ANAF și Ministerul Finanțelor schimbă regulile pentru mii de firme. Apar obligații noi privind dosarul prețurilor de transfer

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au pregătit cea mai importantă actualizare din ultimii ani a regulilor privind prețurile de transfer, un domeniu esențial pentru companiile care desfășoară tranzacții cu firme afiliate din România sau din străinătate. Noile măsuri sunt cuprinse în două ordine aprobate de ANAF și transmise spre publicare în Monitorul Oficial.

Modificările vizează atât conținutul dosarului prețurilor de transfer, cât și procedura de emitere a acordurilor de preț în avans, scopul fiind simplificarea și uniformizarea regulilor, reducerea disputelor fiscale și alinierea legislației românești la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Autoritățile susțin că noile reguli vor aduce mai multă predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar și instrumente mai eficiente pentru verificarea modului în care multinaționalele și grupurile de firme își stabilesc prețurile în tranzacțiile interne.

Actualul cadru legislativ privind prețurile de transfer era în vigoare din 2016 și, potrivit Ministerului Finanțelor, nu mai reflecta evoluțiile din domeniu și modificările aduse în ultimii ani standardelor internaționale elaborate de OCDE.

Noua reglementare urmărește să clarifice aspecte care au generat interpretări diferite în practică, precum restructurările de afaceri, tratamentul sediilor permanente, analiza funcțională sau evaluarea tranzacțiilor în funcție de substanța lor economică.

Prin cele două ordine, administrația fiscală va avea un set de reguli unitare pe care le va aplica atât în activitatea de control, cât și în relația curentă cu contribuabilii.

Potrivit Ministerului Finanțelor, obiectivul este reducerea disputelor fiscale, asigurarea unui tratament egal pentru companiile aflate în situații similare și verificarea riguroasă a respectării principiului valorii de piață în tranzacțiile dintre firmele afiliate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că modificările reprezintă una dintre cele mai importante reforme fiscale din ultimii ani în domeniul prețurilor de transfer.

„Această actualizare marchează prima mare ajustare structurală pe o direcție fiscală strategică pentru România şi este parte a directiei asumate în ultimul an: consolidarea expertizei ANAF în zone fiscale complexe. În relația cu grupurile multinaționale și companiile afiliate, statul trebuie să înțeleagă și să monitorizeze mai bine cum sunt structurate tranzacțiile, unde se creează valoarea economică și unde trebuie impozitat profitul. România are nevoie de reguli echitabile, aplicabile la nivelul întregului mediu de afaceri. Companiile care fac profit în România trebuie să plătească taxe în România, iar contribuabilii corecți trebuie să beneficieze de predictibilitate și tratament egal. Scopul este să aducem claritate, stabilitate și predictibilitate atât pentru mediul de business cât și în ceea ce privește veniturile bugetului de stat”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Prețurile de transfer reprezintă prețurile folosite în tranzacțiile dintre companii care fac parte din același grup, fie că este vorba despre vânzarea de bunuri, prestarea de servicii, acordarea de împrumuturi sau transferul unor drepturi de proprietate intelectuală.

Legislația fiscală impune ca aceste tranzacții să fie realizate la valoarea de piață, adică la nivelul la care ar fi fost încheiate între două companii independente.

În lipsa acestui principiu, există riscul ca profiturile să fie transferate artificial către state cu impozitare mai redusă, diminuând astfel taxele datorate în România.

Din acest motiv, dosarul prețurilor de transfer reprezintă unul dintre cele mai importante documente fiscale pentru companiile care desfășoară astfel de operațiuni.

Noile ordine aprobate de ANAF aduc mai multe modificări importante privind modul în care va fi întocmit și prezentat dosarul prețurilor de transfer.

Printre cele mai importante schimbări se numără:

actualizarea pragurilor de semnificație de la care companiile sunt obligate să întocmească dosarul, în funcție de tipul tranzacțiilor realizate cu firmele afiliate;

introducerea obligației de depunere electronică a dosarului prin Spațiul Privat Virtual pentru marii contribuabili care trebuie să îl întocmească anual;

preluarea explicită în legislația românească a recomandărilor și standardelor OCDE privind restructurările de afaceri, transferul funcțiilor, activelor și riscurilor în interiorul grupurilor de companii;

clarificarea modului în care sunt analizate sediile permanente ale companiilor străine și a regulilor privind atribuirea profitului acolo unde este creată valoarea economică;

reguli mai detaliate privind studiile de comparabilitate și datele care pot fi utilizate pentru demonstrarea faptului că prețurile practicate sunt conforme cu piața;

extinderea informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le includă în analiza economică, astfel încât documentația să fie mai completă și apropiată de practica internațională.

Potrivit Ministerului Finanțelor, toate aceste modificări urmăresc reducerea diferențelor de interpretare dintre contribuabili și inspectorii fiscali.

Al doilea ordin aprobat de ANAF vizează procedura privind acordurile de preț în avans.

Aceste acorduri permit unei companii să stabilească împreună cu administrația fiscală, înainte de efectuarea unor tranzacții, metoda prin care vor fi calculate prețurile de transfer.

Scopul este reducerea riscului unor controale fiscale soldate cu ajustări importante și evitarea disputelor dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

Printre modificările introduse se află:

clarificarea mecanismului de rollback , care permite aplicarea unui acord și pentru anumite perioade fiscale anterioare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

, care permite aplicarea unui acord și pentru anumite perioade fiscale anterioare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; reguli mai clare privind acordurile bilaterale și multilaterale încheiate împreună cu administrațiile fiscale din alte state, pentru evitarea dublei impuneri;

precizarea documentelor și informațiilor necesare pentru obținerea unui acord de preț în avans.

Ministerul Finanțelor apreciază că aceste modificări vor crește gradul de predictibilitate fiscală și vor reduce numărul litigiilor dintre contribuabili și ANAF.

Noile ordine integrează în mod direct recomandările cuprinse în Ghidul OCDE privind prețurile de transfer, inclusiv în ceea ce privește documentația de grup, analiza funcțională, restructurările de afaceri și studiile de comparabilitate.

De asemenea, sunt introduse clarificări privind analiza sediilor permanente și atribuirea profiturilor în cazul companiilor care desfășoară activități în mai multe state.

Potrivit autorităților, scopul este ca aceleași reguli să fie aplicate unitar atât de contribuabili, cât și de administrația fiscală, reducând diferențele de interpretare și sporind transparența.

Ministerul Finanțelor consideră că noile reglementări vor crea un cadru fiscal mai predictibil și mai apropiat de practicile internaționale, în special pentru grupurile de companii și investitorii străini.

În același timp, ANAF va avea instrumente mai clare pentru verificarea tranzacțiilor dintre firme afiliate și pentru identificarea situațiilor în care profiturile sunt mutate artificial în alte jurisdicții.

Autoritățile susțin că obiectivul acestor schimbări este dublu: pe de o parte, oferirea unui tratament echitabil și predictibil contribuabililor care respectă regulile fiscale, iar pe de altă parte, protejarea veniturilor bugetare prin combaterea practicilor de erodare a bazei de impozitare și transfer al profiturilor. Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că vor continua dialogul cu mediul de afaceri și cu specialiștii din domeniu pentru ca noile reglementări să fie aplicate unitar și să răspundă atât nevoilor contribuabililor, cât și obiectivelor unei administrări fiscale moderne și eficiente.