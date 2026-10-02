Cât de greu a ajuns să găsești un loc de muncă. Tot mai mulți candidați sunt dispuși să facă compromisuri. Concurența a crescut semnificativ

Găsirea unui loc de muncă a devenit o competiție tot mai dură în România. Pentru fiecare job disponibil pe platforma eJobs există, în medie, 65 de aplicări, iar concurența dintre candidați este mai mare decât anul trecut. În acest context, tot mai mulți dintre cei care își caută un loc de muncă sunt dispuși să accepte compromisuri pentru a se angaja.

Aproape jumătate dintre candidații incluși în cercetare, respectiv 46% dintre respondenți, au declarat că s-au aflat activ în căutarea unui loc de muncă în ultima lună.

Principala explicație pentru căutarea unui nou job este situația financiară. Aproape o treime dintre participanți, respectiv 32%, au spus că erau nemulțumiți de salariul pe care îl primeau.

Presiunea resimțită de candidați este reflectată și de percepția asupra concurenței pentru posturile disponibile. 78% dintre respondenți spun că au observat o creștere a competiției pentru locurile de muncă, în timp ce 77% au început să aplice la mai multe joburi pentru a-și mări șansele de a fi contactați de recrutori.

Potrivit datelor eJobs, pentru fiecare job disponibil pe platformă există, în medie, 65 de aplicări. Concurența dintre candidați este astfel mai ridicată decât în anul precedent.

Presiunea de pe piața muncii îi determină pe candidați să ia în calcul compromisuri pe care, în alte condiții, este posibil să nu le fi acceptat.

35% dintre respondenți spun că ar fi dispuși să schimbe domeniul în care lucrează pentru a-și găsi mai repede un loc de muncă. Un sfert dintre participanți ar accepta un program mai puțin flexibil, iar 24% ar lua în calcul un job situat la o distanță mai mare de casă.

De asemenea, 23% dintre cei chestionați ar accepta să se angajeze pe o poziție aflată sub nivelul lor de experiență sau calificare.

Printre compromisurile pe care candidații sunt dispuși să le facă se mai numără renunțarea la munca remote și revenirea exclusivă la birou, acceptarea unui salariu mai mic decât cel actual sau acceptarea unui număr mai redus de beneficii extrasalariale.

Doar 6% dintre respondenți afirmă că nu ar face niciun compromis pentru a se angaja mai repede.

Situația financiară îi determină pe unii angajați să caute nu doar un alt loc de muncă, ci și o sursă suplimentară de venit.

38% dintre participanții la cercetare spun că vor să își găsească un al doilea job sau un proiect suplimentar pe care să îl poată desfășura în timpul liber pentru a câștiga mai mulți bani.

În același timp, 37% dintre respondenți vor să își schimbe actualul loc de muncă pentru unul care oferă un salariu mai mare.

Pe de altă parte, 22% spun că apreciază mai mult decât înainte stabilitatea locului de muncă pe care îl au în prezent. Alți 17% se tem să facă o schimbare în această perioadă, chiar dacă nu sunt pe deplin mulțumiți de actualul job.

Candidații își doresc și mai multă transparență din partea companiilor. Una dintre principalele lor așteptări este ca salariul să fie menționat direct în anunțul de recrutare.

În prezent, aproximativ 40% dintre joburile publicate pe eJobs au salariul afișat. Cele mai multe dintre aceste poziții sunt joburi entry-level din domenii precum retail, transport și logistică, asigurări, producție sau construcții.

Studiul realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research a fost efectuat în luna august, pe un eșantion de 1.206 respondenți. Dintre aceștia, 903 au căutat activ un loc de muncă în ultimii doi ani.