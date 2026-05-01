Acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu în relația cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Comisia Europeană susține că acesta va elimina treptat taxele la import pentru peste 91% dintre mărfurile exportate de Uniunea Europeană către blocul sud-american.

De la 1 mai, vor începe reducerile de tarife pentru produse importante exportate de UE, precum autoturisme, medicamente, vinuri, băuturi spirtoase și ulei de măsline. Oficialii europeni spun că firmele europene vor avea acces mai ușor la una dintre cele mai mari zone comerciale din lume.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că este o zi importantă pentru competitivitatea și poziționarea strategică a Europei. Ea a subliniat că tarifele încep să scadă din prima zi, iar întreprinderile, consumatorii și fermierii europeni ar urma să beneficieze de noi oportunități de export.

„Au fost depuse multe eforturi pentru a obţine acest acord de referinţă peste linia de demarcaţie. Acum este momentul să investim acelaşi efort pentru a ne asigura că cetăţenii şi întreprinderile noastre beneficiază imediat de avantajele sale. Din prima zi, tarifele sunt reduse şi se deschid noi oportunităţi de piaţă. Aceasta este o veste bună pentru întreprinderile din UE de toate dimensiunile, o veste bună pentru consumatorii noştri şi o veste bună pentru fermierii noştri, care vor câştiga noi posibilităţi valoroase de export, fiind în acelaşi timp pe deplin protejaţi în sectoarele sensibile. Mâine voi vorbi cu toţi cei patru lideri ai Mercosur, pentru a sărbători această zi importantă şi pentru a reitera necesitatea unui efort maxim pentru a-şi realiza potenţialul minunat. Aceasta este o zi bună pentru competitivitatea, rezilienţa şi poziţionarea strategică a Europei – agenda comercială a UE produce din nou rezultate pentru noi", a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, citată într-un comunicat de presă.

Pentru exportatorii agroalimentari europeni, beneficiile vor apărea gradual. Comisia estimează că acordul va crește exporturile agroalimentare ale UE către Mercosur cu 50%, pe măsură ce tarifele vor fi eliminate sau reduse.

În cazul uleiului de măsline, de exemplu, taxele vor coborî treptat până la zero în 15 ani. Pentru vin, eliminarea imediată a tarifelor se aplică doar anumitor vinuri spumante de gamă superioară, în timp ce alte categorii vor avea perioade de tranziție de până la 8 sau 12 ani.

Băuturile spirtoase vor beneficia de o reducere mai rapidă a tarifelor, în mare parte în aproximativ patru ani. În schimb, pentru brânzeturi, cota scutită de taxe va fi introdusă gradual pe o perioadă mai lungă, de până la 10 ani.

Un punct important este protecția indicațiilor geografice europene. Un număr de 344 de produse, printre care Parmigiano Reggiano și Bordeaux, vor beneficia de protecție juridică în statele Mercosur, ceea ce ar trebui să împiedice imitarea lor pe această piață.

Una dintre cele mai sensibile teme rămâne agricultura. Acordul nu permite intrarea nelimitată în Uniunea Europeană a cărnii de vită sau de pui din Mercosur fără taxe vamale.

Pentru carnea de vită, acordul introduce o cotă suplimentară de 99.000 de tone, împărțită între carne proaspătă și congelată, cu o taxă redusă de 7,5%. Această cotă va fi introdusă treptat pe o perioadă de șase ani și va fi împărțită între cele patru state Mercosur.

Pentru carnea de pasăre, importurile scutite de taxe sunt limitate la 180.000 de tone și vor fi introduse treptat în cinci ani. În cazul zahărului, nu sunt acordate cote suplimentare importante, cu excepția a 10.000 de tone din Paraguay, iar o cotă existentă de zahăr brut din trestie va putea intra fără taxe.

Acordul mai include cote pentru etanol, miere și orez. Comisia Europeană susține că aceste cote sunt calibrate pentru a proteja sectoarele sensibile din UE, iar Parlamentul European a aprobat și clauze de salvgardare care permit suspendarea temporară a preferințelor tarifare dacă importurile cresc brusc și afectează producătorii europeni.

Deși intră în vigoare de la 1 mai, acordul nu este finalizat definitiv. Aplicarea este provizorie și va continua până când Parlamentul European va da un vot final.

Procesul este complicat de faptul că deputații europeni au sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a analiza compatibilitatea acordului cu tratatele UE. Dacă instanța europeană va constata probleme juridice, anumite părți ale acordului ar putea fi modificate înainte de intrarea deplină în vigoare.

Această procedură poate dura mai mult de un an. Din acest motiv, acordul începe să producă efecte economice înainte ca procesul politic și juridic să fie complet închis.

Acordul UE-Mercosur a fost susținut de state precum Germania și Spania, care consideră că acesta poate ajuta companiile europene să își diversifice piețele și să reducă dependența de China pentru anumite materii prime și minerale critice.

În schimb, Franța și alți critici ai acordului avertizează că importurile de carne de vită, zahăr sau alte produse agricole mai ieftine pot pune presiune pe fermierii europeni. Organizațiile de mediu au ridicat și ele semne de întrebare privind impactul asupra pădurilor tropicale.

În România, acordul a provocat discuții mai ales în agricultură. Guvernul l-a susținut, deși Ministerul Agriculturii a avut un aviz negativ, iar fermierii au protestat față de riscurile pe care le văd pentru producătorii locali.

Comisia Europeană insistă că fermierii europeni vor fi protejați prin cote, mecanisme de salvgardare și controale consolidate. Totuși, dezbaterea rămâne deschisă, mai ales pentru sectoarele care se tem de concurența produselor sud-americane.

Acordul este prezentat de Comisia Europeană drept cel mai mare acord comercial al UE din punctul de vedere al reducerilor tarifare. Totuși, economiștii avertizează că efectele economice vor fi modeste și se vor vedea pe termen lung.

Estimările indică o creștere a exporturilor anuale ale UE către Mercosur cu 39% până în 2040, până la aproximativ 50 de miliarde de euro. În același timp, impactul asupra PIB-ului european este estimat la doar 0,05% în 2040.

Acordul poate ajuta exportatorii europeni, dar nu poate compensa complet efectele tarifelor impuse de SUA sau presiunea concurenței chineze. Din acest motiv, mai mulți analiști susțin că UE trebuie să își întărească și piața internă, nu doar să caute noi acorduri comerciale externe.