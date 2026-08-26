Statul dă 500 de lei pentru rechizite în anul școlar 2026-2027. Cine sunt cei care vor primi banii și când se depun cererile

Preșcolarii și elevii din familii cu venituri reduse pot primi 500 de lei pentru rechizite în anul școlar 2026-2027. Sprijinul este destinat copiilor înscriși în învățământul de stat, de la grădiniță până la clasa a VIII-a. Părinții trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ în termenul prevăzut de legislație. Data alimentării cardurilor educaționale nu a fost încă anunțată de autorități.

Cei 500 de lei pentru rechizite sunt acordați prin schema națională destinată preșcolarilor și elevilor care provin din medii dezavantajate. Programul este reglementat prin OUG nr. 83/2023, în forma actualizată, și se desfășoară pe parcursul a patru ani școlari, în perioada 2023-2027.

Acordarea ajutorului depinde de bugetul disponibil și de respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Fiecare beneficiar poate primi 500 de lei, într-o singură tranșă, pentru fiecare an școlar.

La lansarea programului, autoritățile estimau că aproximativ 410.000 de copii vor beneficia anual de acest sprijin. Bugetul inițial al schemei a fost stabilit la 120 de milioane de euro, iar fondurile au fost suplimentate ulterior prin OUG nr. 45/2025.

Măsura are ca obiective sprijinirea copiilor din familii vulnerabile, asigurarea materialelor necesare participării la cursuri și reducerea riscului de abandon școlar, potrivit informațiilor de la Bihon.

Ajutorul financiar nu reprezintă o bursă lunară și nu este transferat în contul bancar obișnuit al familiei. Suma este acordată sub forma unui tichet social pe suport electronic și poate fi utilizată numai pentru achiziționarea produselor necesare activităților școlare și preșcolare.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial care provin din familii dezavantajate. Liceenii și copiii care urmează cursurile unor unități de învățământ particulare nu sunt incluși în categoriile de beneficiari stabilite prin ordonanță.

În cazul preșcolarilor, sprijinul poate fi acordat copiilor înscriși în grădinițele de stat care provin din familii defavorizate și îndeplinesc cerințele prevăzute de Legea nr. 248/2015.

Pentru preșcolari sunt aplicate condiții diferite de cele stabilite în cazul elevilor. Plafonul financiar corespunzător anului școlar 2026-2027 trebuie confirmat de autorități înaintea derulării noii etape a programului.

Schema vizează copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Acordarea sprijinului este condiționată inclusiv de frecventarea regulată a grădiniței.

Pentru elevii din clasa pregătitoare și până în clasa a VIII-a, una dintre condițiile obligatorii este înscrierea copilului într-o unitate de învățământ de stat. În același timp, venitul mediu net lunar pe membru de familie, obținut în iulie 2026, nu trebuie să depășească 50% din salariul minim brut pe țară.

Raportat la salariul minim brut de 4.325 de lei menționat pentru 1 iulie 2026, limita de venit rezultată este de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei.

Părintele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să completeze cererea la unitatea de învățământ și să declare toate persoanele care fac parte din familie. Simplul fapt că solicitarea a fost depusă nu garantează însă acordarea celor 500 de lei, deoarece eligibilitatea este stabilită numai după verificarea informațiilor declarate.

Verificarea situației financiare a familiei se desfășoară printr-un mecanism care implică unitățile de învățământ și mai multe baze de date oficiale. Școlile și grădinițele au obligația de a-i informa pe părinți despre condițiile programului și despre completarea cererii.

Datele furnizate de solicitanți sunt introduse în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România. Ulterior, informațiile sunt transmise printr-un canal securizat către aplicația administrată din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Identitatea persoanelor menționate în cerere este verificată prin consultarea evidențelor oficiale. Aplicația accesează apoi informațiile disponibile în bazele de date ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a determina venitul mediu net lunar pe membru de familie.

Autoritățile însumează veniturile realizate în iulie de toate persoanele declarate în cerere. Valoarea obținută este împărțită la numărul membrilor familiei, iar rezultatul este folosit pentru stabilirea eligibilității. Lista finală a beneficiarilor este întocmită după încheierea acestor verificări.

Părinții trebuie să respecte termenul legal pentru solicitarea sprijinului, deoarece cererile se depun direct la școala sau grădinița în care este înscris copilul. Potrivit reglementărilor aplicabile anilor școlari din perioada 2024-2027, solicitarea trebuie înregistrată în cel mult 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Pentru anul școlar 2026-2027, autoritățile și unitățile de învățământ trebuie să confirme data exactă până la care pot fi depuse documentele, precum și procedura care va fi urmată.

După expirarea perioadei de înscriere, unitățile de învățământ înregistrează datele în sistem și le transmit pentru verificare. Părinții trebuie să urmărească informările comunicate de școală și să verifice cu atenție corectitudinea datelor înscrise în cerere.

Calendarul virării sprijinului pentru anul școlar 2026-2027 nu a fost încă stabilit public. Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu au anunțat data la care cardurile educaționale vor fi alimentate cu suma de 500 de lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează implementarea programului și virează către unitățile emitente contravaloarea tichetelor sociale. Cardurile ajung ulterior la beneficiari prin intermediul inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ.

Părinții care dețin carduri primite în anii anteriori trebuie să le păstreze până când vor fi publicate instrucțiunile pentru noua etapă. Autoritățile urmează să precizeze dacă respectivele carduri vor fi realimentate și când vor fi emise suporturile electronice pentru copiii care intră pentru prima dată în program.

Banii de pe cardurile educaționale pot fi cheltuiți numai pentru produse necesare frecventării școlii sau grădiniței. În această categorie sunt incluse caietele, articolele de papetărie, instrumentele de scris, produsele pentru pictură, ghiozdanele și alte materiale folosite în activitățile educaționale.

Familiile pot cumpăra și articole de îmbrăcăminte necesare participării copiilor la cursuri. Tranzacțiile pot fi efectuate exclusiv la comercianții înscriși în program care vând produsele acceptate de legislație.

Cardurile educaționale sunt valabile numai pe teritoriul României și pot fi folosite exclusiv în scopul pentru care au fost emise. Suma nu poate fi retrasă de la bancomat, preschimbată în numerar sau transferată într-un alt cont ori către o altă persoană.

Familiile care îndeplinesc criteriile programului trebuie să depună cererea la școala sau grădinița frecventată de copil, în termenul prevăzut de legislație. Data la care vor fi alimentate cardurile pentru anul școlar 2026-2027 urmează să fie comunicată de autoritățile responsabile.