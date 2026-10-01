Prognoza meteo pentru 1 octombrie. Zonele vizate de brumă, ceață și temperaturi sub 0 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru joi, 1 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă începutul lunii vine cu temperaturi scăzute în special dimineața și noaptea. În unele depresiuni din zona montană, valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț.

Potrivit meteorologilor de la ANM, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a teritoriului, în timp ce precipitațiile vor fi puține și se vor semnala izolat pe litoral.

Vântul va avea intensificări în sud-estul țării și în zona Carpaților de Curbură. În anumite regiuni, mai ales în zonele joase și în depresiuni, condițiile meteorologice vor favoriza formarea ceții și a brumei.

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, sud-estice și centrale. Cele mai importante abateri negative sunt prognozate în sud-est, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Deficitul va fi mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale, unde sunt așteptate puține ploi în perioada prognozată.

Vremea de joi va fi predominant frumoasă, dar rece în primele ore ale zilei și în timpul nopții. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Pe litoral sunt posibile, izolat, ploi slabe, cantitățile de apă estimate fiind de 1…2 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură. În timpul zilei, intensificări ale vântului sunt prognozate și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40…50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 25 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vest și nord-vest. Temperaturile minime vor varia între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Astfel, cele mai scăzute valori vor fi înregistrate în zonele depresionare, unde temperaturile pot coborî sub 0 grade.

În anumite zone, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață și va fi brumă. Fenomenele sunt mai probabile în depresiuni, unde răcirea nocturnă va fi mai accentuată și temperaturile vor ajunge la valori negative.

Pe litoral, vremea va fi diferită față de zonele depresionare, temperaturile minime urmând să ajungă până la 13 grade. Aici sunt posibile și ploi slabe, însă cantitățile de precipitații vor rămâne reduse.

În sud-est, vântul va fi mai intens în timpul zilei, cu viteze de 40…50 km/h în mai multe zone. Intensificări similare sunt prognozate și în zona Carpaților de Curbură, unde vântul va avea caracter temporar mai puternic.

În restul țării, vremea va rămâne predominant frumoasă, cu cer variabil sau mai mult senin și cu diferențe importante între temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții.

În București, meteorologii anunță vreme frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. În Capitală, vitezele vântului pot ajunge la 35…40 km/h. Temperatura maximă prognozată pentru joi va fi de 21…22 de grade Celsius.

Pe timpul nopții, temperatura va coborî până la valori cuprinse între 6 și 9 grade Celsius. Astfel, diferența dintre valorile diurne și cele nocturne va fi semnificativă, pe fondul răcirii specifice începutului de octombrie.

La munte, vremea va fi predominant frumoasă, însă rece în timpul nopții și în primele ore ale dimineții. Cerul va fi variabil, iar perioadele cu aspect senin vor fi mai numeroase în unele zone. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei în Carpații de Curbură. În aceste zone, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40…50 km/h.

Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele depresionare, unde minimele pot coborî până la -4 grade Celsius. Ceața și bruma se pot forma local în timpul nopții și dimineața, în special în depresiuni.

Pentru joi, 1 octombrie, principalele fenomene meteorologice anunțate sunt răcirea accentuată în timpul nopții și dimineața, temperaturile negative din depresiunile Carpaților Orientali, intensificările vântului din sud-est și Carpații de Curbură, precum și apariția locală a ceții și brumei.