Rabla Auto 2026 se redeschide. Ce se schimbă pentru persoanele fizice din 25 august

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum în Programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă posibilitate de a solicita finanțarea. Înscrierile se redeschid marți, 25 august 2026, la ora 10.00, potrivit informațiilor anunțate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Noua sesiune este destinată celor care nu au reușit să obțină un ecotichet în etapa anterioară a programului. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2026, la ora 23.59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

AFM precizează că fondurile folosite pentru această etapă provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți de program. Prin urmare, persoanele fizice care nu au reușit să finalizeze înscrierea în etapa precedentă vor putea accesa din nou aplicația AFM începând cu data de 25 august.

„Programul Rabla Auto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto național și, în același timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate”, a transmis Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de tipul autovehiculului nou pentru care este solicitat ecotichetul. Cea mai mare sumă, de 18.500 de lei, este acordată pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unuia echipat cu pilă de combustie cu hidrogen.

Pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică, valoarea ecotichetului este de 15.000 de lei. În cazul unui autovehicul nou hibrid, sprijinul ajunge la 12.000 de lei.

Pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv cele care utilizează GPL sau GNC, ecotichetul are o valoare de 10.000 de lei. Aceeași valoare este prevăzută și pentru achiziționarea unei motociclete.

18.500 de lei – autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei – autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

12.000 de lei – autovehicul nou hibrid;

10.000 de lei – autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau motocicletă.

După obținerea numărului de înregistrare și rezervarea sumei, solicitantul trebuie să parcurgă următoarele etape prevăzute de program. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a completa în aplicație seria de șasiu a autovehiculului uzat.

În același interval, trebuie încărcate documentele necesare și trebuie selectat un producător validat. Parcurgerea acestor pași este necesară pentru continuarea procedurii de accesare a ecotichetului.

La începutul lunii august, AFM a publicat lista celor 9.743 de dosare aprobate în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice.

Noua etapă se adresează persoanelor care nu au reușit să obțină un ecotichet în sesiunea anterioară, iar bugetul pus la dispoziție provine din sumele rezervate pentru beneficiarii care nu au finalizat toate procedurile prevăzute de program.