Nivelul Dunării provoacă efecte neașteptate. Ce spun cei care administrează Porțile de Fier

Cele două hidrocentrale de la Porțile de Fier produc în această perioadă aproximativ jumătate din energia generată într-o vară cu un regim hidrologic normal. Scăderea este provocată de debitele foarte mici ale Dunării, aflate la cele mai reduse valori înregistrate pentru această amenajare hidrotehnică de la începutul lunii mai.

Dragoș Novac, managerul sucursalei Hidrocentrale Porțile de Fier din Hidroelectrica, a declarat într-un interviu acordat Mediafax că nivelul redus al apei influențează direct producția de energie, însă nu există niciun scenariu în care hidrocentralele de pe fluviu să fie oprite.

Potrivit acestuia, Dunărea intră în România cu cele mai mici debite istorice pentru această perioadă, iar situația persistă de mai multe luni. În aceste condiții, centralele Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, exploatate împreună cu partea sârbă, funcționează la un nivel semnificativ redus comparativ cu lunile iulie și august dintr-un an obișnuit.

La nivel multianual, cele două hidrocentrale asigură între 10 și 15% din producția națională de energie electrică, în funcție de hidraulicitate, iar peste 40% din energia hidro livrată în sistemul energetic național provine de la Porțile de Fier.

Debitele foarte scăzute ale Dunării au avut efecte și asupra sistemului energetic național. În acest context, cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, operate de Nuclearelectrica și responsabile, în mod obișnuit, pentru aproximativ 20% din producția de energie a României, au fost oprite, iar necesarul de consum este acoperit din alte surse disponibile și din importuri, cu efecte asupra prețurilor de pe Piața pentru Ziua Următoare.

Întrebat despre impactul debitelor reduse asupra producției, Dragoș Novac a explicat că nivelul energiei generate este adaptat volumului de apă care ajunge în amenajarea hidrotehnică. „Producția din prezent este undeva la jumătatea producției obișnuite”, a declarat acesta.

Managerul a precizat că, în prezent, cele două hidrocentrale produc zilnic aproximativ 7.000 MWh, respectiv 7 GWh. Din această cantitate, aproximativ 5.000 MWh provin de la Porțile de Fier I, iar alte 2.000 MWh de la Porțile de Fier II.

Într-o vară cu un regim hidrologic normal, producția zilnică s-ar situa în jurul valorii de 14.000 MWh, însumând aproximativ 10.000–10.500 MWh la Porțile de Fier I și 3.500–4.000 MWh la Porțile de Fier II.

Dragoș Novac a amintit că o situație similară s-a înregistrat în august și septembrie 2003, când Dunărea a atins minime istorice pentru perioada respectivă.

„Dar asta nu înseamnă că nu au mai fost în zona asta debite foarte mici. Am trecut prin asta exact, exact la fel în anul 2003, în august – septembrie. Atunci s-au înregistrat minimele istorice pentru perioada asta, 1.520 de metri cubi pe secundă pentru august, 1.474 metri cubi pe secundă pentru septembrie”, a explicat managerul.

Acesta a confirmat și faptul că, în anul 2003, s-a ajuns la condiții hidrologice comparabile cu cele din prezent. Referitor la valorile minime istorice ale Dunării, Dragoș Novac a precizat că, după amenajarea hidrotehnică, cel mai redus debit a fost de 1.474 metri cubi pe secundă, înregistrat în septembrie 2003. El a arătat că există măsurători încă din anul 1842, iar în sezonul rece au fost consemnate chiar și debite cuprinse între 1.150 și 1.190 metri cubi pe secundă.

Managerul a subliniat că fenomenul actual este diferit prin durata sa, deoarece debitele foarte mici se mențin fără întrerupere încă din luna mai. El a menționat că stațiile hidrometrice de la Novi Sad și Mitrovica, precum și cele amplasate pe râul Sava, au înregistrat cele mai mici cote din istorie pentru această perioadă.

Potrivit lui Dragoș Novac, semnele acestui regim hidrologic deficitar au apărut încă de la sfârșitul lunii aprilie, când Dunărea înregistra debite neobișnuit de mici pentru acea perioadă. „De la începutul lunii mai avem regimul ăsta deficitar care acum, evident, se continuă”, a afirmat acesta.

În privința evoluției situației, managerul a explicat că prognozele hidrologice sunt realizate pe o perioadă de cinci zile, însă modelele meteorologice indică lipsa precipitațiilor în bazinul Dunării cel puțin în următoarele două săptămâni.

Pe baza experienței din anul 2003, Dragoș Novac estimează că nivelul redus al debitelor s-ar putea menține până în jurul datei de 15 septembrie sau chiar până la sfârșitul lunii.

El a explicat că o creștere semnificativă a debitelor este, de regulă, asociată activării ciclonului genovez, fenomen meteorologic care aduce precipitații din zona Mării Mediterane peste Balcani și contribuie la alimentarea fluviului.

Managerul consideră că, potrivit prognozelor disponibile, Dunărea va continua să înregistreze o ușoară scădere sau o stabilizare a debitelor în secțiunea Baziaș pe parcursul următoarei luni.

Întrebat dacă există posibilitatea opririi hidrocentralelor de la Porțile de Fier, Dragoș Novac a exclus această variantă. „Noi putem să funcționăm și până la 500 de metri cubi pe secundă pe Dunăre, până când nu mai curge apă”, a declarat acesta.

Managerul a explicat că, atunci când debitul fluviului scade sub pragul de 2.350 de metri cubi pe secundă, intră în vigoare regulile de exploatare prevăzute de convenția româno-sârbă, care impun evacuarea în aval a aceleiași cantități de apă care intră în sistemul Porțile de Fier I.

Astfel, producția este planificată uniform pe parcursul zilei, iar exploatarea este coordonată între partea română și cea sârbă. „Practic, pe înțelesul oamenilor, ce vine la PF1 iese la PF2, ca și când sistemul nu ar exista”, a explicat Dragoș Novac.

Același principiu se aplică atât în perioadele cu debite foarte mici, cât și atunci când Dunărea înregistrează debite ridicate, pentru a fi păstrat regimul natural al fluviului și pentru a evita modificarea nivelurilor apei în amonte și în aval.

Managerul a reiterat că oprirea hidrocentralelor nu este posibilă în aceste condiții.