Giganții petrolului au profitat de criza din Orientul Mijlociu. Exxon și Chevron și-au dublat sau chiar triplat profiturile

Războiul dintre Iran și Statele Unite a provocat perturbări majore pe piața mondială a energiei, iar efectele s-au văzut atât în prețurile plătite de consumatori, cât și în rezultatele financiare ale marilor companii petroliere. În timp ce carburanții s-au scumpit, iar unele state s-au confruntat cu penurii, giganții din industrie au raportat profituri de miliarde de dolari.

Conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns în a șasea lună, a afectat grav transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care, înainte de izbucnirea războiului, tranzita aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale.

Reducerea ofertei a dus la o creștere accelerată a cotațiilor. Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a urcat de la aproximativ 70 de dolari pe baril la peste 100 de dolari, iar la un moment dat a atins chiar 126 de dolari pe baril în lunile martie, aprilie și mai.

Creșterea prețurilor s-a reflectat rapid în costul benzinei, motorinei și combustibilului pentru aviație, afectând atât șoferii, cât și companiile aeriene. În unele state au apărut chiar restricții privind alimentarea cu combustibil.

Exxon Mobil a anunțat că profitul din al doilea trimestru s-a dublat, ajungând la 14,53 miliarde de dolari, susținut în special de producția record de motorină. Veniturile companiei au crescut cu 42%, până la 116,02 miliarde de dolari.

Rezultate și mai spectaculoase au fost raportate de Chevron. Compania și-a cvadruplat aproape profitul, până la 12,07 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au urcat cu 56%, la 70,06 miliarde de dolari.

În Europa, cele mai mari șase companii petroliere au înregistrat profituri cumulate de 22 de miliarde de dolari în primul trimestru, cu peste 40% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii din sectorul energetic spun că marile companii integrate, care dețin atât exploatări petroliere, cât și rafinării, au fost cele mai avantajate de actualul context.

Pe lângă creșterea prețului petrolului, acestea au beneficiat și de majorarea prețurilor produselor rafinate, precum benzina, motorina și combustibilul pentru avioane.

În cazul Chevron, profitul diviziei de rafinare a fost de șase ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, chiar dacă societatea a procesat mai puțin țiței și a vândut volume mai reduse de produse petroliere.

Potrivit specialiștilor, piața globală a rafinării este în continuare insuficient aprovizionată, iar reducerea exporturilor din Rusia și China amplifică deficitul de produse petroliere.

Creșterea prețurilor la carburanți a avut efecte în întreaga economie. În Australia au fost introduse temporar măsuri de raționalizare a combustibilului, iar în Nepal și Sri Lanka unele instituții publice și-au redus activitatea din cauza lipsei de produse petroliere.

Economiștii avertizează că impactul nu se limitează la costurile de alimentare ale autovehiculelor. Scumpirea energiei influențează costurile de transport, producție și distribuție, ceea ce poate duce la majorarea prețurilor pentru numeroase bunuri și servicii.

Profiturile ridicate ale marilor companii au reaprins dezbaterea privind introducerea unei taxe pe câștigurile excepționale.

Mai mulți parlamentari democrați din Congresul Statelor Unite au propus impozitarea suplimentară a companiilor care produc sau importă cel puțin 300.000 de barili de petrol pe zi, iar veniturile obținute din această taxă ar urma să fie redistribuite consumatorilor.

Reprezentanții Exxon s-au declarat împotriva unei astfel de măsuri. Directorul general Darren Woods a avertizat că introducerea unor taxe suplimentare ar putea determina compania să reducă investițiile, amintind că Exxon a renunțat anterior la unele proiecte din Europa după introducerea taxelor pe profiturile excepționale.

Analiștii consideră că, atât timp cât conflictul din Orientul Mijlociu continuă și transporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân afectate, piața energiei va rămâne tensionată, iar companiile care au acces la producție și capacități importante de rafinare vor continua să beneficieze de prețurile ridicate.