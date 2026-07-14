Daniel Buda cere schimbarea regulilor UE privind valorificarea lânii: Acum 20 de ani, un fermier își cumpăra o casă din lâna a 600 de oi

Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască legislația care reglementează valorificarea lânii, susținând că actualele norme au transformat o resursă agricolă într-o povară pentru crescătorii de ovine. Acesta afirmă că, în prezent, mulți fermieri ajung să plătească pentru eliminarea lânii, în loc să obțină venituri din comercializarea ei.

În intervenția susținută în plenul Parlamentului European, Daniel Buda a declarat că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, veniturile obținute din vânzarea lânii reprezentau o sursă importantă de câștig pentru fermieri.

Europarlamentarul a afirmat că, la acea vreme, un crescător de animale din România putea cumpăra o casă din banii obținuți din lâna provenită de la 600 de oi. În prezent, susține acesta, situația s-a schimbat radical, iar mulți fermieri sunt nevoiți să suporte costurile colectării, transportului sau eliminării lânii produse în propriile exploatații, potrivit agrointel.ro.

Daniel Buda a atras atenția că Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și Regulamentul (UE) nr. 142/2011 încadrează lâna în categoria subproduselor de origine animală din categoria 3, alături de alte materiale precum sângele sau penele.

Potrivit eurodeputatului, această clasificare impune obligații stricte privind manipularea, depozitarea, transportul și procesarea lânii, inclusiv atunci când aceasta provine de la animale sănătoase.

„Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Îmi pun întrebarea firească: cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și Regulamentului (UE) nr. 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală, din categoria 3, alături de sânge de exemplu, de pene sau alte subproduse”, a subliniat eurodeputatul.

În opinia sa, aceste cerințe au făcut ca valorificarea lânii să devină un proces complicat și costisitor pentru crescătorii de ovine.

În discursul său, europarlamentarul a susținut că, din cauza cerințelor de mediu și a costurilor ridicate, Europa și-a redus capacitatea de spălare și procesare a lânii.

Acesta a afirmat că o parte din lâna produsă în statele europene este transportată în Turcia pentru spălare, după care este readusă pe piața europeană. Potrivit lui Daniel Buda, această situație generează costuri suplimentare, crește transportul și are un impact negativ asupra mediului.

În încheierea intervenției sale, europarlamentarul a cerut Comisiei Europene să analizeze modificarea actualului cadru legislativ.

Daniel Buda a întrebat dacă Executivul european are în vedere revizuirea de urgență a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 și a Regulamentului (UE) nr. 142/2011, astfel încât să fie eliminate barierele pe care le consideră disproporționate în procesul de valorificare a lânii provenite de la animale sănătoase.

Potrivit acestuia, o astfel de schimbare ar putea contribui la sprijinirea crescătorilor de ovine și la valorificarea unei resurse agricole care, în prezent, este tot mai dificil de utilizat din punct de vedere economic.