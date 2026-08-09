Iranul spune că este aproape de un acord pentru Strâmtoarea Ormuz, dar traficul rămâne blocat. Un nou petrolier a fost lovit în Golf

Tensiunile din Golful Persic rămân ridicate, în ciuda semnalelor privind apropierea unui acord între Iran și Oman referitor la navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Oficialii iranieni susțin că negocierile avansează, însă avertizează că reluarea traficului comercial depinde de îndeplinirea mai multor condiții, inclusiv de concesii din partea Statelor Unite. Între timp, un nou atac asupra unui petrolier amplifică îngrijorările privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul și Muscatul sunt foarte aproape de încheierea unei înțelegeri privind o nouă rută de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit acestuia, acordul ar reprezenta doar o parte a soluției, deoarece redeschiderea completă a culoarului maritim depinde și de alte aspecte politice și economice.

Autoritățile iraniene cer, printre altele, despăgubiri din partea Statelor Unite, ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea activelor iraniene și încetarea amenințărilor militare la adresa Iranului și a aliaților săi din regiune.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Bagher Zolqadr, a precizat că aceste condiții sunt esențiale pentru normalizarea situației în Golful Persic.

Și autoritățile din Oman au confirmat că negocierile cu Iranul continuă într-un climat pe care îl descriu drept „pozitiv și constructiv”.

În același timp, Ministerul de Externe de la Muscat a condamnat atacurile repetate asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, fără a indica un responsabil.

„Oman subliniază importanţa evitării oricăror acţiuni care ar putea afecta aceste negocieri şi progresele realizate, într-un mod care să ţină seama de interesele tuturor părţilor”, a transmis instituția.

Potrivit ministrului iranian de Externe, actualul sistem de separare a traficului maritim nu mai este acceptat de Teheran, iar cele două state analizează introducerea unei rute provizorii până la stabilirea unui mecanism permanent.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, consideră că momentul este favorabil pentru un acord.

„Există coeziune, forţă şi unitate în ţară şi, din câte ştiu, Iranul este considerat victorios şi puternic în acest război”, a afirmat liderul iranian, potrivit agențiilor de presă din țară.

În timp ce negocierile continuă, incidentele armate nu s-au oprit.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că un petrolier afiliat companiei petroliere de stat a fost lovit de o rachetă în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit autorităților emirateze, nu au existat victime.

Și Centrul britanic pentru monitorizarea comerțului maritim (UKMTO) a confirmat incidentul, precizând că nava a fost lovită de un proiectil necunoscut, ceea ce a provocat un incendiu la bord.

Focul a fost stins ulterior, iar autoritățile nu au raportat scurgeri de hidrocarburi sau alte efecte asupra mediului.

Până în prezent, autoritățile iraniene nu au comentat oficial atacul.

Un oficial american a declarat că Washingtonul se așteaptă la un acord privind reluarea transportului comercial prin Strâmtoarea Ormuz și că, odată cu restabilirea navigației, Statele Unite ar putea ridica blocada impusă porturilor iraniene.

Totuși, măsurile vor depinde de respectarea obligațiilor asumate de Teheran.

În paralel, Gărzile Revoluției au transmis că redeschiderea strâmtorii nu depinde de negocierile cu Oman, ci exclusiv de acceptarea condițiilor formulate de Iran.

„De îndată ce Statele Unite vor accepta condiţiile Iranului, Strâmtoarea Hormuz va fi cu siguranţă redeschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluției, Hossein Mohebbi.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

Înaintea conflictului, aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze tranzitau acest culoar maritim.

În ultimele luni, atacurile asupra navelor comerciale și introducerea unor taxe de tranzit de către Iran au perturbat fluxurile comerciale și au alimentat creșterea prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Surse citate anterior de Reuters susțin că varianta de acord aflată în discuție ar oferi Iranului un rol important în controlul traficului maritim din zonă, aspect care ridică semne de întrebare în rândul partenerilor occidentali.

În acest context, evoluția negocierilor dintre Iran și Oman este urmărită cu atenție de marile economii ale lumii, orice deblocare sau nouă escaladare având potențialul de a influența atât prețurile energiei, cât și inflația la nivel global.