Metrorex are datorii de peste 11,5 milioane de lei la energie electrică. Radu Miruță: Nu a plătit de trei luni

Metrorex a acumulat datorii de peste 11,5 milioane de lei pentru energia electrică, după ce facturile nu au fost achitate de trei luni. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că nu există în acest moment riscul deconectării metroului, iar cu Hidroelectrica se discută o posibilă eșalonare a plăților.

Situația financiară de la Metrorex a ajuns din nou în atenția Ministerului Transporturilor. Radu Miruță a anunțat luni seară că operatorul metroului bucureștean a primit o notificare din partea Hidroelectrica din cauza facturilor restante.

Potrivit ministrului interimar, consumul lunar de energie electrică al Metrorex ajunge la aproximativ un milion de euro, iar compania nu și-a achitat facturile în ultimele trei luni.

Miruță a explicat că Metrorex consumă lunar energie de aproximativ un milion de euro și are obligația să o plătească. Facturile nu au fost achitate timp de trei luni, situație în urma căreia Hidroelectrica a transmis notificarea.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună şi trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare”, anunţă, luni seară, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

În ciuda datoriei acumulate, ministrul interimar al Transporturilor susține că nu există în prezent perspectiva ca Metrorex să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică.

Radu Miruță a precizat că a discutat atât săptămâna trecută, cât și luni seară cu directorul Hidroelectrica. În urma acestor discuții, soluția analizată este eșalonarea datoriei.

Ministrul a transmis că Metrorex nu se află în situația de a fi deconectat.

„Am vorbit şi săptămâna trecută, şi în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situaţia în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eşalonarea plăţii”, a precizat Miruţă, care a menţionat, însă, că a extins misiunea Corpului de Control la Metrorex.

Problema facturilor la energie vine însă într-un moment în care activitatea Metrorex este deja verificată de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor.

Radu Miruță a anunțat că a decis extinderea misiunii Corpului de Control la Metrorex. Ministrul consideră că resursele financiare ale companiei nu sunt folosite în cel mai eficient mod.

În cazul datoriei către Hidroelectrica, conducerea Metrorex trebuie să ofere Ministerului Transporturilor mai multe explicații. Miruță a solicitat prezentarea cauzelor care au dus la neachitarea la termen a facturilor, precum și situația detaliată a restanțelor, inclusiv facturile și perioadele pentru care acestea au fost emise.

Ministerul vrea să afle și ce demersuri au fost făcute până acum pentru plata obligațiilor și care este calendarul concret pentru stingerea debitului de peste 11,5 milioane de lei.

Verificările nu au început odată cu apariția problemei facturilor la energie. Pe 11 mai, Radu Miruță anunța convocarea Adunării Generale a Acționarilor statului român pentru schimbarea unor practici pe care le descria drept „obiceiuri vechi” în cadrul Metrorex.