Noua lege a salarizării, contestată de angajații Caselor de Pensii. Sindicaliștii acuză diferențe de mii de lei pentru aceeași muncă

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), organizație reprezentativă pentru salariații din sistemul caselor teritoriale de pensii, avertizează că proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice menține și chiar accentuează inechitățile dintre angajații Casei Naționale de Pensii Publice și cei din structurile teritoriale. Sindicaliștii cer Guvernului modificarea proiectului înainte de adoptare și susțin că, în forma actuală, legea contravine principiului „salariu egal pentru muncă egală”.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical și reprezentativă pentru salariații din casele teritoriale de pensii, solicită Guvernului, Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor revizuirea proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în forma transmisă spre consultare la 16 iulie.

Potrivit organizației sindicale, proiectul nu elimină diferențele salariale dintre aparatul central al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și casele teritoriale de pensii, deși angajații desfășoară activități similare și au responsabilități comparabile.

În opinia liderilor sindicali, actuala variantă introduce în continuare tratamente salariale diferite pentru funcții identice și creează regimuri preferențiale pentru anumite categorii de personal.

Sindicatul susține că proiectul invocă în mod expres principiile egalității, nediscriminării și salarizării egale pentru muncă de valoare egală, însă acestea nu se regăsesc în grilele de salarizare propuse.

„Deşi proiectul invocă principiile egalităţii, nediscriminării, ierarhizării şi salarizării egale pentru muncă de valoare egală, aceste principii nu sunt transpuse în mod coerent în grilele de salarizare. Salariaţii caselor teritoriale de pensii aplică aceeaşi legislaţie, utilizează aceleaşi sisteme informatice şi proceduri, soluţionează dosare cu un grad comparabil de complexitate şi răspund pentru legalitatea operaţiunilor efectuate, având în plus contactul direct şi permanent cu beneficiarii sistemului public de pensii”, se arată în comunicatul FNSSM.

Federația atrage atenția că activitatea desfășurată în teritoriu presupune aceeași aplicare a legislației și aceleași responsabilități profesionale ca în aparatul central, diferența fiind doar locul în care este prestat serviciul public.

Sindicaliștii oferă și un exemplu concret din grila propusă prin proiectul de lege.

Pentru funcțiile de consilier, consilier juridic, expert sau inspector cu grad profesional superior, proiectul stabilește un coeficient de salarizare de 2,80 pentru personalul din aparatul central al CNPP și de doar 2,15 pentru angajații caselor teritoriale de pensii.

Raportat la valoarea de referință de 4.100 de lei prevăzută în proiect, diferența salarială este de 2.665 de lei brut pe lună la gradația zero și poate ajunge la aproximativ 3.318 lei brut lunar la gradația maximă.

„Nu există nicio justificare obiectivă pentru ca aceeaşi funcţie, exercitată în condiţii comparabile de studii, vechime, responsabilitate şi complexitate, să fie remunerată substanţial diferit doar pentru că activitatea este desfăşurată într-o structură teritorială. Teritoriul nu reprezintă o componentă secundară a sistemului public de pensii, ci locul în care serviciul public este efectiv prestat cetăţenilor”, arată conducerea FNSSM.

Federația consideră că noua lege contrazice chiar măsurile adoptate de Guvern prin OUG nr. 128/2023, act normativ care urmărea reducerea diferențelor salariale dintre administrația centrală și structurile teritoriale.

„Prin această ordonanţă, Executivul a recunoscut diferenţele salariale existente între administraţia centrală şi structurile teritoriale, precum şi creşterea volumului de muncă şi necesitatea valorizării experienţei şi specializării personalului din teritoriu. Revenirea la coeficienţi inferiori contrazice chiar raţiunile care au fundamentat măsurile de egalizare adoptate în anul 2023”, se mai precizează în comunicat.

În plus, FNSSM atrage atenția asupra faptului că proiectul păstrează mecanisme prin care anumite categorii de personal pot beneficia de majorări salariale de până la 40% pentru gestionarea fondurilor europene sau pentru activități din sistemul finanțelor publice, precum și de sporuri de până la 15% pentru dezvoltarea capacității fiscal-bugetare în unele structuri ale administrației locale.

Sindicaliștii afirmă că nu contestă acordarea unor remunerații suplimentare pentru activități complexe, însă consideră că acestea trebuie acordate în baza unor criterii clare și obiective, nu în funcție de instituția în care lucrează salariatul.

Printre principalele solicitări formulate de FNSSM se numără:

reîncadrarea funcțiilor comparabile din aparatul central și din casele teritoriale la același nivel de salarizare;

aplicarea acelorași coeficienți pentru funcțiile care au atribuții și responsabilități similare;

eliminarea diferențelor salariale bazate exclusiv pe apartenența instituțională;

menținerea efectelor favorabile introduse prin OUG nr. 128/2023;

introducerea unei clauze exprese de neregres salarial;

garantarea faptului că noua lege nu va conduce la diminuarea salariilor nete și nici la pierderea drepturilor salariale aflate deja în plată.

De asemenea, organizația sindicală solicită publicarea metodologiei de evaluare a funcțiilor, a punctajelor acordate fiecărui criteriu și a impactului bugetar estimat al noii legi.

Președintele Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, Marinescu Ionuț, afirmă că obiectivul organizației nu este obținerea unor avantaje speciale, ci eliminarea diferențelor considerate nejustificate.

„Salariaţii caselor teritoriale de pensii nu solicită privilegii. Solicită recunoaşterea valorii muncii lor şi aplicarea efectivă a principiului potrivit căruia munca egală sau de valoare egală trebuie remunerată egal. O nouă lege a salarizării trebuie să corecteze inechităţile, nu să le transforme într-o ierarhie permanentă”, a declarat Marinescu Ionuţ, preşedintele Federaţiei Naţionale Solidaritatea Socială a Muncii.

Federația solicită Guvernului și ministerelor inițiatoare să nu promoveze proiectul în forma actuală și să continue consultările cu organizațiile sindicale reprezentative înainte de adoptarea formei finale a legii, astfel încât viitorul sistem de salarizare să fie echitabil, transparent, predictibil și sustenabil.