Eurostat: Prețurile locuințelor și chiriile au continuat să crească în T1 2026. Prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% în zona euro

În primul trimestru din 2026, Eurostat arată că prețurile locuințelor și chiriile au continuat să crească în Uniunea Europeană, pe fondul cererii ridicate și al evoluției pieței imobiliare. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și trimestrul anterior, avansul a fost înregistrat în majoritatea statelor membre.

În primul trimestru al anului 2026, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 5,1 %, în timp ce chiriile au crescut cu 3,0% în comparație cu primul trimestru al anului 2025.

Comparativ cu al patrulea trimestru al anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1,2 %, iar chiriile cu 0,7%.

Între 2025 și primul trimestru al anului 2026, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 2,9 %, iar chiriile cu 1,8%, potrivit Eurostat.

În ceea ce privește datele naționale, atunci când se compară primul trimestru al anului 2026 cu media anuală pentru 2025, prețurile locuințelor au crescut mai mult decât chiriile în 19 țări ale UE, cu datele disponibile. În această perioadă, cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Portugalia (+10,3%), Bulgaria (+9,4%) și Slovacia (+9,1%). Franța (-0,5%) și Finlanda (-1,8%) au fost singurele țări în care prețurile locuințelor au scăzut.

În aceeași perioadă, chiriile au crescut în toate țările UE, cu excepția Sloveniei, unde au scăzut cu 0,9 %, și a Finlandei, unde au rămas neschimbate. Dintre celelalte țări ale UE, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Croația (+21,9%), urmată de Bulgaria (+6,4%) și Grecia (+5,0%).

În primul trimestru al anului 2026, prețurile locuințelor, măsurate prin indicele prețurilor locuințelor, au crescut cu 4,7 % în zona euro și cu 5,1 % în UE în comparație cu același trimestru al anului precedent. În al patrulea trimestru al anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1 % și, respectiv, cu 5,4 % în zona euro și în UE.

Comparativ cu al patrulea trimestru al anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1,0 % în zona euro și cu 1,2 % în UE în primul trimestru al anului 2026.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, o țară a înregistrat o scădere anuală a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului 2026, iar douăzeci și cinci au înregistrat o creștere anuală. Scăderea a fost înregistrată în Finlanda (-2,0 %), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Portugalia (+17,8 %), Bulgaria (+14,8 %) și Slovacia (+14,4 %).

Comparativ cu trimestrul precedent, prețurile au scăzut în patru state membre și au crescut în douăzeci și două de state membre. Scăderea a fost înregistrată în Belgia, Finlanda (ambele -0,8%), Franța (-0,6%) și Ungaria (-0,5%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Bulgaria (+6,2%), Portugalia (+3,8%) și Slovacia (+3,6%).