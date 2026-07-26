Pensie de invaliditate 2026. Cine primește indemnizația pentru însoțitor de 50% din salariul minim

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede acordarea unei indemnizații pentru însoțitor anumitor beneficiari ai pensiei de invaliditate. Acest drept nu este acordat tuturor pensionarilor de invaliditate, ci doar celor încadrați în gradul I de invaliditate, care și-au pierdut capacitatea de autoservire și au nevoie permanent de sprijinul unei alte persoane.

Potrivit specialistului BNS, Cristina Ștefan, legea stabilește trei grade de invaliditate, în funcție de gradul în care este afectată capacitatea de muncă și capacitatea de autoservire.

Gradul I reprezintă cea mai gravă situație, în care persoana nu își mai poate desfășura singură activitățile esențiale de zi cu zi și are nevoie permanent de ajutorul unei alte persoane.

„Gradul unu de invaliditate, care reprezintă cea mai gravă formă de invaliditate. În această situație, persoana are o deficiență funcțională gravă și și a pierdut capacitatea de autoservire. Nu mai poate desfășura singur activitățile esențiale ale vieții de zi cu zi și are nevoie permanent de ajutorul unei alte persoane.”

Pe lângă pensia de invaliditate, persoanele încadrate în gradul I primesc și o indemnizație pentru însoțitor.

Valoarea acesteia este stabilită de lege și reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata.

„Acesta este și motivul pentru care legea acordă, pe lângă pensia de invaliditate gradul 1 și o indemnizație pentru însoțitor în cuantum de 50% din salariul de bază minim pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plată.” potrivit specilistului BNS

Indemnizația pentru însoțitor nu este plătită din contribuțiile beneficiarului, ci este suportată din bugetul de stat.

Scopul acestui sprijin este de a acoperi o parte din costurile generate de necesitatea unei persoane care să ofere asistență permanentă.

„Indemnizația este suportată din bugetul de stat și reprezintă o formă de sprijin pentru persoanele care din cauza pierderii capacității de autoservire au nevoie permanent de ajutorul unei alte persoane.”, prezicează BNS

Legea face diferența între cele trei grade de invaliditate.

În cazul gradului II, persoana are capacitatea de muncă diminuată într-o măsură importantă, însă își păstrează, cel puțin parțial, capacitatea de autoservire.

„Gradul doi, care se caracterizează printr o deficiență funcțională accentuată. Persoana are capacitatea de muncă diminuată într o măsură importantă, însă își păstrează cel puțin parțial capacitatea de autoservire.”

În cazul gradului III, persoana își păstrează capacitatea de autoservire și poate desfășura, în anumite condiții, unele activități profesionale.

„Gradul trei este caracterizat printr o deficiență funcțională medie. Persoana își păstrează capacitatea de autoservire și poate avea în anumite condiții capacitatea de a desfășura anumite activități profesionale.”

Legea nr. 360/2023 prevede că, după împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia de invaliditate se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă.

Pentru beneficiarii încadrați în gradul I, indemnizația pentru însoțitor nu se pierde odată cu această transformare.