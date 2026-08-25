Telescopul spațial Nancy Grace Roman, pregătit de lansare: NASA și SpaceX intră în ultima etapă înainte de misiune

Telescopul spațial Nancy Grace Roman se apropie de momentul lansării, după ce a trecut cu succes de o etapă importantă de pregătire. NASA și SpaceX intră acum în ultimele operațiuni înainte de decolare, iar noul observator ar putea oferi cercetătorilor informații despre evoluția Universului și exoplanete.

Telescopul spațial Nancy Grace Roman al NASA a trecut de o etapă importantă înainte de călătoria sa în spațiu. Liderii misiunii NASA, echipa responsabilă de Telescopul Spațial Roman și reprezentanții SpaceX s-au întâlnit la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru a evalua pregătirea misiunii pentru lansare.

În cadrul acestei evaluări oficiale, specialiștii au analizat starea telescopului, a rachetei Falcon Heavy, a infrastructurii de la baza de lansare și a misiunii în ansamblu. Scopul a fost de a stabili dacă toate pregătirile sunt suficient de avansate pentru a intra în etapa finală. După evaluare, managerii misiunii au certificat că telescopul Roman este pregătit pentru continuarea operațiunilor necesare înainte de lansare.

NASA și SpaceX vizează lansarea telescopului nu mai devreme de ora 7:26, ora locală EDT, duminică, 30 august. Roman va fi transportat în spațiu cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon Heavy, care va decola de la Complexul de Lansare 39A al Centrului Spațial Kennedy.

Falcon Heavy este una dintre cele mai puternice rachete dezvoltate de SpaceX și folosește trei propulsoare conectate pentru a genera forța necesară transportării în spațiu a unor vehicule de mari dimensiuni. În următoarele zile, echipele vor muta observatorul Roman în hangarul SpaceX de la platforma 39A. Telescopul se află deja în interiorul carenajului protector al rachetei, învelișul care protejează vehiculul spațial în timpul lansării de forțele aerodinamice și de condițiile din atmosferă.

Ulterior, tehnicienii vor conecta observatorul la racheta Falcon Heavy. După finalizarea acestor pregătiri, racheta și telescopul Roman vor fi transportate la platforma de lansare, unde vor începe ultimele operațiuni înainte de decolare.

Roman este cel mai nou telescop spațial al NASA și a fost conceput pentru a le oferi astronomilor o perspectivă mult mai amplă asupra cosmosului. Observațiile sale ar putea ajuta cercetătorii să găsească răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări rămase în astronomie.

Oamenii de știință vor utiliza telescopul pentru a studia evoluția Universului, cauzele care stau la baza expansiunii sale și planetele care orbitează stele din afara Sistemului Solar, cunoscute sub numele de exoplanete. Prin observarea unor regiuni vaste ale cerului, Roman ar putea oferi o nouă perspectivă asupra istoriei și structurii Universului și ar putea contribui, în același timp, la o mai bună înțelegere a sistemelor planetare îndepărtate.