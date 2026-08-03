Radu Georgescu avertizează asupra situației energetice: În România este riscul să se stingă lumina

Analistul economic Radu Georgescu a publicat o analiză despre evoluția producției de energie electrică din România, comparând datele din 1989 cu cele din 2025. Acesta susține că reducerea capacității de producție reprezintă un risc pentru sistemul energetic și critică modul în care autoritățile au gestionat strategia energetică a țării.

Analistul economic Radu Georgescu avertizează asupra riscurilor din sectorul energetic și critică strategia autorităților, susținând că reducerea consumului populației și al firmelor nu reprezintă o soluție pe termen lung pentru România.

„În România este riscul să se stingă lumina. De data asta, nu doar metaforic. Ci la propriu. Singura strategie a Guvernului este să fim solidari. Adică firmele și populația să consume mai puțin curent. Eu sunt solidar cu multă lume. Dar nu pot să fiu solidar cu instituția de pe planeta Pământ care se numește Guvernul României. Poate nu știai, dar această instituție are în atribuții să facă strategia energetică a unei țări de pe planeta Pământ care se numește România”, a transmis Radu Georgescu.

Analistul a prezentat o comparație privind producția de energie electrică a României în ultimele decenii, folosind date referitoare la cantitatea de energie produsă înainte și după 1989.

Radu Georgescu compară producția de energie electrică a României din 1989 și 2025, arătând că aceasta a scăzut de la 72 TWh la 51 TWh, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 30%.

„Să vedem ce strategie energetică a făcut Guvernul României în ultimii 35 de ani. În 1989, România producea 72 TWh (miliarde kWh) de energie electrică.

În 2025, România a produs 51 TWh. Adică o scădere de 30% a producției de energie”, arată analistul.

Radu Georgescu a legat evoluția producției energetice de schimbările economice care au avut loc după 1989, menționând reducerea consumului industrial ca efect al închiderii unor fabrici. „Super strategie. Dar stai liniștit! Instituția numită Guvernul României are în atribuții și partea de economie.

Deoarece s-au închis multe fabrici după 1989, industria consumă mult mai puțină energie. Altfel, acum eram în beznă și probabil nu mai postai poze din vacanță, ci trimiteai o vedere acasă, să spui că este totul bine”, a punctat Radu Georgescu în postarea sa de pe social media.

În analiza sa, Radu Georgescu a comparat situația României cu cea a Poloniei, prezentând evoluția producției de energie electrică din această țară în aceeași perioadă.