Angajații din sănătate au declanșat grevă de avertisment. Federația SANITAS critică puternic noua lege a salarizării promovată de Ilie Bolojan: Guvernul nu-și dorește un sistem funcțional și corect

Federația SANITAS din România a anunțat declanșarea unei greve de avertisment în sistemul public de sănătate, programată pentru luni, 20 iulie, în intervalul orar 9:00-11:00. Organizația sindicală susține că protestul este determinat de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan promovează noua lege a salarizării pentru sectorul public și acuză lipsa unui dialog social real în procesul de elaborare a proiectului.

Potrivit comunicatului publicat de SANITAS pe Facebook, federația respinge categoric modalitatea în care Executivul încearcă să adopte noua lege a salarizării. Reprezentanții sindicatului afirmă că documentul nu este rezultatul unor negocieri autentice cu partenerii sociali, ci al unui proces considerat opac, în care consultarea organizațiilor sindicale s-ar fi rezumat la o simplă formalitate.

Sindicaliștii susțin că o lege elaborată fără transparență și fără implicarea celor afectați nu poate asigura echitatea în sistemul public. Ei amintesc că, după luni întregi în care au solicitat autorităților proiectul legii salarizării, Guvernul a făcut publică o nouă variantă abia după protestele organizate la începutul lunii iunie 2026. Atunci, aproximativ 15.000 de membri SANITAS au participat la un protest în Piața Victoriei, iar angajații din sistemul public de sănătate și din asistența socială au intrat în grevă japoneză.

„Federația SANITAS: În realitate, Guvernul Bolojan nu-și dorește un sistem public de sănătate funcțional și corect cu angajații și cu cetățenii acestei țări Luni, 20 iulie, în intervalul 9.00 – 11.00, Sanitas declanșează grevă de avertisment în sistemul public de sănătate. Federația SANITAS din România respinge categoric modul în care Guvernul înțelege să promoveze și să forțeze adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public. Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac, în care consultarea organizațiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate.

”Luni, 20 iulie, Sanitas declanșează greva de avertisment în intervalul orar 9.00 – 11.00, deoarece o lege construită ,,în spatele ușilor închise” nu poate produce echitate! După luni întregi de presiune, în care Federația Sanitas din România a solicitat pe toate căile draftul legii salarizării publice, după ce la începutul lunii iunie 2026, 15.000 de membri SANITAS au protestat în Piața Victoriei iar angajații din sistemul public de sănătate și de asistență socială au intrat în grevă japoneză, Guvernul a făcut public o nouă variantă a proiectului legii salarizării”, a scris federația pe Facebook.

Federația afirmă că noul proiect de lege păstrează inechitățile salariale existente între diferitele categorii profesionale din sistem. De asemenea, sindicatul susține că unii angajați vor înregistra pierderi salariale, iar munca personalului din sănătate continuă să fie subevaluată de autoritățile care stabilesc politicile salariale. Din acest motiv, SANITAS anunță că va continua programul de greve deja anunțat.

Unul dintre principalele puncte contestate este modificarea regimului sporurilor. Federația consideră că acestea reprezintă drepturi destinate compensării riscurilor profesionale și nu privilegii care pot fi acordate arbitrar. În opinia sindicaliștilor, restructurarea propusă ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului medical.

Ca exemplu, SANITAS arată că sporurile de 3-5 lei pe oră pentru angajații care lucrează în ture de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală sunt insuficiente și descurajante. Totodată, federația susține că proiectul de lege va conduce la situația în care peste 30% dintre angajații sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deși condițiile și natura activității lor rămân neschimbate. În aceste condiții, organizația apreciază că mecanismul de compensare a riscului profesional se transformă într-o sursă de discriminare și inechitate.

„În continuare acuzăm perpetuarea unor inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această țară, de aceea vom continua programul de greve anunțat”, a declarat Iulian Pope, președintele Sanitas. Sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar Federația SANITAS atrage atenția că una dintre cele mai grave probleme ale proiectului o reprezintă modificarea regimului sporurilor. Așa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care țin sistemul medical public în funcțiune. În plus, proiectul conduce la situația în care peste 30% dintre angajații sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deși natura activității lor nu se modifică. Compensarea riscului profesional este astfel transformată într-un mecanism generator de discriminare și inechitate”, avertizează SANITAS.

Federația SANITAS reclamă, de asemenea, că personalul TESA și angajații din sistemul de asistență socială continuă să fie discriminați prin noua lege. Potrivit sindicatului, în loc să reducă dezechilibrele existente, proiectul le accentuează, iar personalul administrativ din unitățile sanitare și salariații din asistența socială rămân subevaluați și insuficient remunerați, deși activitatea lor este esențială pentru funcționarea spitalelor, serviciilor medicale și centrelor sociale. Sindicatul subliniază că economiștii, juriștii, specialiștii IT, personalul administrativ, tehnic și de suport, alături de angajații din asistența socială, sunt indispensabili funcționării normale a serviciilor publice din aceste domenii.

În comunicat se precizează că greva este îndreptată împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului Bolojan și nu împotriva pacienților. SANITAS dă asigurări că, pe întreaga durată a grevei de avertisment, vor fi respectate obligațiile legale privind continuitatea asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de îngrijirile necesare.

„Personalul TESA și salariații din asistența socială continuă să fie discriminați. În loc să corecteze dezechilibrele existente, noua lege le accentuează. Personalul administrativ din unitățile sanitare și angajații din sistemul de asistență socială rămân în continuare subevaluați și insuficient remunerați, deși activitatea acestora este indispensabilă funcționării spitalelor, serviciilor medicale și centrelor sociale. Fără economiști, juriști, specialiști IT, personal administrativ, tehnic sau de suport și fără angajații din asistența socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcționa în condiții normale. Greva Sanitas este îndreptată împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului Bolojan, nu a pacienților”, a subliniat federația.

Federația susține că protestul are ca scop apărarea unui sistem public de sănătate funcțional și avertizează că descurajarea, discriminarea și lipsa de respect față de profesioniști afectează, pe termen lung, calitatea serviciilor medicale oferite populației.

În final, SANITAS anunță că va continua acțiunile de protest până când Guvernul va relua dialogul cu partenerii sociali și va prezenta un proiect de lege elaborat împreună cu organizațiile sindicale, bazat pe principiile echității, transparenței și recunoașterii muncii tuturor angajaților din sănătate și asistență socială. Federația mai susține că o lege a salarizării care ar urma să rămână în vigoare fără modificări în următorii cinci până la șapte ani trebuie să fie rezultatul negocierii cu reprezentanții salariaților și nu al unor decizii politice adoptate unilateral.

„Acțiunea noastră sindicală nu este un protest împotriva oamenilor care au nevoie de îngrijire medicală, ci împotriva deciziilor Guvernului care afectează atât angajații din sănătate și asistență socială, cât și calitatea serviciilor publice. Pe întreaga durată a grevei vom respecta cu obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie. Tocmai pentru că ne pasă de pacienți protestăm: un sistem în care profesioniștii sunt descurajați, discriminați și tratați fără respect nu poate oferi, pe termen lung, servicii de sănătate de calitate. Federația SANITAS va continua greva până când Guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială. O lege a salarizării care nu va mai putea fi modificată în următorii cinci-șapte ani trebuie să fie rezultatul negocierii și al respectului față de profesioniști, nu al deciziilor politice luate unilateral”, a conchis SANITAS.

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