Atac masiv asupra Kievului: clădiri prăbușite și victime confirmate. Zelenski, mesaj înaintea summitului NATO din Turcia

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită de un atac rusesc soldat cu victime în dimineața zilei de luni, cu o zi înainte de debutul summitului NATO organizat în Turcia, reuniune la care președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a anunțat participarea.

Explozii puternice au fost observate pe cerul orașului pe timpul nopții, după ce rachete balistice și drone au vizat mai multe zone din Kiev. Potrivit autorităților locale, cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.

Mai multe clădiri de locuințe au fost avariate în urma bombardamentelor, iar oameni au rămas blocați în apartamentele aflate la etajele superioare ale imobilelor afectate. Pe străzi au fost surprinse și autoturisme cuprinse de flăcări.

Echipele de intervenție au evacuat locuitorii dintr-un bloc afectat situat în districtul Podilski, inclusiv copii aflați la etajele superioare. Informația a fost transmisă de primarul Kievului, Vitali Klitschko, printr-un mesaj publicat pe Telegram.

Sirenele de avertizare pentru raid aerian au răsunat în întreaga capitală, determinând numeroși locuitori să se refugieze în adăposturi. Cu doar câteva ore înaintea atacului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că Moscova „pregătește un nou atac masiv”.

Bombardamentul vine la numai câteva zile după un alt atac de amploare asupra Kievului, produs joia trecută, în urma căruia au murit 30 de persoane. Acesta a fost al treilea cel mai grav atac asupra capitalei de la începutul războiului.

„Acest lucru este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Americii și înainte de Summitul NATO de la Ankara”, a scris Zelenski , într-o postare pe platforma X, înainte de desfășurarea atacului.

Mai trebuie menționat faptul că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va reprezenta unul dintre principalele subiecte ale summitului NATO care începe marți în Turcia.

Districtul Darnitskyi, situat în partea de sud-est a Kievului și grav afectat și de atacurile de joia trecută, a suferit noi distrugeri în urma bombardamentelor de luni. Primarul orașului a anunțat că mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate, iar locatarii sunt evacuați. Imagini geolocalizate difuzate de CNN surprind o explozie de mare intensitate și mai multe blocuri cuprinse de flăcări după impact.

Donald Trump, care urmează să ajungă la Ankara, și-a reafirmat duminică disponibilitatea de a contribui la încheierea războiului. Potrivit Ministerului rus de Externe, liderul american a avut o convorbire de aproximativ 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. Cu o zi înainte, Trump a discutat și cu Volodimir Zelenski.

Deși promisese că va pune capăt conflictului în primele 24 de ore după revenirea la Casa Albă, la mai bine de 500 de zile de la începutul celui de-al doilea mandat, administrația sa nu a reușit să identifice o soluție care să conducă la încetarea războiului, în pofida mai multor demersuri diplomatice.

În estul Ucrainei, forțele ruse și-au intensificat operațiunile pentru extinderea controlului asupra regiunii Donețk, unul dintre obiectivele strategice ale Kremlinului. În același timp, orașele ucrainene continuă să fie vizate aproape în fiecare noapte de atacuri cu drone și rachete lansate de Moscova.

În ultimele săptămâni, Ucraina a mărit frecvența atacurilor cu rachete și drone asupra unor obiective importante aflate pe teritoriul Rusiei, inclusiv rafinării, porturi și unități din industria militară.

Atacul devastator de joia trecută asupra Kievului a evidențiat dificultățile întâmpinate de autoritățile ucrainene în apărarea capitalei. Rusia utilizează tot mai des drone cu reacție, precum Geran-4, care se deplasează cu viteze ce depășesc capacitatea grupurilor mobile de intervenție și pot fi interceptate doar cu sisteme de rachete sol-aer sau cu avioane de vânătoare.

Duminică, Volodimir Zelenski a reiterat solicitarea adresată partenerilor din Statele Unite și Europa pentru livrarea de rachete destinate sistemelor Patriot, afirmând că „orice întârziere în ceea ce privește rachetele pentru apărarea noastră aeriană – rachete pentru Patriots – înseamnă pierderi de vieți omenești și încurajează Rusia să continue războiul”.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea: „Rachetele pentru Patriots nu sunt necesare în depozite acum, ci în unitățile Patriot din Ucraina”. Potrivit acestuia, aceste sisteme sunt esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice, a rachetelor de croazieră, a munițiilor de rezervă și a dronelor cu reacție utilizate de Rusia. Cele mai noi interceptoare Patriot pot angaja astfel de ținte la altitudini de până la 15 kilometri și la distanțe de aproximativ 35 de kilometri.

Un val intens de rachete și drone lansate de Rusia a lovit capitala Ucrainei, Kiev, pe parcursul nopții, într-un atac care era încă în desfășurare în dimineața zilei de luni. Autoritățile au anunțat cel puțin zece persoane decedate, în timp ce operațiunile de intervenție continuau în mai multe zone ale orașului.

Explozile au fost resimțite în întreg Kievul, iar locuitorii s-au adăpostit în stațiile de metrou, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost activate. Atacul a implicat valuri succesive de rachete balistice și de croazieră, alături de drone care au vizat mai multe cartiere.

O clădire de locuințe din districtul Podilskyi a suferit o prăbușire parțială, a declarat Tymur Tkachenko într-o postare publicată pe Telegram. În același timp, în districtul Darnytsia, mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar echipele de intervenție au indicat că există persoane posibil blocate sub dărâmături.

„Acestea sunt clădiri rezidențiale. Locuri unde oamenii dormeau și își duceau viața obișnuită”, a spus el.

Vitali Klitschko a transmis că sistemele de apărare aeriană au fost active pe tot parcursul atacului și a cerut populației să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei.

„Nouă morți și 46 de răniți au fost confirmați în urma atacului rusesc (inclusiv cinci copii răniți)”, a postat Timur Tkachenko pe Telegram. „Din păcate, acesta nu este bilanțul final. Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare.”

În districtul Bucha, situat la nord-vest de Kiev, a fost raportat un alt deces în cursul dimineții, pe fondul intervențiilor desfășurate în mai multe localități afectate.

„Nu există cuvinte care să poată alina această durere”, a spus el. Volodimir Zelenski avertizase cu doar câteva ore înainte asupra unui posibil nou atac de amploare îndreptat împotriva Kievului.

Asaltul asupra Kievului a fost al doilea atac major asupra capitalei și a zonelor învecinate într-un interval mai mic de o săptămână. Situația are loc în contextul în care atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat loviturile la distanță, pe fondul unui conflict care continuă de mai mulți ani de la declanșarea invaziei la scară largă.

În ultimele săptămâni, Ucraina a vizat tot mai frecvent infrastructura energetică de pe teritoriul rus, cu scopul de a afecta capacitatea logistică și militară a Moscovei. Aceste acțiuni au inclus lovituri asupra unor obiective industriale și energetice considerate strategice.

Totodată, au fost raportate atacuri și asupra unor zone controlate de Rusia pe teritoriul ucrainean, inclusiv regiuni care erau sub influența Moscovei înainte de actualul conflict.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Volodimir Zelenski a reluat apelurile către partenerii occidentali pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, cu accent pe livrarea de rachete Patriot, afirmând că lipsa reîntregirii stocurilor contribuie la prelungirea conflictului de patru ani.