Dunărea scade la un nivel îngrijorător. Debitul fluviului ajunge la doar o treime din media normală pentru luna iulie

Debitul Dunării continuă să se reducă în următoarele zile, iar prognoza hidrologilor indică valori mult sub cele normale pentru această perioadă a anului. La intrarea în România, fluviul va ajunge la un debit de numai 1.650 metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii iulie este de aproximativ 4.700 mc/s. În paralel, pe râurile interioare sunt prognozate creșteri locale de nivel în urma averselor, cu posibilitatea apariției unor inundații punctuale.

Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), evoluția hidrologică este valabilă pentru intervalul 25 iulie – 1 august 2026.

Hidrologii estimează că la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării va continua să scadă în următoarele zile, până la valoarea de 1.650 mc/s.

Nivelul prognozat este de aproape trei ori mai mic decât media multianuală specifică lunii iulie, care se situează la 4.700 mc/s, ceea ce evidențiază un deficit important de apă pe fluviu.

În aval de Porțile de Fier, specialiștii estimează că debitele vor fi, în general, în ușoară scădere. Excepție va face sectorul cuprins între Gruia și Oltenița, unde, în partea a doua a intervalului analizat, valorile vor fi relativ staționare.

Pentru luna iulie, INHGA a estimat un debit maxim al Dunării de 3.800 mc/s și un debit minim de 2.200 mc/s.

În ceea ce privește râurile interioare, hidrologii apreciază că debitele medii zilnice vor rămâne, în general, staționare până la începutul lunii august.

Cu toate acestea, vremea instabilă prognozată pentru următoarele zile poate produce fenomene locale cu impact hidrologic.

Specialiștii avertizează că, pe fondul averselor și al propagării viiturilor, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri de nivel și debit pe unele cursuri de apă din zonele de deal și de munte.

Aceste fenomene ar putea determina, local, apariția unor inundații de mică amploare.

Conform prognozei trimestriale emise de INHGA, în luna iulie 2026 regimul hidrologic al râurilor din România se va situa, în general, la valori cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Există însă diferențe importante între regiunile țării.

Valorile vor fi mai ridicate, între 50% și 80% din normal, pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiței, în bazinele superioare ale Jiului și Buzăului, precum și pe cursul Jiului.

În schimb, cele mai reduse debite, sub 30% din media multianuală, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, precum și pe râurile din Dobrogea.

Prognoza hidrologilor indică astfel că deficitul de apă se va menține în numeroase regiuni ale țării, în timp ce ploile prognozate în următoarele zile vor putea produce doar creșteri locale și temporare ale nivelurilor unor cursuri de apă, fără a schimba tendința generală de scădere a debitelor.