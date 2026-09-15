Românii pot primi ajutor pentru încălzire în sezonul 2026–2027. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Persoanele și familiile cu venituri reduse din România pot beneficia de ajutor pentru încălzire în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Sprijinul acoperă între 10% și 100% din valoarea de referință aferentă sistemului de încălzire, în funcție de venitul beneficiarului. Acordarea banilor depinde și de bunurile deținute de solicitanți. Cererile se depun la primăria localității sau a sectorului în care se află locuința.

Pot primi ajutor pentru încălzire familiile al căror venit mediu net lunar nu depășește 1.386 de lei pentru fiecare membru și persoanele singure care au venituri de cel mult 2.053 de lei pe lună.

La stabilirea eligibilității sunt luate în calcul, în principiu, veniturile obținute în luna anterioară depunerii solicitării. Potrivit informațiilor Ministerului Muncii, verificarea privește atât veniturile familiei, cât și bunurile mobile și imobile pe care aceasta le deține.

Sprijinul este disponibil pentru locuințele încălzite cu gaze naturale, electricitate, energie termică furnizată în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne. O gospodărie poate beneficia de acest ajutor pentru un singur sistem principal de încălzire.

Valoarea ajutorului se stabilește prin aplicarea unui procent de compensare la valoarea de referință corespunzătoare sursei de încălzire utilizate.

Procentele prevăzute de Legea nr. 226/2021 sunt cuprinse între 10% și 100%. Cu cât venitul beneficiarului este mai mare, în interiorul limitelor de eligibilitate, cu atât scade proporția suportată de stat.

Pentru gospodăriile care folosesc gazele naturale drept sursă principală de încălzire, calculul sprijinului pornește de la o valoare de referință de 250 de lei pe lună.

Beneficiarii din categoria cu cele mai mici venituri, care se încadrează la compensarea de 100%, pot primi până la 250 de lei lunar, fără ca ajutorul să depășească valoarea consumului facturat.

În cazul unei compensări de 50%, suma maximă este de 125 de lei pe lună. Pentru compensarea minimă, de 10%, sprijinul este de cel mult 25 de lei lunar.

În cazul locuințelor încălzite cu electricitate, valoarea de referință folosită pentru stabilirea ajutorului este de 500 de lei lunar.

Persoanele care se încadrează la compensarea integrală pot beneficia de un sprijin de până la 500 de lei pe lună. La un procent de 50%, plafonul ajutorului este de 250 de lei, iar pentru compensarea de 10%, suma maximă ajunge la 50 de lei.

Electricitatea trebuie să reprezinte sistemul principal de încălzire al locuinței pentru care este solicitat sprijinul. Situația declarată de solicitant poate fi verificată și prin anchete sociale.

Ajutorul destinat gospodăriilor care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne, se calculează în raport cu o valoare de referință de 320 de lei pe lună.

În funcție de venitul beneficiarului și de procentul de compensare aplicabil, suma acordată variază între 32 și 320 de lei lunar.

Plata pentru aceste tipuri de combustibili se face direct titularului. Dacă solicitarea acoperă întregul sezon rece, suma poate fi decontată pentru toate lunile cuprinse în perioada de acordare.

Dosarul trebuie să conțină documente care permit verificarea componenței familiei, a veniturilor și a situației locative, iar lista exactă poate varia ușor între primării.

În mod obișnuit, sunt necesare:

cererea și declarația pe propria răspundere;

actele de identitate ale membrilor familiei;

certificatele de naștere ale copiilor minori;

certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

actul care atestă proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței, precum contractul de vânzare-cumpărare, de închiriere ori de comodat sau certificatul de moștenitor;

dovezile veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, precum adeverința de salariu, talonul de pensie ori documentele privind șomajul și indemnizațiile;

cea mai recentă factură de gaze naturale, dacă locuința este încălzită cu gaze;

cea mai recentă factură de electricitate, dacă se solicită ajutor pentru încălzirea electrică;

documente referitoare la autoturisme sau la alte bunuri declarate, după caz.

În funcție de situația concretă a familiei, autoritatea locală poate cere și alte acte pentru verificarea solicitării.

Încadrarea în plafonul de venit nu garantează obținerea ajutorului, deoarece eligibilitatea depinde și de bunurile pe care solicitantul și familia sa le dețin.

Ministerul Muncii precizează că lista bunurilor care exclud acordarea venitului minim de incluziune se aplică și în cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței. Solicitantul trebuie, prin urmare, să declare bunurile relevante pentru această verificare.

În funcție de situație, excluderea poate fi determinată de deținerea unor autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani, a mai multor vehicule, a altor clădiri sau spații locative în afara locuinței de domiciliu, a anumitor suprafețe de teren ori a unor depozite bancare care depășesc plafonul legal.

Solicitarea se adresează primăriei localității sau sectorului în care se găsește locuința de domiciliu ori de reședință pentru care este cerut ajutorul.

Potrivit Ministerului Muncii, documentele pot fi depuse fizic. Transmiterea online este posibilă acolo unde autoritatea locală pune la dispoziție un sistem electronic.

Data de începere a depunerii dosarelor trebuie verificată la primăria competentă. În Sectorul 5 al Capitalei, de exemplu, DGASPC a anunțat că va primi solicitările pentru sezonul rece 2026–2027 începând cu 19 octombrie 2026.

Data la care este înregistrată cererea influențează luna din care poate fi acordat sprijinul, termenul relevant fiind ziua de 20.

Pentru solicitările depuse până la această dată, dreptul poate fi stabilit începând cu luna depunerii. Dacă dosarul este înregistrat după data de 20, acordarea ajutorului începe, de regulă, din luna următoare.

În Sectorul 5, autoritatea locală precizează că depunerea documentelor până la 20 noiembrie 2026 permite acordarea sprijinului pentru întregul interval 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Solicitanții trebuie să verifice la propria primărie termenele aplicabile și programul de primire a dosarelor.

Persoanele și familiile care se încadrează în aceleași plafoane de venit pot beneficia, separat de ajutorul pentru încălzire, și de suplimentul pentru energie, acordat lunar pe durata întregului an.

Sumele prevăzute pentru fiecare sursă sunt:

30 de lei pe lună pentru energie electrică;

10 lei pe lună pentru gaze naturale;

10 lei pe lună pentru energie termică;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Dacă electricitatea reprezintă singura sursă de energie folosită în gospodărie, suplimentul poate ajunge la 70 de lei lunar. Atunci când sunt utilizate mai multe surse eligibile, sumele aferente acestora pot fi cumulate.