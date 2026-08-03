Criza energetică se adâncește. Ilie Bolojan anunță măsuri de urgență pentru salvarea sistemului: Dacia și Ford opresc producția (video)
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ilie Bolojan
Scăderea dramatică a debitului Dunării obligă autoritățile să ia măsuri pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Premierul Ilie Bolojan anunță intervenții la Cernavodă, apeluri la reducerea voluntară a consumului și oprirea temporară a producției la Dacia și Ford, pentru a evita agravarea crizei energetice.
Criza energetică se adâncește. Ilie Bolojan anunță măsuri de urgență pentru salvarea sistemului
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a stabilit un pachet de măsuri pentru gestionarea crizei energetice, în contextul scăderii accentuate a debitului Dunării și al reducerii capacității de producție a energiei electrice. Declarațiile sale au fost făcute după o întâlnire online cu reprezentanții a 80 de mari companii, al căror consum anual depășește 50.000 de megawați, executivul solicitându-le doar reducerea voluntară a consumului, fără impunerea unor restricții.
Premierul a precizat că, în urma discuțiilor cu principalii consumatori de energie și cu reprezentanții patronatelor, au fost convenite măsuri privind reducerea voluntară a consumului de electricitate în intervalul orar 19:00-23:00, când sistemul energetic se confruntă cu cel mai mare deficit.
Bolojan a explicat că tendința de scădere a debitului Dunării continuă, estimările indicând atingerea unui nivel de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă. Din cauza nivelului redus al Dunării și al altor bazine hidrografice, producția hidroenergetică este puternic afectată. Potrivit premierului, doar la Porțile de Fier s-a pierdut o capacitate de producție de aproximativ 2.000 MW.
Șeful Guvernului a arătat că autoritățile au fost nevoite să oprească un grup de 500 MW de la Centrala Nucleară Cernavodă. În același timp, în intervalul de consum maxim din timpul serii, România înregistrează un deficit important de energie, acoperit prin importuri zilnice de aproximativ 2.000-2.500 MW. Bolojan a subliniat că presiunea asupra importurilor este ridicată, amintind că și alte state din regiune, precum Ungaria, importă cantități semnificative de energie.
Premierul a afirmat că Guvernul a dispus funcționarea la capacitate maximă a tuturor unităților de producție disponibile, inclusiv a centralelor pe gaz și a capacităților fotovoltaice.
Un obiectiv esențial rămâne menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă. În acest sens, autoritățile au intervenit în albia Dunării pentru eliminarea unui obstacol natural care limita debitul apei către centrală. Miercuri și joi vor fi desfășurate operațiuni suplimentare, care presupun scufundarea unor barje pentru redirecționarea fluxului de apă pe Dunărea Veche, în vederea creșterii debitului în zona Cernavodă.
Dacia și Ford își suspendă temporar producția
Bolojan a mulțumit populației și companiilor care au răspuns apelului Guvernului privind reducerea voluntară a consumului de energie, precizând că măsurile încep deja să producă efecte. Potrivit lui, în cursul dimineții consumul de electricitate a fost cu aproximativ 200 MW mai mic decât în mod obișnuit.
Premierul a anunțat că două dintre cele mai mari companii industriale din România, Dacia și Ford, și-au oprit producția începând de luni și până la 19 august, măsură care contribuie la o economie de aproximativ 200 MW în consumul de energie.
„Am încheiat o întâlnire importantă pe componenta de energie cu principalii consumatori și reprezentanți ai patronatelor. Am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară.
Tendința de scădere a debitului Dunării este de scădere. Vom ajunge la debite estimate de aproximativ 1400 mc2. Ca efect a scăderii debitelor pe Dunăre și alte bazine hidrografice capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate. Doar la Porțile de Fier am pierdut 2.000 de MW.
Suntem în situația în care a trebuit să închidem un grup de la Cernavodă de 500MW.
La orele serii, între 19-23, avem un deficit important pe care îl acoperim din importuri.
Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic. Ungaria importă 4.500. Din punct de vedere al importurilor, există o presiune importantă pe care trebuie să o acoperim.
Măsurile pe care le-am adoptat în acest zile sunt pe mai multe planuri. Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitate maximă: centrale pe gaz în marile orașe, pe producția de fotovoltaice la maximum.
Un obiectiv important este menținerea în funcțiune a grupului 2 de la Cernavodă. Pentru a asigura un debit suplimentar una din măsurile luate a fost să intervenim în zona Dunării în așa fel încât să eliminăm un obstacol natural care să nu mai limiteze curentul de apă spre Cernavodă. În zilele următoare, miercuri și joi, vom derula operațiuni suplimentare prin scufundarea unor barje care să ajute la redirecționarea debitelor pe Dunărea Veche pentru a că creștem debitul la Cernavodă.
Un alt element important reprezintă reducerea voluntară a consumului de electricitate. Vreau să mulțumesc românilor și companiilor care la solicitările Guvernului au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. Față de alte ore ale zilei, în această dimineață, am avut consum cu 200MW mai puține. Se văd acțiunile companiilor de reducere voluntară.
Două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe 19 august – o economie de 200MW”, a punctat Bolojan.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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