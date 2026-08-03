Bulgaria, bateriile și energia României: ce este real în scenariul prezentat de Claudiu Năsui

România nu se confruntă cu o lipsă a capacităților de producție a energiei electrice, ci cu o problemă legată de stocare, susține deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta afirmă că diferențele de preț dintre perioada zilei și cea de seară pot fi valorificate prin utilizarea bateriilor, oferind ca exemplu situația Bulgariei.

Potrivit declarațiilor sale, Bulgaria ar cumpăra energie electrică la prețuri mai mici din România în timpul zilei, ar folosi capacități de stocare și ar putea revinde energia în intervalele în care prețurile sunt mai ridicate. Năsui susține că România ar putea utiliza un model similar, însă regulile actuale ar limita dezvoltarea investițiilor în baterii și extinderea rolului prosumatorilor.

„România nu are doar o problemă de producție de energie electrică. Are mai ales o problemă de stocare. Energie ieftină în cursul zilei, dar scumpă seara este și în Bulgaria și în alte țări. Cu toate acestea, ele n-au problemele noastre. Dimpotrivă, profită din plin de ele. De ce? Pentru că Bulgaria cumpără energie ieftină de la noi în timpul zilei, o stochează, după care ne-o vând înapoi seara, când aceeași energie e scumpă. Diferența e profit. Totul pentru că au investit în baterii. Băieți deștepți”, a scris Claudiu Năsui.

Deputatul a afirmat că România ar putea dezvolta mai rapid astfel de soluții prin implicarea prosumatorilor și prin investiții în baterii de stocare. El consideră că persoanele care produc energie pentru consum propriu ar putea contribui la echilibrarea pieței, dacă ar avea posibilitatea de a utiliza bateriile în funcție de variațiile de preț.

„Veți zice „dar nu putem face și noi asta?”. Iar răspunsul este „ba da, putem”. Și nici măcar nu trebuie să treacă încă 30 de ani de așa zise „investiții” de la stat. Se poate face mult mai repede. Nu de alta, dar România are norocul să aibă o populație mult mai inteligentă decât planificatorii centrali care de bine ce au planificat piața energiei în România ne-au lăsat cu cele mai mari prețuri la curent din UE. Norocul României sunt prosumatorii. Adică românii care au investit în producție proprie de energie și în baterii. Nu ar putea ei să-și încarce bateriile când e ieftin și să le descarce când e scump? Adică să facă fix ce fac bulgarii? Ba da. Doar că casta politică s-a preocupat să nu cumva să fie rentabilă activitatea asta. Dublu taxează cu TVA și accize energia stocată și revândută și prin a pune diverse bețe în roate prosumatorilor”, a scris Claudiu Năsui pe social media.

Claudiu Năsui a susținut că modul actual de taxare poate reduce interesul pentru investițiile în baterii. Potrivit acestuia, energia stocată ar ajunge să fie taxată de două ori, atât la încărcarea bateriei, cât și la momentul în care energia este utilizată ulterior.

„Dacă îți încarci bateria plătești TVA și accize la curentul cu care ai încărcat-o. Iar când o descarci, cel care cumpără plătește din nou TVA și accize la același curent. TVA-ul nefiind mic, toată tranzacția e descurajată. În momentele acestea de criză energetică, e mai important ca oricând ca statul să nu mai împiedice românii să investească în baterii și să-i lase să-și folosească bateriile. Știm deja cine se va împotrivi: cei care fac acum profituri imense din energie. Prosumatori cu baterii care pot echilibra prețul între diferitele momente ale zilei, înseamnă pentru ei marje de profit mai mici. Profit obținut pe spatele dumneavoastră, nu printr-un mare geniu antreprenorial. Ei fac profit din faptul că statul îi împiedică pe cei mulți și mici să intre în concurență cu ei”, mai arată Claudiu Năsui în postarea sa.

Claudiu Năsui a prezentat și câteva măsuri pe care le consideră necesare pentru dezvoltarea stocării de energie în România. Printre acestea se numără eliminarea dublei taxări pentru energia stocată și simplificarea condițiilor pentru persoanele care doresc să utilizeze baterii.