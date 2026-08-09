ANM anunță ploi, vijelii și o nouă rundă de caniculă. Temperaturile vor urca până la 38 de grade în România

România are parte duminică de o vreme mai temperată comparativ cu zilele trecute, însă meteorologii avertizează că această pauză va fi de scurtă durată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting de Cod galben pentru intensificări ale vântului în zona Dobrogei, în timp ce începutul săptămânii aduce din nou temperaturi foarte ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe regiuni ale țării.

În paralel, sunt așteptate și ploi de scurtă durată în anumite zone, în special la munte și în sudul țării.

ANM a emis duminică dimineață o atenționare nowcasting de Cod galben, valabilă până la ora 15:00, pentru litoralul județului Constanța și unele zone din județul Tulcea.

Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări temporare, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-60 km/h. Fenomenul este specific zonei de coastă și poate crea disconfort, în special pe litoral și în apropierea Mării Negre.

Potrivit meteorologilor, duminică temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului.

Maximele vor varia între aproximativ 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33-34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei.

Pe parcursul zilei sunt prognozate înnorări temporare și averse locale, în special în sudul și centrul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 10-20 litri pe metru pătrat.

„Astăzi vor fi temperaturi destul de apropiate de normal în țară, de la 24 de grade în nord-estul Transilvaniei până la 33, poate 34 de grade în Banat, Crișana si și sudul Olteniei. Așteptăm și astăzi ceva înnorări și ploi slabe prin sud și centru, pe la munte, prin Carpați Meridionali.

Vor fi averse de 10-20 l/metru pătrat. Ploi slabe pot apărea și prin zona centrală și sudică. În Capitală avem o vreme în general frumoasă astăzi, cu 31-32 de grade. Temperatura mai scade față de ieri, nu e nici foarte cald, mai sunt și nori, dar condiții destul de mici pentru pentru ploaie”, a declarat meteorologul de serviciu al ANM.

Datele înregistrate de ANM la ora 09:00 arată diferențe importante între regiunile țării.

Cea mai scăzută temperatură a fost măsurată la stația meteo Iezer, unde termometrele indicau doar 12 grade Celsius.

La polul opus s-a aflat Drobeta-Turnu Severin, unde temperatura ajunsese deja la 24 de grade.

În București erau 22 de grade și cer predominant acoperit, în timp ce pe litoral, la Constanța, se înregistrau tot 22 de grade Celsius.

După această scurtă răcorire, vremea se va încălzi din nou.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00, care anunță revenirea caniculei în mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii avertizează asupra temperaturilor deosebit de ridicate, a disconfortului termic accentuat și a nopților tropicale, când valorile minime nu vor coborî sub pragul de 20 de grade în anumite zone.

Luni, canicula va afecta în special vestul României.

Marți, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest și sud, iar izolat și în alte regiuni. Tot marți sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi, de 37-38 de grade, în Câmpia de Vest.

Miercuri, temperaturile ridicate se vor menține local în sudul și sud-vestul țării.

Pe durata episodului de vreme foarte caldă, maximele vor fi cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade Celsius, însă în zonele cele mai afectate de caniculă valorile vor depăși aceste praguri.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să respecte recomandările autorităților în perioadele cu temperaturi extreme.