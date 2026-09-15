Bulgaria va majora ajutoarele sociale din 2027. Ce se schimbă pentru persoanele cu venituri mici

Bulgaria va ridica pragul sărăciei la 443 de euro pe lună începând cu 1 ianuarie 2027. Guvernul, sindicatele și patronatele au aprobat luni noua valoare, care va influența mai multe prestații sociale. Creșterea este de 13,4% față de nivelul stabilit pentru 2026. Datele Eurostat prezentate la reuniune arată că aproximativ 1,37 milioane de bulgari au venituri sub pragul sărăciei.

Bulgaria a aprobat pentru 2027 un prag al sărăciei de 443 de euro lunar, cu 52,37 euro peste valoarea stabilită pentru 2026, potrivit Novinite. Majorarea va fi de 13,4% și va avea efecte asupra plăților sociale care se raportează la acest indicator.

Ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, a explicat că modificarea va permite ajustarea mai multor categorii de prestații.

„Noua valoare a pragului sărăciei are un impact pozitiv asupra ajustării diferitelor tipuri de prestații sociale”, a declarat Efremova.

Printre formele de sprijin calculate în funcție de acest prag se numără alocațiile lunare pentru prevenirea separării copiilor de familie și pentru reintegrarea lor. Același indicator este utilizat și pentru sprijinul destinat copiilor aflați în grija rudelor, a persoanelor apropiate sau a familiilor de plasament.

De valoarea pragului depind, de asemenea, ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, pensia socială pentru vârstnici și sprijinul pentru încălzire. Creșterea acestuia va permite accesul unui număr mai mare de persoane la aceste forme de asistență.

Indicatorul este folosit și la stabilirea cuantumului ajutoarelor pentru persoanele care ajung în situații de urgență în urma dezastrelor naturale.

Pentru a finanța majorarea plăților sociale, Ministerul Muncii și Politicii Sociale va avea nevoie de aproximativ 94 de milioane de euro în plus în bugetul aferent anului 2027.

Datele Eurostat citate în timpul reuniunii indică faptul că aproximativ 1,37 milioane de persoane din Bulgaria, reprezentând 21,2% din populație, au venituri sub pragul sărăciei.

Natalia Efremova anticipează o reducere a ponderii persoanelor aflate în această situație, comparativ cu anul anterior.

„Comparativ cu anul precedent, ponderea populației care trăiește în sărăcie va scădea cu 0,5 puncte procentuale”, a declarat ministrul Muncii.

Nivelul aprobat este sub cel cerut de sindicate, care au susținut stabilirea unei valori mai ridicate. Plamen Dimitrov, președintele Confederației Sindicatelor Independente, cea mai mare confederație sindicală din Bulgaria, a cerut ca pragul să ajungă la 467 de euro.

„Pragul sărăciei ar trebui să fie de 467 de euro”, a declarat Dimitrov după reuniunea dintre reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

Solicitările pentru intensificarea măsurilor de reducere a sărăciei au venit și din partea altor reprezentanți sindicali prezenți la discuții.

În România, cele mai recente date disponibile plasează pragul sărăciei relative din 2025 la 24.435 de lei pe an pentru o persoană, respectiv aproximativ 2.036 de lei lunar. Sub acest nivel se aflau circa 3,47 milioane de persoane, echivalentul a 18,4% din populație.

Cele două țări folosesc însă mecanisme diferite. În Bulgaria, valoarea pentru 2027 este fixată înainte de începerea anului și servește drept reper pentru calcularea mai multor ajutoare sociale. În România, pragul sărăciei relative este determinat pe baza veniturilor populației.

Institutul Național de Statistică va putea stabili valoarea aferentă anului 2026 după încheierea acestuia și centralizarea datelor necesare.