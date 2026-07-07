Fifor Mihai, despre Summitul NATO: Probabil cel mai complicat și cel mai important. Începutul unei noi etape în evoluția Alianței

Fifor Mihai susține că Summitul NATO de la Ankara reprezintă unul dintre cele mai importante momente strategice pentru România de la aderarea la Alianță. Fostul ministru al Apărării afirmă că reuniunea va testa capacitatea statelor membre de a transforma în realitate angajamentele asumate privind apărarea și securitatea. În opinia sa, obiectivul României este să își consolideze statutul de pilon al Flancului Estic și principal hub strategic NATO la Marea Neagră.

Fifor Mihai apreciază că reuniunea de la Ankara depășește importanța unei întâlniri obișnuite a liderilor Alianței și reprezintă un moment decisiv pentru viitorul securității euroatlantice. Potrivit deputatului PSD și fostului ministru al Apărării, România are un interes strategic major ca deciziile adoptate să consolideze poziția țării în arhitectura de securitate a NATO.

„Astăzi începe la Ankara cel de-al 36-lea Summit NATO de la înființarea Alianței în 1949. Probabil cel mai complicat și cel mai important summit al Alianței din ultimele decenii.

Nu doar pentru că are loc în plin război la granița estică a NATO și într-un context internațional marcat de instabilitate, ci pentru că la Ankara se decide, în realitate, cum va arăta Alianța în următorii zece ani”, scrie deputatul PSD pe pagina sa.

Acesta afirmă că, dacă Summitul NATO de la Haga din 2025 a stabilit direcțiile generale, reuniunea din Turcia trebuie să demonstreze că obiectivele asumate pot fi puse în aplicare prin măsuri concrete și investiții consistente.

„Dacă Summitul de la Haga din 2025 a stabilit obiectivele, Ankara trebuie să demonstreze că acestea pot fi transformate în realitate. Secretarul general Mark Rutte a spus-o fără echivoc: nu mai este vremea declarațiilor politice, ci a implementării. Fiecare aliat trebuie să prezinte planuri clare și credibile pentru atingerea obiectivului de 5% din PIB destinat apărării și securității până în 2035. În același timp, vor fi anunțate contracte de zeci de miliarde de euro pentru dezvoltarea industriei de apărare, într-un efort fără precedent de consolidare a capacității de descurajare și apărare a Alianței”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Fostul ministru consideră însă că adevărata miză a reuniunii depășește nivelul angajamentelor financiare și privește viitorul relației transatlantice.

„Ankara reprezintă primul mare test al noului echilibru transatlantic. Statele Unite solicită Europei să își asume o parte mult mai mare din responsabilitatea apărării continentului, iar statele europene încearcă să demonstreze că pot face acest lucru fără a afecta unitatea Alianței. De aceea, discuțiile despre investiții, industrie de apărare, postura de descurajare, sprijinul pentru Ucraina și redistribuirea responsabilităților în cadrul NATO sunt, de fapt, părți ale aceleiași ecuații”, consideră social-democratul.

Mihai Fifor afirmă că unul dintre cele mai urmărite subiecte ale summitului îl reprezintă poziția președintelui american Donald Trump și mesajele transmise înaintea reuniunii din capitala Turciei.

În opinia sa, declarațiile liderului de la Casa Albă privind participarea la summit reflectă modul în care administrația americană privește în prezent Alianța Nord-Atlantică și relațiile cu partenerii europeni.

„Înainte de plecarea spre Ankara, acesta a declarat din nou că participă la Summit în principal din respect pentru președintele Recep Tayyip Erdogan. Afirmația nu este una întâmplătoare și transmite mai multe mesaje simultan. În primul rând, confirmă faptul că administrația Trump continuă să privilegieze relațiile directe dintre lideri și diplomația personală. În al doilea rând, transmite că NATO nu mai este privită la Washington ca un scop în sine, ci ca un instrument care trebuie să servească în primul rând interesele strategice ale Statelor Unite. În al treilea rând, reafirmă rolul esențial pe care Turcia îl joacă astăzi în arhitectura de securitate euroatlantică”, subliniază Mihai Fifor.

Fostul ministru al Apărării estimează că summitul ar putea marca începutul unei noi etape în evoluția NATO și în distribuirea responsabilităților între Statele Unite și aliații europeni.

„Nu mă aștept la un discurs anti-NATO din partea președintelui american. Dimpotrivă. Mă aștept la reafirmarea câtorva principii care definesc deja noua abordare americană: Statele Unite rămân liderul Alianței, însă Europa trebuie să investească mai mult în propria apărare; industria occidentală de apărare trebuie să producă mai mult și mai rapid; iar SUA își vor concentra tot mai multe resurse strategice asupra competiției globale cu China. Din această perspectivă, Ankara ar putea marca începutul unei noi etape în evoluția Alianței. Dacă NATO 1.0 a fost Alianța Războiului Rece, iar NATO 2.0 a fost Alianța extinderii și a operațiunilor din Balcani și Afganistan, Summitul din Turcia are toate șansele să inaugureze ceea ce am putea numi NATO 3.0. Un NATO în care Europa devine principalul finanțator al propriei apărări, în timp ce Statele Unite rămân garantul strategic și principalul furnizor de tehnologie militară avansată. Un NATO în care accentul se mută de la simple desfășurări de trupe către producția industrială de apărare, reziliența economică, infrastructura critică, inovarea tehnologică și capacitatea de a produce rapid echipamente militare în cazul unei crize majore”, spune fostul ministru al Apărării.

Mihai Fifor susține că România trebuie să folosească reuniunea de la Ankara pentru a obține proiecte concrete în domeniul infrastructurii militare și al industriei de apărare, astfel încât regiunea Mării Negre să rămână o prioritate strategică pentru Alianță.

Acesta apreciază că președintele Nicușor Dan participă la summit într-un context politic complicat, în condițiile în care Guvernul este demis, ceea ce, în opinia sa, poate influența capacitatea de negociere a delegației române.

„Pentru România, miza este uriașă. Țara noastră are nevoie ca Marea Neagră să rămână o prioritate strategică permanentă a Alianței, iar consolidarea Flancului Estic să fie abordată echilibrat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. România trebuie să obțină investiții în infrastructura militară, în dezvoltarea industriei naționale de apărare și în proiectele logistice care vor susține noua arhitectură de securitate a NATO. Președintele Nicușor Dan nu are deloc o misiune ușoară. Participă la summit având în spate obiectivele aprobate recent în CSAT. Ele sunt corecte și sunt în deplină concordanță cu direcția în care se îndreaptă Alianța. Rămâne însă întrebarea esențială: câtă forță de negociere poate avea România într-un moment în care președintele este însoțit de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe ai unui Guvern demis?”, mai spune el.

Fostul ministru afirmă că reprezentarea României este legitimă din punct de vedere constituțional, însă consideră că situația politică internă poate afecta percepția partenerilor și ritmul asumării proiectelor strategice.

„În marile negocieri internaționale contează nu doar argumentele, ci și percepția că statul pe care îl reprezinți este stabil, coerent și capabil să implementeze ceea ce negociază. Pentru România, însă, adevărata miză a summitului nu este doar securitatea. Miza este să confirme că este unul dintre pilonii NATO pe Flancul Estic și principalul hub strategic al Alianței la Marea Neagră. Dacă vom reuși să legăm investițiile NATO de dezvoltarea industriei românești de apărare, de modernizarea infrastructurii și de consolidarea prezenței aliate în regiune, câștigul va fi unul istoric, atât din punct de vedere al securității, cât și al dezvoltării economice. Dacă nu, riscăm să rămânem doar un beneficiar al securității oferite de Alianță, în timp ce marile investiții și oportunități vor merge către alte state”, precizează Mihai Fifor.

În final, deputatul PSD susține că reuniunea de la Ankara va avea implicații care depășesc agenda curentă a NATO și vor influența modul în care va funcționa sistemul de securitate euroatlantic în următorii ani.