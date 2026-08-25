SpaceX pregătește un nou port spațial în SUA. Complexul pentru rachetele Starship va avea o suprafață uriașă

SpaceX intenționează să construiască un nou centru pentru lansarea rachetelor Starship în sudul statului Louisiana, potrivit unui anunț făcut marți împreună cu guvernatorul statului american, Jeff Landry. Compania vizează începerea construcției celui de-al patrulea port spațial al său în cursul anului viitor.

Noul amplasament, denumit Starbase Louisiana, va avea o suprafață de 50.585 de hectare și va extinde operațiunile de lansare a rachetelor Starship dincolo de sudul statului Texas. Potrivit SpaceX, complexul este conceput pentru a susține mii de zboruri Starship pe an.

Compania americană și-a prezentat planurile în apropierea amplasamentului propus din comitatul Vermilion. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment amplu, la care au participat guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, precum și alți oficiali de rang înalt ai statului, conform Reuters.

Zona aleasă este una costieră și mlăștinoasă și are o suprafață de peste opt ori mai mare decât cea ocupată de cartierul Manhattan din New York. SpaceX intenționează să transforme această zonă într-un port spațial autosustenabil, care să reunească o serie de infrastructuri necesare pentru operațiunile companiei.

Complexul ar urma să dispună de facilități pentru producția de combustibil și generarea de energie. De asemenea, sunt prevăzute infrastructuri pentru operațiuni de transport maritim de mare tonaj, unități destinate procesării vehiculelor spațiale și un aeroport.

Guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, a descris acordul drept un moment de cotitură pentru stat. El a subliniat că proiectul nu se limitează la investiții în infrastructură, tehnologie și capital, ci ar urma să creeze locuri de muncă pentru familiile din Louisiana.

Landry a mai arătat că investiția ar putea avea efecte asupra comunităților locale și asupra regiunilor costiere, proiectul fiind prezentat și ca o măsură de protecție pentru aceste zone.

„Acest proiect înseamnă mult mai mult decât oţel, tehnologie şi capital. Înseamnă locuri de muncă pentru familiile noastre. Reprezintă un impuls pentru comunităţile noastre şi o măsură de protecţie pentru regiunile noastre costiere”, a declarat Jeff Landry.

Noua investiție va extinde infrastructura de lansare a SpaceX și în afara bazei Starbase din sudul Texasului. Compania lansează de mai mulți ani rachete și de la Cape Canaveral, în Florida, precum și de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California.

Starbase din Texas este un oraș construit de SpaceX în sudul statului și găzduiește unitățile companiei dedicate dezvoltării și testării rachetelor Starship.

Prin construirea Starbase Louisiana, compania urmărește să își extindă semnificativ capacitatea de lansare a Starship, noul complex fiind proiectat pentru un volum de până la mii de zboruri anual. Construcția celui de-al patrulea port spațial al companiei ar urma să înceapă în 2027.