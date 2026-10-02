Prognoza meteo, 2 octombrie: Temperaturi de până la -4 grade. Zonele vizate de frig, ploi si vânt

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri, 2 octombrie 2026. Meteorologii anunță o vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile vor fi mai scăzute dimineața și noaptea.

În unele zone, valorile termice nocturne vor coborî până la -4 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură fiind prognozată pentru depresiunile din estul Transilvaniei. Diferențele dintre temperaturile de la primele ore ale zilei și cele înregistrate la prânz vor fi astfel mai accentuate.

Pe alocuri se vor forma ceață și brumă, în special în intervalele cu temperaturi mai scăzute. În sud-estul țării sunt posibile ploi slabe, în timp ce vântul va prezenta intensificări temporare în mai multe regiuni.

La orele prânzului, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius în vestul țării, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Crișana.

Vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va avea înnorări variabile, iar în extremitatea de sud-est se vor menține, izolat, condiții pentru ploi slabe.

Cantitățile de apă rezultate din precipitații vor fi reduse, urmând să fie sub 1 litru pe metru pătrat. În restul țării, fenomenele de instabilitate vor fi limitate, iar perioadele cu cer variabil vor predomina.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei. În aceste regiuni, vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 16 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Minimele vor fi mai scăzute față de valorile normale pentru această perioadă, în special în nordul, nord-vestul și centrul țării, și se vor încadra între -4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor forma ceață și brumă. Temperaturile negative sunt așteptate mai ales în zonele depresionare din estul Transilvaniei, unde minima poate coborî până la -4 grade Celsius.

În regiunile din nordul, nord-vestul și centrul țării, valorile termice nocturne vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Pe litoral, temperaturile vor rămâne mai ridicate, cu minime de până la 13 grade.

În sud-est, pe lângă posibilitatea unor ploi slabe, vântul va avea perioade în care va fi mai intens. Intensificările vor fi temporare și se vor manifesta cu precădere în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. În restul teritoriului, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și fără cantități importante de precipitații prognozate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza si pentru Capitală. În București, vremea va fi predominant frumoasă, însă dimineața și noaptea vor fi răcoroase. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

În timpul zilei, vântul va avea unele intensificări, cu viteze care pot ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 20-21 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea, iar minima prognozată pentru Capitală va fi cuprinsă între 6 și 9 grade Celsius.

La munte, vremea se va menține predominant frumoasă, dar temperaturile vor fi scăzute în timpul nopții și dimineața. Cerul va avea un aspect variabil, fără precipitații importante prognozate.

Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul zilei va prezenta unele intensificări în Carpații de Curbură. În aceste zone, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.

Temperaturile vor rămâne mai scăzute în intervalele nocturne și matinale, în condițiile în care aerul rece va favoriza formarea brumei în zonele unde valorile termice vor coborî suficient.

Pentru restul zonelor montane, prognoza indică perioade cu cer variabil și o vreme predominant frumoasă, cu diferențe termice importante între orele dimineții și cele din timpul zilei.