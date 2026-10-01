Regulă importantă pentru proprietarii de apartamente. Se poate cere controlul primăriei la asociație în aceste cazuri

Proprietarii care vor să obțină documente de la asociația de proprietari sau sunt nemulțumiți de modul în care le este soluționată o solicitare trebuie să țină cont de mai multe etape. Într-o analiză publicată de Consultanță Asociații Proprietari, avocatul Gelu Pușcaș explică procedura pornind de la prevederile Legii nr. 196/2018 și atrage atenția asupra unei diferențe importante între simpla calitate de proprietar și cea de membru al asociației.

Potrivit analizei, primul pas este formularea unei cereri către asociația de proprietari. Chiar dacă documentul ajunge la președinte, acesta nu răspunde în nume personal, ci în numele asociației.

În cazul în care proprietarul dorește acces la anumite documente, solicitarea trebuie formulată în scris și trebuie să precizeze actele pe care acesta dorește să le consulte.

Articolul 28 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 prevede dreptul proprietarilor de a fi informați cu privire la aspectele care privesc activitatea asociației și de a solicita în scris și de a primi copii după orice document al acesteia.

Următoarea etapă este răspunsul transmis de asociație prin intermediul președintelui.

Conform explicațiilor prezentate de Gelu Pușcaș, termenul în care trebuie transmis răspunsul este de 10 zile. Acesta trebuie să privească solicitarea formulată și poziția asociației față de cererea proprietarului.

Autorul analizei precizează că obligația de a răspunde nu trebuie confundată cu o obligație de a formula un document în termeni juridici sau cu argumentări complexe în fapt și în drept.

Dacă accesul la documentele contabile sau la alte acte ale asociației nu este facilitat în condițiile legii, proprietarul poate trece la o altă etapă.

„În cazul în care președintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori (art. 28 alin 4).”

În interpretarea prezentată de Gelu Pușcaș, prevederile legale conturează o succesiune de demersuri pe care proprietarul le poate urma. Pentru lista de plată există posibilitatea contestării în termen de 10 zile, iar pentru obținerea unor lămuriri sau documente se formulează o solicitare scrisă.

Dacă președintele nu răspunde ori răspunsul primit nu îl mulțumește pe proprietar, acesta se poate adresa comitetului executiv și cenzorului.

Dreptul proprietarilor de a solicita documentele asociației trebuie exercitat cu respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile.

Analiza atrage atenția în mod expres asupra protecției datelor cu caracter personal.

„Nu uitați: accesul la acte și informații se face “conform legii”, ceea ce presupune că trebuie s avem în vedere ȘI normele privind protecția datelor cu caracter personal.”

Prin urmare, existența dreptului de acces la documentele asociației nu înseamnă că pot fi ignorate regulile aplicabile informațiilor cu caracter personal care apar în respectivele acte.

Când poate ajunge reclamația la primărie

O altă etapă prezentată este sesizarea compartimentului specializat din cadrul autorității publice locale. Aici apare însă o distincție asupra căreia autorul analizei atrage atenția.

Articolul 28 alin. (4) face trimitere la articolul 10 din Legea nr. 196/2018. Potrivit interpretării prezentate, controlul asupra activității financiar-contabile a unei asociații poate fi solicitat de unul sau mai mulți membri ai asociației.

„Precizarea este una extrem de importantă – solicitarea poate veni doar din partea unui PROPRIETAR care 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă 𝐚𝐢𝐛ă ș𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐑𝐔 𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢.”

Această diferență devine relevantă atunci când proprietarul vrea să solicite intervenția compartimentului specializat al primăriei pentru verificarea activității financiar-contabile.

Gelu Pușcaș arată că o persoană poate parcurge primele demersuri în calitate de proprietar, însă, în interpretarea sa, pentru solicitarea controlului prevăzut de articolul 10 trebuie verificată și existența calității de membru al asociației.

„Din formulare se înțelege faptul că, DEȘI un proprietar realizează etapele 1 – 3 de mai sus, când ajunge la etapa sesizării autorității publice, trebuie să aibă în vedere un element important – este sau nu membru al asociației. Pare că doar calitatea de membru deschide o astfel de posibilitate proprietarului nemulțumit.”

Astfel, analiza delimitează patru momente: cererea adresată asociației, răspunsul transmis prin președinte, sesizarea comitetului executiv și a cenzorului și, în condițiile prevăzute de lege, sesizarea compartimentului specializat din cadrul primăriei.