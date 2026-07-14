Salariile de la Metrorex provoacă dispute în conducere. Sute de angajați depășesc pragul de aproape 4.000 de euro pe lună

Salariile de la Metrorex au devenit subiect de dispută între directorul general și directorul financiar al companiei, pe fondul aplicării unei limite privind veniturile angajaților. Deși există un plafon raportat la indemnizația directorului general, sute de salariați îl depășesc în anumite luni datorită orelor suplimentare și muncii prestate în zilele de repaus. Situația este explicată de reprezentanții sindicatului, care susțin că veniturile reflectă activitatea desfășurată în subteran și în perioadele cu un volum ridicat de muncă.

Salariile unor angajați Metrorex au generat un conflict de interpretare în conducerea companiei, după ce în mai multe luni sute de salariați au depășit pragul stabilit la 80% din indemnizația directorului general. Discuția vizează modul în care sunt tratate veniturile obținute din ore suplimentare și din activitatea desfășurată în zilele libere sau de sărbătoare legală.

Potrivit regulilor aplicabile conducerii companiei, directorul general al Metrorex poate încasa cel mult echivalentul a patru salarii brute pe ramură, ceea ce înseamnă aproximativ 26.000 de lei net pe lună. În aceste condiții, limita de 80% se situează la aproximativ 20.800 de lei, adică aproape 4.000 de euro. Totuși, în anumite luni există sute de angajați care depășesc acest nivel datorită sporurilor și plăților pentru orele suplimentare.

Președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a explicat că aceste venituri sunt înregistrate în special de personalul care își desfășoară activitatea în subteran și care este chemat frecvent la muncă în zilele de repaus.

„Toate funcțiile din subteran (dispeceri, operatori, maiștri etc). Oamenii sunt chemați la muncă în zile libere și, evident, trebuie plătiți în plus. Numărul celor care realizează aceste venituri sau chiar mai mari diferă de la lună la lună”, a spus Marian Artimon.

Liderul sindical a precizat că numărul angajaților aflați în această situație crește considerabil în perioadele cu multe zile de sărbătoare legală, când este nevoie de personal suplimentar pentru asigurarea circulației trenurilor.

„În decembrie au fost 780 de persoane, în ianuarie 900, în februarie 200, în aprilie 800, iar în iunie 230”, a declarat Marian Artimon.

Reprezentanții sindicatului afirmă că situații asemănătoare există și la CFR Călători, unde unii angajați ajung să obțină venituri mai mari decât directorul general ca urmare a plății muncii suplimentare și a sporurilor prevăzute de lege.

Marian Artimon a declarat că, oficial, doar șapte directori ai sucursalelor regionale au avut venituri peste cele ale directorului general Traian Preoteasa, însă, în realitate, și mai mulți mecanici de locomotivă depășesc acest nivel. De altfel, chiar Traian Preoteasa recunoștea, în cadrul unei conferințe de presă organizate în februarie 2025, existența unor astfel de situații.

„Au fost mecanici cu venituri mai mari ca mine”, a declarat Traian Preoteasa.

Potrivit explicațiilor oferite de liderul sindical, orele suplimentare efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală sunt remunerate cu un spor de 300%, ceea ce poate conduce la venituri lunare peste cele ale directorilor. Acesta a arătat că încercările de diminuare a acestor câștiguri nu au produs rezultatele urmărite.

În același timp, Marian Artimon consideră că limitarea veniturilor rezultate din munca efectiv prestată contravine legislației și afectează inclusiv negocierile privind Contractul Colectiv de Muncă.

„Limitarea veniturilor pentru munca prestată contravine legislației în vigoare. La ce mai negociez au Contractul Colectiv de Muncă, dacă nu mă lași să depășesc suma aia?”, afirmă Marian Artimon pentru clubferoviar.ro.

Liderul USLM a susținut și că indemnizațiile conducerii Metrorex sunt inferioare celor acordate în alte companii de stat. El a dat ca exemplu salariul directorului general al Societății de Transport București, estimat la aproximativ 33.000 de lei, precum și indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație.

Potrivit acestuia, un membru al Consiliului de Administrație de la Metrorex primește aproximativ 4.300 de lei, în timp ce la CFR Călători sau Informatică Feroviară indemnizațiile ajung la aproximativ 17.000 de lei.

Marian Artimon susține că aceste diferențe de remunerare s-ar fi numărat printre motivele pentru care Traian Preoteasa a demisionat, în luna aprilie, din Consiliul de Administrație al Metrorex și a optat pentru un loc în Consiliul de Administrație al SCRL Brașov, unde indemnizația este mai mare.