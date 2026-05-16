Pensia necontributivă este o formă de sprijin social acordată persoanelor care nu au cotizat suficient pentru a primi o pensie contributivă obișnuită sau care au venituri foarte mici la bătrânețe.

Aceasta nu funcționează la fel în toate țările. În unele state, precum Spania, există chiar o pensie necontributivă clar definită. În alte țări, precum Germania, ajutorul este mai degrabă un venit minim social pentru vârstnici, acordat în funcție de nevoi. În România, sprijinul echivalent este indemnizația socială pentru pensionari, care completează veniturile până la un prag minim garantat.

În general, aceste ajutoare sunt condiționate de vârstă, rezidență legală, venituri reduse și, în unele cazuri, de perioada minimă de ședere în țara respectivă.

În Spania, pensia necontributivă se acordă persoanelor care nu au acumulat contribuțiile necesare pentru o pensie obișnuită și care nu dispun de venituri suficiente.

Există două forme principale: pensia necontributivă de bătrânețe și pensia necontributivă de invaliditate. Pentru pensia de bătrânețe, solicitantul trebuie să aibă cel puțin 65 de ani, să locuiască legal în Spania și să fi avut reședința în această țară timp de minimum 10 ani între vârsta de 16 ani și momentul solicitării. Dintre acești ani, cel puțin doi trebuie să fie consecutivi și imediat anteriori cererii.

Pentru pensia necontributivă de invaliditate, regula este diferită. Solicitantul trebuie să aibă între 18 și 65 de ani, să aibă un grad de dizabilitate sau boală cronică de minimum 65% și să fi locuit legal în Spania timp de cinci ani, dintre care doi imediat anteriori cererii.

În 2026, pensia necontributivă integrală din Spania ajunge la 8.803,20 euro pe an, adică aproximativ 629 de euro pe lună în 14 plăți. Suma poate fi redusă dacă beneficiarul are alte venituri sau locuiește împreună cu alte persoane.

Franța are un sistem diferit, numit ASPA, adică „Allocation de solidarité aux personnes âgées”. Acesta este un ajutor lunar destinat pensionarilor cu venituri mici care locuiesc în Franța. Sprijinul este plătit de casa de pensii și diferă în funcție de situația beneficiarului, respectiv dacă locuiește singur sau în cuplu.

În 2026, plafoanele ASPA sunt de 1.043,59 euro pe lună pentru o persoană singură și 1.620,18 euro pe lună pentru un cuplu. Aceste sume reprezintă nivelul maxim până la care statul poate completa veniturile, nu o sumă fixă acordată tuturor beneficiarilor.

Pentru a primi ASPA, persoana trebuie, de regulă, să aibă cel puțin 65 de ani, să locuiască stabil în Franța și să aibă venituri sub plafonul stabilit. În anumite situații, cum ar fi invaliditatea, accesul poate fi posibil mai devreme.

În Italia, sprijinul echivalent este „assegno sociale”, acordat persoanelor aflate în nevoie economică. Acesta nu este o pensie contributivă, ci o prestație socială pentru cei care nu au venituri suficiente la bătrânețe.

Potrivit INPS, beneficiarii trebuie să aibă 67 de ani, să se afle într-o situație de nevoie economică, să aibă reședința efectivă în Italia și să îndeplinească cerința celor 10 ani de ședere legală și continuă pe teritoriul italian.

Ajutorul este acordat în funcție de veniturile solicitantului și poate fi redus sau eliminat dacă acesta depășește plafoanele stabilite. Pentru românii stabiliți în Italia, condiția de rezidență efectivă și cea privind veniturile sunt esențiale.

Germania nu funcționează după modelul unei pensii necontributive clasice, precum Spania. În schimb, persoanele care au ajuns la vârsta standard de pensionare și nu își pot acoperi cheltuielile de trai pot primi „Grundsicherung im Alter”, adică ajutor de bază pentru vârstnici.

Acest sprijin este destinat persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare, locuiesc în Germania și au venituri sau bunuri sub nivelul minim de subzistență stabilit de lege.

Ajutorul poate acoperi cheltuieli de bază, inclusiv costuri legate de locuință, în funcție de situația concretă a beneficiarului. Tocmai de aceea, în Germania suma nu este identică pentru toți, ci se calculează în funcție de venituri, chirie, gospodărie și nevoile recunoscute legal.

Bulgaria are un sistem de pensii sociale și de venituri minime semnificativ mai redus decât statele occidentale. Nivelul sprijinului este legat de legislația bugetară și socială, iar în 2026 pragurile sociale au fost influențate și de creșterea liniei sărăciei, stabilită la aproximativ 390,63 euro.

Totodată, în discuțiile privind bugetul pentru 2026 au fost incluse majorări ale pensiei minime, aceasta urmând să ajungă la aproximativ 347 de euro, potrivit informațiilor disponibile privind proiectul bugetar.

Comparativ cu Franța, Germania, Italia sau Spania, nivelul sprijinului din Bulgaria rămâne considerabil mai mic, ceea ce reflectă diferențele mari de venituri și costuri de trai dintre statele membre ale Uniunii Europene.

În România nu există, în sens strict, o pensie necontributivă similară celei din Spania. Există însă indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și ca pensie minimă socială.

Aceasta nu se acordă ca o pensie separată, ci ca o completare pentru pensionarii ale căror venituri din pensie sunt sub pragul minim garantat. Casa Națională de Pensii Publice precizează că indemnizația socială nu apare ca element distinct în decizia de pensie, ci pe cuponul de pensie, ca sumă acordată în completarea drepturilor aflate sub plafonul legal.

În 2026, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei pe lună. Practic, dacă un pensionar are o pensie mai mică decât acest prag, statul acoperă diferența până la 1.281 de lei.

Datele publice arată că, în martie 2026, peste 882.000 de pensionari beneficiau de indemnizația socială, iar în sistemul public valoarea medie suportată de la bugetul de stat era de 537 de lei.

Comparație între principalele forme de sprijin

Țara Denumire / tip de sprijin Vârsta generală Condiții principale Nivel orientativ în 2026 Spania Pensión no contributiva 65 de ani Rezidență legală 10 ani, venituri reduse aprox. 629 euro/lună, în 14 plăți Franța ASPA 65 de ani Rezidență în Franța, venituri sub plafon până la 1.043,59 euro/lună pentru persoană singură Italia Assegno sociale 67 de ani Reședință efectivă, 10 ani ședere legală continuă, venituri mici variabil, în funcție de venituri Germania Grundsicherung im Alter vârsta standard de pensionare Rezidență în Germania, venituri sub nivelul minim variabil, în funcție de nevoie Bulgaria Pensie/ajutor social pentru vârstnici în funcție de regulile naționale Venituri reduse și condiții sociale nivel redus față de vestul Europei România Indemnizație socială pentru pensionari pensionari cu venituri mici Pensie sub plafonul minim garantat 1.281 lei/lună

Ce trebuie să știe românii care locuiesc în străinătate

Pentru românii stabiliți în alte state europene, cea mai importantă condiție nu este cetățenia, ci rezidența legală și efectivă în țara respectivă.

De exemplu, în Spania, o persoană nu poate cere pensie necontributivă doar pentru că locuiește acolo de puțin timp. Este nevoie de minimum 10 ani de rezidență legală pentru pensia de bătrânețe. În Italia, condiția este tot de 10 ani de ședere legală și continuă. În Franța și Germania, contează veniturile, reședința stabilă și situația gospodăriei.

De asemenea, aceste forme de sprijin nu trebuie confundate cu pensia contributivă. Dacă o persoană a muncit legal în mai multe state membre ale Uniunii Europene, perioadele de contribuție pot fi totalizate la stabilirea drepturilor de pensie. Pensia necontributivă sau socială intervine, în general, atunci când veniturile sunt foarte mici sau când stagiul de cotizare nu permite obținerea unei pensii suficiente.

Diferențe mari între Vest și Est

Comparația arată diferențe foarte mari între statele europene. Franța poate completa veniturile unei persoane singure până la peste 1.000 de euro lunar, în timp ce România garantează 1.281 de lei, iar Bulgaria rămâne la niveluri mult mai reduse.

În statele occidentale, sprijinul este mai mare, dar și condițiile sunt mai stricte, mai ales în privința rezidenței și a veniturilor. În estul Europei, sumele sunt mai mici, însă mecanismele funcționează mai ales ca o completare a pensiilor foarte reduse.

Pe fondul îmbătrânirii populației, al migrației și al creșterii costurilor de trai, pensiile necontributive și ajutoarele sociale pentru vârstnici devin tot mai importante în Europa. Acestea nu înlocuiesc pensia obținută prin contribuții, dar reprezintă o plasă de siguranță pentru persoanele care riscă să ajungă la bătrânețe fără venituri suficiente.