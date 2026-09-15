Europa investește sute de milioane de euro în industria spațială. Startupurile încearcă să țină pasul cu SUA

Europa încearcă să reducă diferența față de SUA în industria spațială prin investiții de sute de milioane de euro în startupuri. Companiile europene dezvoltă sateliți, rachete și constelații cu inteligență artificială, în timp ce guvernele caută alternative la SpaceX.

Startupurile spațiale europene atrag investiții de sute de milioane de euro, în condițiile în care guvernele și companiile din regiune încearcă să dezvolte alternative la marile companii americane, în special la SpaceX.

Open Cosmos a anunțat luni o rundă de finanțare în valoare de 300 de milioane de euro, una dintre cele mai importante operațiuni recente din industria spațială europeană. Producătorul de sateliți a precizat că runda a fost suprasubscrisă și că a acordat prioritate investitorilor europeni care împărtășesc obiectivele companiei.

Fondurile obținute de Open Cosmos vor fi folosite pentru extinderea infrastructurii de sateliți, dezvoltarea serviciilor de conectivitate și a sistemelor care furnizează informații în timp real. CEO-ul companiei, Rafel Jordà Siquier, consideră că este foarte puțin probabil ca o singură companie să poată acoperi întreaga creștere a cererii la nivel mondial.

„Este foarte puţin probabil ca o singură companie să poată deservi întreaga creştere globală”, a declarat Siquier.

Finanțarea Open Cosmos face parte dintr-un val mai amplu de investiții în industria spațială europeană. The Exploration Company a anunțat o rundă de finanțare de 450 de milioane de dolari, în timp ce producătorul spaniol de rachete PLD Space a atras încă 108 milioane de euro, ducând finanțarea ultimei sale runde la 288 de milioane de euro. Startupul german HyImpulse a obținut, la rândul său, peste 50 de milioane de euro.

Tot în septembrie, Marlan Space și Loft Orbital au anunțat un program în valoare de un miliard de dolari pentru construirea unei constelații formate din 50 de sateliți echipați cu inteligență artificială. Printre partenerii proiectului se numără și compania franceză Mistral.

În același timp, Amazon Leo a comandat încă șase lansări de la compania europeană Arianespace.

Europa a înregistrat și un succes important în domeniul lansărilor. Startupul german Isar Aerospace a devenit în această lună prima companie comercială europeană care a plasat sateliți pe orbită. Compania a atras în luna iunie 270 de milioane de euro, bani destinați creșterii producției și extinderii rețelei sale de lansare.

În pofida noilor investiții, Europa rămâne mult în urma Statelor Unite în industria spațială. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), companiile americane au atras 67% din investițiile private în sectorul spațial în 2025, în timp ce companiile europene au beneficiat de doar 12,8%.

Diferența este vizibilă și în cazul finanțărilor individuale. Startupul american Stoke Space a atras în această lună un miliard de dolari pentru dezvoltarea rachetei reutilizabile Nova, o sumă care evidențiază amploarea capitalului disponibil pentru companiile spațiale din SUA.

Disparitatea este și mai mare în ceea ce privește finanțarea publică. Bugetul spațial al Statelor Unite s-a ridicat la aproximativ 77 de miliarde de dolari în 2024, fiind de aproape cinci ori mai mare decât cel al Europei.

În plus, chiar dacă Europa și-a intensificat activitatea de lansare în 2026, SpaceX continuă să domine piața. Compania americană se bazează în principal pe rachetele Falcon 9 și Falcon Heavy și efectuează lansări frecvente pentru Starlink și pentru alți clienți.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a salutat creșterea investițiilor în sectorul spațial, dar a avertizat că Europa își poate slăbi propriile obiective dacă statele membre continuă să urmeze strategii naționale separate.

Mesajul transmis la summitul internațional pentru spațiu organizat recent la Paris a fost că majorarea investițiilor nu este suficientă pentru ca Europa să reducă diferența față de Statele Unite. Este nevoie și de o coordonare mai puternică la nivel european.