Donald Trump și Vladimir Putin au discutat despre războiul din Ucraina înaintea summitului NATO. Convorbirea a durat peste o oră

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul celebrării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii. Potrivit informațiilor comunicate de Kremlin și preluate de agenția EFE, discuția a vizat în principal situația din Ucraina, în perspectiva participării liderului american la summitul NATO care se va desfășura la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a precizat că cei doi lideri au abordat problema unei eventuale reglementări a conflictului din Ucraina, ținând cont de reuniunea Alianței Nord-Atlantice programată în Turcia. Convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump a durat o oră și 25 de minute, notează EFE.

Pe lângă dosarul ucrainean, cei doi președinți au discutat și alte subiecte de politică internațională, inclusiv situația din Iran și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

„Preşedinţii au discutat, în mod firesc, chestiunea unei reglementări în Ucraina, ţinând cont, printre altele, de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, pe 7 şi 8 iulie”, a declarat Iuri Uşakov, consilier diplomatic al Kremlinului, potrivit publicației menționate.

Tot sâmbătă, anterior convorbirii dintre liderii american și rus, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat, la rândul său, o discuție telefonică cu Donald Trump, cu ocazia aniversării Declarației de Independență a Statelor Unite. În cadrul acestei convorbiri, cei doi au abordat situația de pe frontul ucrainean și eforturile diplomatice aflate în desfășurare pentru încetarea războiului.

Președintele ucrainean a transmis că există perspective reale pentru încheierea conflictului și a subliniat importanța rolului Statelor Unite în acest proces. De asemenea, el a anunțat că discuțiile vor continua în cadrul summitului NATO de la Ankara.

„Preşedintele Trump şi cu mine am discutat despre situaţia actuală de pe linia frontului, precum şi despre eforturile noastre diplomatice. Există o reală perspectivă de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii este decisivă. Am convenit să continuăm aceste discuţii la summitul NATO de la Ankara”, a spus Zelenski pe reţelele sociale.

La reuniunea Alianței Nord-Atlantice, care începe marți în capitala Turciei, sunt așteptați șefi de stat și delegații din cele 32 de țări membre.

Potrivit lui Iuri Ușakov, în cadrul convorbirii cu Donald Trump, președintele Vladimir Putin a prezentat situația de pe câmpul de luptă din Ucraina din perspectiva Moscovei, afirmând că forțele armate ruse avansează în mod constant.

În acest context, Kremlinul a anunțat vineri cucerirea orașului Kostantinivka, considerat un bastion important al forțelor ucrainene în regiunea Donețk, a cărei ocupare reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Rusiei în conflict.

Autoritățile de la Kiev au respins însă categoric această informație, susținând că trupele ucrainene controlează în continuare orașul și că luptele din zonă sunt încă în desfășurare.

Pe teren, forțele ruse au înregistrat progrese limitate în ultimele luni, în special din cauza utilizării pe scară largă a dronelor, care restricționează deplasarea vehiculelor grele și provoacă pierderi semnificative ambelor tabere implicate în conflict.

Din punct de vedere diplomatic, negocierile dintre Moscova și Kiev rămân blocate. Rusia continuă să solicite retragerea completă a forțelor ucrainene din întreaga regiune Donețk, condiție respinsă de autoritățile ucrainene.