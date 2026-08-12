Ai datorii la ANAF? Când începe executarea silită și cât timp ai la dispoziție după somație

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești a publicat un ghid dedicat contribuabililor care au obligații fiscale restante. Documentul prezintă regulile aplicabile în 2026 pentru executare silită, de la transmiterea somației și posibilitatea medierii până la poprire și sechestru. Ghidul explică inclusiv situațiile în care procedura nu poate fi declanșată sau este suspendată.

Executarea silită este inițiată de organul fiscal competent atunci când debitorul nu își achită de bunăvoie obligațiile fiscale datorate și restante, însă legislația prevede mai multe situații în care procedura nu este declanșată.

O primă excepție se aplică atunci când contribuabilul are în curs de soluționare o cerere de restituire sau rambursare, iar suma solicitată este cel puțin egală cu valoarea creanței fiscale datorate.

Procedura nu este declanșată nici pentru creanțele fiscale stabilite printr-o decizie a organului fiscal dacă debitorul notifică autoritatea fiscală în legătură cu depunerea unei scrisori de garanție sau a unei polițe de asigurare de garanție. De asemenea, executarea nu începe dacă debitorul a obținut o eșalonare la plată sau dacă a obținut în instanță suspendarea executării.

Executarea silită este realizată de organul competent prin executorii fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu și să o prezinte atunci când își exercită atribuțiile.

Executorii fiscali au competențe stabilite pentru identificarea bunurilor și veniturilor care pot fi urmărite, precum și pentru verificarea documentelor relevante în procedură.

Aceștia pot intra în orice incintă de afaceri a debitorului pentru a identifica bunurile care pot fi executate silit și pot analiza evidența contabilă pentru identificarea terților. Totodată, pot solicita și cerceta documente sau elemente materiale care pot constitui probe pentru determinarea bunurilor aflate în proprietatea debitorului.

Executorii fiscali pot aplica sigilii asupra bunurilor, cu întocmirea unui proces-verbal, și pot constata contravenții și aplica sancțiuni în condițiile prevăzute de lege.

Regulile prevăd că procedura se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor aflate în proprietatea debitorului care pot fi urmărite potrivit legii. Valorificarea acestora se face însă numai în măsura necesară pentru recuperarea creanțelor fiscale și acoperirea cheltuielilor de executare.

Executarea bunurilor urmăribile se realizează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, în această sumă fiind incluse și cheltuielile de executare. Limita poate să nu fie respectată atunci când există motive obiective legate de situația patrimonială a debitorului.

Bunurile urmăribile prezentate de contribuabil sau identificate de organul de executare silită pot fi sechestrate și ulterior valorificate, cu respectarea unei ordini de prioritate.

În cadrul aceleiași proceduri pot fi utilizate succesiv sau concomitent diferite modalități de recuperare a creanțelor, inclusiv poprirea și sechestrul. Potrivit ghidului, executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimă.

Măsurile aplicate de autoritatea fiscală diferă în funcție de cuantumul și vechimea creanțelor, iar ghidul stabilește praguri distincte în raport cu categoria contribuabilului.

Emiterea somației după 180 de zile de la ultima emitere este prevăzută dacă datoria nu depășește 3.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 1.500 de lei pentru contribuabilii mijlocii și 500 de lei pentru ceilalți contribuabili.

Pentru contribuabilii persoane fizice, pragul menționat în ghid este de 100 de lei.

Pentru persoanele fizice, ghidul DGRFP Ploiești indică praguri diferite pentru emiterea popririlor, în funcție de perioada care a trecut de la comunicarea somației și de valoarea obligațiilor neachitate.

Până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, măsura vizează datoriile care depășesc 2.000 de lei. Până la împlinirea termenului de 90 de zile, pragul indicat este de peste 1.000 de lei.

Dacă au trecut 180 de zile de la comunicarea somației, pragul menționat este de peste 100 de lei.

Executarea silită începe prin comunicarea somației, iar contribuabilul are la dispoziție un termen de 15 zile în care poate interveni înainte ca autoritatea fiscală să continue procedura.

Potrivit ghidului, dacă în cele 15 zile de la comunicarea somației debitul nu este stins și contribuabilul nu notifică organul fiscal despre intenția de a începe procedura de mediere, autoritatea continuă măsurile de executare silită.

Somația transmisă contribuabilului este însoțită de un exemplar al titlului executoriu. Ghidul publicat de DGRFP Ploiești poate fi consultat pentru informațiile complete referitoare la stingerea creanțelor fiscale prin executare silită, inclusiv în privința măsurilor asigurătorii, prescripției, medierii, suspendării și încetării procedurii.

Accesează și descarcă ghidul de mai jos: