Regulă importantă pentru cei care stau la bloc. Cine trebuie să facă dovada plății întreținerii în instanță

Proprietarii de apartamente au obligația de a achita sumele înscrise pe lista de plată a asociației de proprietari, iar neachitarea integrală poate duce la acumularea de restanțe și, ulterior, la penalități. În cazul în care disputa ajunge în instanță, iar asociația dovedește existența obligației, proprietarului îi revine sarcina de a demonstra că plata a fost efectuată, potrivit unei explicații publicate de Consultanță Asociații Proprietari.

Sumele înscrise pe lista lunară de întreținere reprezintă obligații de plată. Potrivit explicațiilor prezentate, plata parțială face ca diferența rămasă neachitată să devină restanță, în timp ce depășirea termenului legal poate atrage aplicarea penalităților de întârziere.

Situația poate apărea inclusiv atunci când un proprietar refuză să achite anumite componente ale întreținerii, precum sume aferente salariilor sau reparațiilor.

Dacă proprietarul consideră că o anumită sumă nu este datorată, simpla decizie de a nu o achita nu duce la eliminarea acesteia de pe lista de plată. Potrivit sursei citate, trebuie urmată procedura de contestare și, după caz, de recalculare sau de constatare a caracterului nedatorat al sumei. În lipsa unui asemenea demers, suma neachitată va apărea ulterior ca restanță.

Problema devine importantă atunci când asociația de proprietari ajunge în instanță pentru recuperarea restanțelor. În explicația publicată este prezentat raționamentul unei instanțe privind sarcina probei.

„Prin raportare la aceste dispozițiile legale aplicabile din Legea 196/2018 și din Codul de Procedură Civilă, rezultă că proprietarului – pârât în cauză – îi incumbă obligația de a achita cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de proprietățile individuale și care nu pot fi înregistrate pe fiecare dintre acestea sau pentru serviciile legate de exploatarea, reparația sau întreținerea proprietății comune, proporțional cu suprafața locativă pe care o dețin.”

În cazul analizat, instanța a încadrat plata unei sume determinate de bani drept o obligație de rezultat.

„Obligația de care este ținută pârâta (proprietarul) – de a plăti o sumă determinată de bani – este o obligație de rezultat. În materia obligațiilor de rezultat sarcina probei se împarte între creditor și debitor (astfel încât în condițiile în care primul probează existența obligației, debitorului îi incumbă sarcina dovedirii îndeplinirii acesteia.”

Prin urmare, după ce creditorul dovedește existența obligației, proprietarul trebuie să prezinte dovezile din care rezultă că și-a îndeplinit obligația de plată.

În motivarea citată în postare se arată că, în lipsa dovezii privind executarea obligației, neexecutarea este prezumată.

„Dacă debitorul nu face această dovadă, neexecutarea se prezumă – art. 1.548 raportat la art. 1.481 alin. 1 C.civ.). În cauză, pârâta (proprietarul) nu a făcut nicio probă în acest sens, astfel cum prevede art. 249 C.pr.civ.”

În speța prezentată, instanța a reținut că proprietarul nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile de plată și că au fost acumulate restanțe la întreținere.

„Pe cale de consecință, în raport de probele administrate în cauză, instanța urmează a face aplicarea textelor de lege mai sus indicate, respectiv a reține că pârâta nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile în discuție, deși a beneficiat de serviciile furnizorilor de utilități pentru apartamentul mai sus individualizat pe care-l deține în condominiu. Față de această împrejurare, s-au acumulat restanțe la plata cotelor de întreținere datorate pentru perioada indicată în cererea de chemare în judecată, fapt ce determină în sarcina acesteia obligația de a achita aceste restanțe”.

Explicațiile au fost publicate de Consultanță Asociații Proprietari, materialul fiind semnat de avocatul Gelu Pușcaș.