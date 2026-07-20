Poate angajatorul să te oblige să faci ore suplimentare? Ce prevede legea în astfel de situații

Ai terminat programul de lucru, dar înainte să pleci primești o nouă sarcină și ești anunțat că trebuie să mai rămâi la serviciu. O astfel de situație ridică o întrebare importantă: este obligat salariatul să accepte orele suplimentare? Răspunsul se găsește în Codul muncii. Actul normativ stabilește când poate angajatorul să solicite muncă peste program, în ce situații este necesar acordul salariatului și cum trebuie compensate orele suplimentare.

Potrivit Codului muncii, munca suplimentară reprezintă munca prestată peste durata normală a timpului de muncă.

În cazul majorității salariaților cu normă întreagă, aceasta înseamnă timpul lucrat peste cele opt ore pe zi și peste cele 40 de ore pe săptămână.

Orice activitate desfășurată peste programul normal intră, în principiu, în categoria orelor suplimentare și este supusă regulilor prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante prevederi din Codul muncii este că munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului.

Cu alte cuvinte, faptul că programul de lucru s-a încheiat înseamnă, în mod normal, că angajatul nu poate fi obligat să mai rămână la serviciu doar pentru că există mai mult de lucru.

În practică, pot exista perioade aglomerate, termene limită sau lipsă de personal, însă acestea nu reprezintă, prin ele însele, motive care permit angajatorului să impună unilateral efectuarea orelor suplimentare.

Codul muncii stabilește însă două situații în care acordul salariatului nu mai este necesar.

Prima este cazul de forță majoră.

A doua privește lucrările urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

Aceste excepții sunt interpretate restrictiv și nu pot fi extinse la orice situație în care compania are nevoie de personal suplimentar.

În practică, unii angajatori invocă faptul că există foarte multe comenzi, că lipsesc colegi aflați în concediu sau că trebuie respectat un termen limită.

Din punct de vedere juridic, astfel de situații nu reprezintă, în mod obișnuit, cazuri de forță majoră.

Forța majoră presupune un eveniment extern, imprevizibil, inevitabil și imposibil de înlăturat, nu simple dificultăți de organizare a activității unei firme.

Prin urmare, un volum mare de muncă sau lipsa personalului nu transformă automat orele suplimentare în obligație pentru salariat.

Chiar și atunci când salariatul este de acord să efectueze ore suplimentare, legea stabilește limite privind timpul total de muncă.

În general, durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși 48 de ore pe săptămână.

Codul muncii permite anumite derogări în condițiile prevăzute de lege, însă acestea trebuie să respecte regulile privind perioada de referință și protecția sănătății salariaților.

Scopul acestor limite este de a preveni suprasolicitarea angajaților și de a asigura respectarea dreptului la odihnă.

Legea stabilește o ordine clară privind compensarea muncii suplimentare.

În primul rând, angajatorul trebuie să acorde timp liber plătit corespunzător numărului de ore suplimentare efectuate.

Acest timp liber trebuie acordat în termen de 90 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare, fără ca salariatul să piardă drepturile salariale.

Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă în acest termen, orele suplimentare trebuie plătite prin acordarea unui spor la salariu.

Codul muncii stabilește că acest spor nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază aferent orelor respective, nivelul exact urmând să fie prevăzut în contractul colectiv sau în contractul individual de muncă.

Un alt aspect important este obligația angajatorului de a ține evidența timpului de muncă prestat de fiecare salariat.

Aceasta trebuie să cuprindă inclusiv ora începerii și ora terminării programului de lucru și trebuie pusă la dispoziția inspectorilor de muncă atunci când este solicitată.

Astfel, orele suplimentare nu ar trebui să fie efectuate „la negru” sau să existe doar în baza unor înțelegeri verbale.

Codul muncii interzice efectuarea muncii suplimentare de către tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru anumite categorii profesionale pot exista și alte reguli speciale prevăzute de legislația aplicabilă sau de contractele colective de muncă.

Dacă angajatorul solicită în mod repetat efectuarea de ore suplimentare fără acordul salariatului sau refuză să le compenseze potrivit legii, primul pas este verificarea contractului individual de muncă și a regulamentului intern.

De asemenea, este recomandat ca orice solicitare privind orele suplimentare și orice răspuns al angajatorului să fie păstrate în scris, atunci când este posibil.

Dacă situația persistă și salariatul consideră că îi sunt încălcate drepturile, acesta poate solicita explicații angajatorului și poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru verificarea respectării prevederilor Codului muncii.