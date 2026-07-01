Inflația din zona euro încetinește peste așteptări. Presiunea asupra BCE se reduce, iar piețele mizează pe o pauză în majorarea dobânzilor

Inflația din zona euro a încetinit mai mult decât anticipau analiștii în luna iunie, oferind un semnal pozitiv pentru economie și diminuând presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE). Datele preliminare publicate de Eurostat arată că ritmul de creștere a prețurilor s-a temperat, în contextul în care efectele scumpirilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se estompeze, iar prețurile energiei dau semne de stabilizare.

Evoluția vine într-un moment în care Europa se confruntă cu unul dintre cele mai severe valuri de căldură din istorie, însă pe plan economic veștile sunt mai încurajatoare. Potrivit estimărilor preliminare, inflația anuală din zona euro a coborât la 2,8% în iunie, după ce în mai urcase la 3,2%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023.

Rezultatul este, totodată, sub așteptările economiștilor, care mizau pe o rată de aproximativ 3%.

Pe lângă reducerea inflației anuale, Eurostat indică și o scădere lunară a prețurilor de 0,1%, prima diminuare înregistrată în acest an după mai multe luni consecutive de creșteri.

Un alt indicator urmărit cu atenție de BCE – inflația de bază, care exclude componentele volatile precum energia și alimentele – a coborât de la 2,6% la 2,4%.

Acest indicator este considerat mai relevant pentru politica monetară deoarece reflectă mai bine presiunile inflaționiste din economie.

Deși energia continuă să fie categoria cu cele mai mari scumpiri, ritmul de creștere s-a redus semnificativ.

În iunie, inflația în sectorul energetic a fost de 8,7%, comparativ cu 10,8% în luna precedentă.

Temperarea vine după calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma armistițiului dintre Statele Unite și Iran și a reluării traficului prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul mondial al petrolului.

Și celelalte componente importante ale coșului de consum au înregistrat o moderare a creșterilor.

Inflația serviciilor a coborât la 3,2%, față de 3,5% în mai.

În cazul alimentelor, băuturilor alcoolice și produselor din tutun, ritmul anual de creștere a încetinit la 1,6%, de la 1,9%.

Prețurile bunurilor industriale neenergetice au rămas stabile, cu o creștere anuală de 0,9%.

Diferențele dintre statele membre rămân însă importante.

Malta a înregistrat cea mai redusă inflație anuală din zona euro, de 1,9%.

Au urmat:

Franța – 2,0%;

Estonia – 2,0%;

Germania – 2,4%;

Finlanda – 2,7%.

Toate aceste state s-au situat sub media zonei euro.

La polul opus, cele mai ridicate rate au fost raportate de:

Lituania – 5,5%;

Bulgaria – 5,3%;

Croația – 4,2%;

Cipru – 4,0%.

Comparativ cu luna mai, mai multe țări au raportat ieftiniri.

Prețurile au scăzut cu:

0,4% în Belgia;

0,4% în Bulgaria;

0,4% în Estonia;

0,4% în Luxemburg;

0,3% în Franța;

0,3% în Austria;

0,3% în Finlanda.

În schimb, cele mai mari creșteri lunare au fost consemnate în:

Malta – 1,0%;

Cipru – 0,8%;

Spania – 0,6%;

Lituania – 0,6%.

Toate marile economii ale zonei euro au raportat o reducere a inflației.

În Germania, rata armonizată utilizată pentru comparațiile europene a coborât de la 2,7% la 2,4%, sub estimările pieței.

Indicatorul național a scăzut la 2,3%, după ce în aprilie atinsese 2,9%, cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani.

Principalul factor al acestei evoluții a fost reducerea inflației la energie, care s-a diminuat de la 6,6% la 3,4%, în timp ce inflația de bază a rămas stabilă, la 2,5%.

Franța a raportat o scădere și mai pronunțată.

Inflația armonizată a coborât la 2,0%, de la 2,8%, iar indicatorul național s-a redus la 1,8%, cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni.

Și aici, încetinirea a fost determinată în principal de reducerea ritmului de scumpire a combustibililor, care a coborât de la 16,6% la 11,2%.

În plus, prețurile din Franța au scăzut cu 0,2% față de luna precedentă, prima diminuare lunară din ianuarie.

Spre deosebire de Germania și Franța, Italia a înregistrat doar o reducere marginală a inflației.

Rata armonizată a coborât de la 3,2% la 3,1%.

Explicația vine din modul în care sunt stabilite tarifele la energie pentru gospodării.

În Italia, prețurile reglementate la electricitate și gaze reacționează cu întârziere față de evoluțiile de pe piețele angro.

Astfel, tarifele reglementate la energie au urcat la 9,3%, de la 5,6% în luna precedentă.

Pe piața liberă, energia electrică s-a scumpit cu 12,6%, iar gazele naturale cu 9,9%.

Joe Nellis, consilier economic al firmei de consultanță MHA, consideră că evoluția din iunie reflectă confruntarea dintre două tendințe opuse.

Pe de o parte, conflictul din Orientul Mijlociu a alimentat creșterea costurilor cu energia, transportul și producția.

Pe de altă parte, investițiile companiilor și consumul gospodăriilor rămân moderate, ceea ce limitează presiunile inflaționiste.

„Simplu spus, economia zonei euro nu generează suficient impuls pentru a duce prețurile mai sus într-un ritm rapid”, a spus el.

Potrivit economistului, presiunile asupra inflației ar putea continua să se reducă în lunile următoare, în condițiile în care salariile cresc într-un ritm de aproximativ 3%, iar piețele energetice dau semne de stabilizare.

El apreciază că BCE ar putea opera încă o majorare modestă a dobânzii până la 2,5% în acest an, însă nu vede motive pentru măsuri mai agresive.

„Având în vedere că economia este slabă și inflația pare gestionabilă, BCE va fi precaută în adoptarea unei politici monetare semnificativ mai restrictive”, a adăugat Nellis.

Publicarea datelor privind inflația a influențat și piețele financiare.

Euro s-a depreciat sub pragul de 1,14 dolari, investitorii considerând că probabilitatea unor noi majorări rapide ale dobânzilor a scăzut.

În același timp, indicele bursier Euro STOXX 50 a rămas aproape neschimbat, în timp ce sectorul bancar european a înregistrat scăderi.

Indicele Euro STOXX Banks a pierdut aproximativ 0,7%, iar acțiunile unor instituții financiare importante, precum BNP Paribas și Société Générale, au închis pe minus.

În aceste condiții, analiștii consideră că BCE are acum argumente solide pentru a menține dobânzile neschimbate la următoarea reuniune a Consiliului Guvernatorilor, programată în luna iulie.