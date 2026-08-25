Bursele din SUA rezistă în fața tensiunilor comerciale. Bitcoin a trecut temporar de pragul de 80.000 de dolari

Piețele de acțiuni din Statele Unite au înregistrat creșteri marți, în condițiile în care investitorii au trecut peste îngrijorările provocate de noile măsuri comerciale împotriva Canadei. Evoluția burselor a avut loc chiar în timp ce Canada a anunțat noi tarife vamale de retorsiune pentru produsele americane.

Investitorii au continuat, de asemenea, să urmărească rezultatele financiare care urmează să fie anunțate de Nvidia, precum și estimările privind primul discurs pe care Kevin Warsh îl va susține la reuniunea de la Jackson Hole în calitate de președinte al Rezervei Federale, conform Yahoo! Finance.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,3%, iar S&P 500 a avansat cu 0,2%. Nasdaq Composite, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a crescut cu 0,6%, recuperând o parte din pierderile înregistrate luni de acțiunile din tehnologie.

Piețele și-au păstrat avansul în timp ce disputa comercială dintre Statele Unite și Canada s-a intensificat. Departamentul de Finanțe al Canadei a anunțat tarife vamale de retorsiune ca răspuns la taxele de 50% impuse de administrația Trump în weekend.

În contextul escaladării tensiunilor și al declarațiilor tot mai dure dintre cele două țări, petrolul a fost lăsat deocamdată în afara măsurilor comerciale. În schimb, SUA și Canada au majorat tarifele pentru oțel, produse lactate și alte categorii de bunuri.

În paralel cu evoluția burselor americane, bitcoin a înregistrat o creștere puternică. Criptomoneda a depășit pentru scurt timp pragul de 80.000 de dolari, pentru prima dată în ultimele trei luni.

Creșterea a venit după intervenția Trezoreriei americane pe piața obligațiunilor, care a reaprins îngrijorările investitorilor privind deprecierea dolarului. În acest context, investitorii s-au orientat către active alternative.

Aurul a înregistrat, de asemenea, o creștere în ultimele zile, însă marți a avut o evoluție mai temperată, luând o pauză după avansul recent.

Cele mai recente date economice publicate în Statele Unite au indicat o deteriorare atât pe piața imobiliară, cât și în ceea ce privește încrederea consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi au scăzut la cel mai redus nivel din ianuarie. În același timp, un indicator privind încrederea consumatorilor a coborât, de asemenea, la cel mai scăzut nivel din ianuarie.

Evoluțiile au fost puse în contextul presiunilor asupra costului vieții, care continuă să afecteze consumatorii americani.

Datele economice pregătesc terenul pentru reuniunea de la Jackson Hole a Rezervei Federale, programată pentru această săptămână. Kevin Warsh, președintele Fed, urmează să susțină un discurs în cadrul evenimentului, iar investitorii urmăresc cu atenție eventualele indicii privind direcția viitoare a politicii monetare.

Pe piața corporativă, Intuit și Zoom Communications urmau să publice marți rezultatele financiare, rapoartele fiind urmărite pentru indicii privind evoluția sectorului software.

În același timp, acțiunile DICK’s Sporting Goods au scăzut cu 13% înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare. Retailerul nu a reușit să atingă așteptările pentru al doilea trimestru și și-a redus perspectiva pentru întregul an.

Compania a motivat revizuirea perspectivelor prin condițiile dificile de pe piața articolelor sportive.

În perioada următoare, atenția investitorilor rămâne concentrată pe rezultatele Nvidia, evoluția conflictului comercial dintre Statele Unite și Canada și semnalele care vor veni de la Rezerva Federală în cadrul reuniunii de la Jackson Hole.