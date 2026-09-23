La ce trebuie să fii atent înainte să dai banii pe o casă: verifică aceste lucruri din documente

Achiziția unei case reprezintă una dintre cele mai importante investiții financiare pentru un cumpărător, iar verificarea documentelor înainte de semnarea contractului este un pas esențial. Aspectul locuinței, zona în care este amplasată și prețul solicitat sunt criterii importante, însă actele pot oferi informații esențiale despre situația juridică a proprietății.

O verificare atentă a documentelor poate contribui la identificarea din timp a unor probleme care ar putea întârzia tranzacția sau ar putea genera dificultăți după cumpărare. Situația proprietății trebuie analizată atât din perspectiva dreptului de proprietate, cât și a eventualelor sarcini, datorii sau modificări aduse construcției.

Necesitatea acestor verificări este cu atât mai evidentă atunci când este vorba despre o proprietate aflată într-o zonă rezidențială căutată, unde oferta poate fi limitată, iar decizia de cumpărare poate fi luată într-un timp scurt. În cazul celor care analizează variante precum case pe lac Cernica, avantajele zonei și apropierea de natură trebuie completate de o analiză atentă a documentelor locuinței.

Înainte de semnarea actelor finale, cumpărătorul trebuie să se asigure că documentele prezentate de proprietar sunt complete și că informațiile din acestea corespund situației reale a imobilului.

Primul document care trebuie analizat este actul de proprietate al vânzătorului. Acesta trebuie să dovedească dreptul de proprietate și să permită verificarea istoricului transferurilor, astfel încât să nu existe întreruperi sau neclarități în ceea ce privește modul în care imobilul a ajuns în posesia actualului proprietar.

Este necesar să fie verificat și dacă persoana care vinde este singurul proprietar al casei. În situația în care imobilul se află în coproprietate, vânzarea presupune acordul tuturor coproprietarilor. Lipsa unuia dintre aceștia poate împiedica finalizarea tranzacției în condițiile dorite.

O atenție suplimentară este necesară atunci când proprietatea a fost dobândită prin moștenire. În acest caz, trebuie verificat dacă procedura succesorală a fost finalizată și dacă toți moștenitorii care au drepturi asupra imobilului au fost incluși în succesiune.

Un alt element important este situația cadastrală a casei și a terenului. Intabulare casa confirmă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară și oferă protecție juridică noului proprietar prin înregistrarea oficială a dreptului.

În lipsa unei situații cadastrale clare, o tranzacție poate deveni mai complicată, chiar dacă vânzătorul prezintă documente care atestă dobândirea proprietății. Pot apărea dificultăți suplimentare la notar, iar în cazul unei achiziții finanțate prin credit ipotecar, banca poate solicita clarificarea situației imobilului înainte de acordarea finanțării.

De aceea, documentele cadastrale trebuie comparate cu actele de proprietate și cu situația efectivă a casei. Suprafața, construcțiile și datele înscrise în documente trebuie să corespundă realității.

Un document important înainte de semnarea contractului este extrasul de carte funciară actualizat. Acesta permite verificarea situației juridice a imobilului la un moment cât mai apropiat de data tranzacției.

În extras poate fi verificat proprietarul înscris în evidențele funciare, dar și existența unor sarcini care afectează imobilul. Printre acestea se pot afla ipoteci, interdicții de înstrăinare sau litigii notate în cartea funciară.

Actualitatea extrasului este importantă deoarece situația unei proprietăți se poate modifica după emiterea unui document mai vechi. Din acest motiv, un extras eliberat cu mai multe luni înainte nu oferă aceeași imagine asupra situației juridice ca unul solicitat înaintea semnării contractului.

Dacă locuința a fost cumpărată de actualul proprietar printr-un credit ipotecar care nu a fost încă achitat integral, trebuie clarificat modul în care va fi eliminată ipoteca înainte sau în momentul finalizării vânzării.

În astfel de situații, banca poate emite o adresă de radiere condiționată de plata integrală a creditului din suma obținută prin vânzarea proprietății. Procedura este gestionată împreună cu notarul, iar pașii necesari trebuie stabiliți înainte de semnarea contractului final.

Verificarea din timp a acestei situații este importantă pentru evitarea unor întârzieri la tranzacție. Cumpărătorul trebuie să știe dacă există sarcini asupra imobilului și în ce condiții acestea vor fi radiate.

Certificatul de atestare fiscală este un alt document necesar înaintea tranzacției. Acesta este emis de administrația fiscală locală și arată situația obligațiilor proprietarului pentru imobilul respectiv, inclusiv în ceea ce privește impozitul datorat pentru clădire și teren.

Documentul trebuie obținut înainte de semnarea contractului, deoarece notarul are nevoie de acesta pentru autentificarea tranzacției. Situația fiscală a proprietății trebuie clarificată înainte de finalizarea vânzării.

Verificarea certificatului permite identificarea eventualelor datorii restante și evitarea situațiilor în care obligațiile fiscale legate de imobil nu sunt cunoscute la momentul tranzacției.

Pentru o casă construită recent, dar și pentru o proprietate asupra căreia au fost realizate lucrări, este necesară verificarea autorizațiilor de construire. Extinderile, mansardările sau modificările de compartimentare trebuie să fie realizate și înregistrate corespunzător.

Situația existentă în teren trebuie comparată cu documentația cadastrală și cu actele care atestă autorizarea lucrărilor. Diferențele dintre construcția efectivă și documentele oficiale pot genera probleme ulterior.

Construcțiile realizate fără autorizație sau modificările care nu au fost declarate pot atrage dificultăți administrative și financiare. În anumite situații, acestea pot afecta inclusiv accesul unui viitor cumpărător la un credit ipotecar, dacă proprietatea va fi revândută.

Certificatul de performanță energetică nu ține strict de validitatea juridică a tranzacției, însă poate furniza informații relevante despre eficiența energetică a locuinței și despre nivelul estimat al costurilor de întreținere.

Documentul poate fi completat printr-o inspecție tehnică realizată de un specialist independent. O astfel de verificare poate identifica probleme care nu sunt ușor de observat în timpul unei vizionări obișnuite.

Starea instalațiilor și eventualele probleme structurale pot avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor ulterioare. Din acest motiv, analiza tehnică a casei poate completa verificarea documentelor și poate oferi cumpărătorului o imagine mai clară asupra proprietății.

Chiar dacă o parte dintre documente poate fi verificată direct prin solicitarea lor de la instituțiile competente, implicarea unui notar de încredere poate oferi un nivel suplimentar de siguranță. Pentru situațiile mai complexe, cumpărătorul poate apela și la un avocat specializat în tranzacții imobiliare.

Un specialist poate verifica eventualele neconcordanțe dintre documente și poate indica ce informații suplimentare trebuie clarificate înainte de semnarea contractului. Necesitatea unor verificări suplimentare depinde de situația concretă a fiecărei proprietăți, din acest motiv este recomandat un avocat sau un notar.