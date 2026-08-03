Românii care visează la o viață în Islanda au o nouă oportunitate. Ce sprijin oferă autoritățile

Islanda încearcă să atragă noi locuitori în comunitățile rurale afectate de depopulare prin programe de sprijin și investiții locale. Românii care iau în calcul o mutare în această țară pot fi interesați de măsurile destinate relocării și dezvoltării unor afaceri în afara capitalei Reykjavik. Inițiativele urmăresc consolidarea economiei locale și menținerea serviciilor publice în regiunile mai puțin populate.

Islanda încearcă să oprească declinul demografic din numeroase comunități rurale prin programe care să încurajeze stabilirea unor noi rezidenți în afara regiunii metropolitane Reykjavik. Autoritățile locale și instituțiile naționale promovează măsuri adaptate nevoilor fiecărei zone, în funcție de provocările cu care se confruntă.

Inițiativele diferă de la o municipalitate la alta și includ sprijin pentru dezvoltarea unor afaceri, acces la terenuri în condiții avantajoase, proiecte comunitare și alte facilități destinate persoanelor care aleg să se stabilească în regiuni cu populație redusă.

Potrivit autorităților islandeze, obiectivul acestor programe este consolidarea comunităților din afara capitalei, astfel încât serviciile esențiale, precum școlile, infrastructura și activitățile economice locale, să poată fi menținute pe termen lung.

Pe lângă proiectele dedicate dezvoltării comunităților, autoritățile au introdus și măsuri care facilitează mobilitatea forței de muncă între diferitele regiuni ale țării.

Conform informațiilor publicate pe portalul oficial al Guvernului islandez, island.is, persoanele care își schimbă domiciliul pentru a ocupa un loc de muncă într-o altă regiune pot beneficia de un ajutor financiar destinat acoperirii unei părți din costurile relocării.

Sprijinul este acordat doar în condițiile stabilite prin criteriile de eligibilitate și face parte din strategia prin care autoritățile încearcă să stimuleze ocuparea locurilor de muncă în afara principalelor centre urbane.

Pe lângă sprijinul acordat persoanelor, Islanda continuă să investească în dezvoltarea economică a regiunilor rurale prin programe dedicate autorităților locale și mediului de afaceri.

Institutul Islandez pentru Dezvoltare Regională acordă finanțări și împrumuturi pentru proiecte economice implementate în afara marilor orașe. Acestea vizează dezvoltarea afacerilor locale și crearea unor noi locuri de muncă, potrivit informațiilor publicate de instituție.

Un exemplu este municipalitatea Tjörneshreppur, situată în nord-estul țării, unde autoritățile au primit o finanțare de 248 de milioane de coroane islandeze, echivalentul a aproximativ 1,6 milioane de euro.

Potrivit postului public islandez RÚV, aceste fonduri sunt destinate exclusiv proiectelor de dezvoltare a comunității și măsurilor care combat efectele depopulării, fără a reprezenta plăți directe pentru persoanele care aleg să se mute în localitate.

Interesul pentru atragerea de noi locuitori este determinat de concentrarea populației în jurul capitalei Reykjavik și de scăderea continuă a numărului de locuitori din numeroase sate și comune.

Datele publicate de Statistics Iceland arată că cea mai mare parte a populației trăiește în regiunea metropolitană Reykjavik, în timp ce multe localități mici înregistrează un declin demografic constant.

Pentru cei care iau în calcul mutarea într-un sat islandez, avantajele sunt reprezentate de apropierea de natură, comunitățile restrânse și posibilitatea dezvoltării unor proiecte într-un mediu mai puțin aglomerat.

Totuși, viața în aceste regiuni presupune și provocări importante, precum distanțele mari față de centrele urbane, condițiile climatice dificile și oportunitățile profesionale mai limitate comparativ cu marile orașe.