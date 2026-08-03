Shell își accelerează retragerea din energia verde. Compania vinde din afacerile regenerabile din Europa către TotalEnergies

Shell renunță la o parte din investițiile în energia regenerabilă din Europa. Activele vor fi preluate de TotalEnergies, în timp ce compania britanică își concentrează tot mai mult resursele pe producția de petrol și gaze și pe activitatea de trading.

Shell a anunțat că a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei sale de energie regenerabilă onshore din Europa către grupul francez TotalEnergies. Tranzacția include active din Italia, Olanda, Spania și Regatul Unit, însă valoarea acordului nu a fost făcută publică.

Operațiunea marchează încă un pas în strategia adoptată de directorul general Wael Sawan, care, în ultimii trei ani, a redus investițiile în proiecte cu emisii scăzute de carbon și a orientat compania către segmentele considerate mai profitabile, precum exploatarea de petrol și gaze și tranzacționarea energiei, transmite Reuters.

Potrivit TotalEnergies, tranzacția, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, cuprinde un portofoliu de aproximativ 500 MW de capacități eoliene și fotovoltaice aflate în exploatare sau în construcție, în principal în Italia și Olanda.

Acordul include și un portofoliu de proiecte aflate în dezvoltare, cu o capacitate totală de 3,5 GW, care acoperă proiecte solare, eoliene și de stocare a energiei în baterii din Italia, Spania și Regatul Unit.

La finalul celui de-al doilea trimestru al anului, Shell avea în exploatare aproximativ 4,5 GW de capacități de producție din surse regenerabile.

Schimbarea de direcție vine după ce Shell a raportat, săptămâna trecută, că profitul din al doilea trimestru s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la al doilea cel mai ridicat nivel din istoria companiei. Rezultatele au fost susținute de prețurile mai mari la energie și de performanța activității de tranzacționare a gazelor naturale lichefiate (GNL).

În același timp, segmentul de energie regenerabilă și soluții energetice a generat un profit ajustat de 79 de milioane de dolari, comparativ cu o pierdere de 9 milioane de dolari în perioada similară din anul precedent.

Shell a precizat că intenționează să își concentreze activitatea din sectorul energiei electrice pe furnizarea de soluții pentru marii consumatori, combinând energia regenerabilă cu surse convenționale pe bază de hidrocarburi, pentru a asigura continuitatea alimentării.

În paralel cu achiziția activelor Shell, TotalEnergies a anunțat și vânzarea unei participații de 50% dintr-un portofoliu european de energie regenerabilă, cu o capacitate de 1,2 GW, către fondul de investiții KKR.

Tranzacția evaluează acest portofoliu la aproximativ 1,8 miliarde de euro.

Compania franceză a precizat că cele două operațiuni sunt în linie cu strategia sa de extindere a capacităților de producție din surse regenerabile și centrale pe gaze în piețele liberalizate, în timp ce monetizează o parte dintre investițiile deja realizate.

În prezent, portofoliul european al TotalEnergies include aproape 10 GW de capacități regenerabile instalate sau aflate în construcție și încă 27 GW de proiecte aflate în diferite etape de dezvoltare.