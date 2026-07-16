Germania lansează un plan cu 26 de măsuri împotriva evaziunii fiscale și introduce AI în detectarea fraudelor

Germania pregătește cea mai amplă reformă din ultimii ani pentru combaterea evaziunii fiscale, mizând pe înăsprirea sancțiunilor, digitalizarea raportărilor fiscale și utilizarea inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI). Pachetul de măsuri urmărește creșterea veniturilor bugetare și consolidarea capacității autorităților de a identifica și sancționa fraudele fiscale.

Germania intenționează să accelereze combaterea evaziunii fiscale printr-un pachet de 26 de măsuri, care prevede înăsprirea amenzilor, suplimentarea numărului de investigatori și utilizarea inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI) pentru a sprijini autoritățile în depistarea fraudelor.

Ministerul Finanțelor din Germania a refuzat să estimeze valoarea exactă a veniturilor suplimentare care ar putea fi obținute în urma implementării acestor măsuri, însă oficialii susțin că se așteaptă la încasări de ordinul miliardelor de euro. Ministrul Finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, a declarat că persoanele cinstite nu ar trebui considerate naive și că, din acest motiv, Guvernul de la Berlin va intensifica presiunile prin investigații mai ample în lupta împotriva evaziunii fiscale.

„Oamenii oneşti nu trebuie consideraţi naivi. De aceea sporim presiunile prin investigaţii… în lupta contra evaziunii fiscale”, a afirmat Klingbeil.

Pachetul de măsuri prevede intensificarea controalelor pentru combaterea muncii la negru, majorarea pedepsei maxime cu închisoarea pentru infracționalitatea fiscală organizată de la 10 la 15 ani și reclasificarea evaziunii fiscale ca infracțiune gravă, în locul unei simple contravenții.

Guvernul de la Berlin intenționează să angajeze încă 1.500 de specialiști în cadrul serviciilor vamale, unde lucrează în prezent aproximativ 49.000 de persoane, și să înființeze, împreună cu landurile, un centru de analiză a datelor care va utiliza AI pentru a îmbunătăți coordonarea între autorități.

Companiile din Germania vor fi obligate să raporteze mai rapid taxa pe valoarea adăugată (TVA) prin intermediul unui nou sistem electronic, iar evidențele contabile vor trebui păstrate timp de 15 ani, comparativ cu 10 ani în prezent, pentru a le oferi procurorilor mai mult timp pentru strângerea probelor. Totodată, afacerile în care se utilizează în mod frecvent numerar vor fi obligate să respecte regulile privind folosirea caselor de marcat electronice, a anunțat Ministerul Finanțelor din Germania.

Planul prevede eliminarea actualului sistem de declarare voluntară, care le permite în prezent persoanelor implicate în evaziune fiscală să evite răspunderea penală prin achitarea taxelor datorate și a unei suprataxe. Autoritățile vor beneficia de competențe extinse pentru identificarea și sechestrarea activelor cu proveniență suspectă, iar amenzile aplicate companiilor implicate în evaziune fiscală vor fi majorate.

Klingbeil a estimat că măsurile de combatere a evaziunii fiscale ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ un miliard de euro în 2027.