Peste 500 de milioane de euro, direcționate către proiecte rezidențiale în România în primele șapte luni din 2026

În ciuda incertitudinilor economice și a încetinirii pieței imobiliare, dezvoltatorii rezidențiali continuă să atragă finanțări consistente din partea băncilor. Primele șapte luni din 2026 au adus aprobări de peste 500 de milioane de euro pentru proiecte noi.

Primele șapte luni din 2026 au fost favorabile segmentului finanțărilor corporate destinate dezvoltării proiectelor rezidențiale din România, valoarea totală estimată a acestora depășind jumătate de miliard de euro, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță imobiliară pe baza datelor publice și a informațiilor din piața bancară.

În primele șapte luni ale anului au fost anunțate finanțări în valoare totală de 247,1 milioane de euro pentru dezvoltarea a peste 13 proiecte rezidențiale din București și din principalele piețe regionale, precum Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara. Totuși, estimările companiei de consultanță imobiliară arată că volumul total al finanțărilor corporate aprobate în acest an pentru proiecte rezidențiale este de cel puțin două ori mai mare.

Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, a explicat că instituțiile finanțatoare continuă să manifeste un interes ridicat pentru finanțarea proiectelor rezidențiale aflate în dezvoltare pe plan local. Marin a precizat însă că planurile de afaceri întocmite superficial, precum și așteptările nerealiste incluse în strategiile de marketing și vânzări sunt principalele motive care îngreunează sau chiar blochează obținerea unei finanțări corporate. Potrivit lui Marin, proiectele bine fundamentate, care urmăresc atent costurile pe parcursul dezvoltării și beneficiază de o echipă profesionistă de marketing și vânzări, reușesc să obțină atât finanțarea necesară, cât și rezultatele de vânzări estimate.

„Instituţiile finanţatoare au în continuare un apetit ridicat pentru finanţarea proiectelor rezidenţiale aflate în dezvoltare pe plan local, însă experienţa noastră ne-a arătat că planurile de business realizate superficial şi aşteptările nerealiste din strategiile de marketing şi vânzări reprezintă cele mai des întâlnite aspecte care îngreunează sau blochează procesul de obţinere a unei finanţări corporate. Proiectele viabile, care urmăresc atent costurile pe perioada dezvoltării şi au o echipă profesionistă de marketing şi vânzări, obţin atât finanţări, cât şi rezultatele scontate de vânzări”, a precizat Marin.

Numărul caselor și apartamentelor vândute în regiunea București–Ilfov în primele șase luni din 2026 a fost cu doar 1,4% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). La nivel național, în schimb, vânzările de locuințe au înregistrat o scădere anuală de aproape 9% în aceeași perioadă.

Totodată, compania arată că, în cei șapte ani de activitate, a intermediat tranzacționarea a peste 12.000 de locuințe, valoarea cumulată a acestora depășind 1,2 miliarde de euro.