipelines. România este un beneficiar important, dar înțeleg va nevoie și de o contribuție a statelor membre. E pregătită România să își asume un angajament?”, a fost întrebarea adresată președintelui.

În răspunsul oferit, Nicușor Dan a solicitat o clarificare asupra întrebării, după care a făcut referire la infrastructura existentă din România.

„Pentru aprovizionare sau pentru ce? Da, din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”, a răspuns președintele.

Potrivit relatării publicate de G4Media.ro, răspunsul nu a fost corelat cu întrebarea privind angajamentele financiare și tehnice ale României pentru proiectul de extindere a rețelei de conducte NATO, aspect care a atras atenția presei internaționale.