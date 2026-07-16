Ucraina are un nou prim-ministru. Parlamentul l-a votat pe Serhii Korețki în fruntea Guvernului

Ucraina are un nou prim-ministru, după ce Parlamentul de la Kiev a aprobat numirea lui Serhii Korețki în funcție. Fostul director general al companiei de stat Naftogaz a anunțat că principalele sale priorități vor fi apărarea țării, pregătirea pentru iarnă și continuarea parcursului european.

Parlamentul Ucrainei a votat, joi, numirea lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru, acesta devenind al treilea șef al Guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, relatează Reuters.

Korețki a obținut 289 de voturi favorabile din totalul celor 318 exprimate.

În discursul susținut înaintea votului, noul premier a afirmat că apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principalele sale obiective.

În vârstă de 48 de ani, Serhii Korețki este inginer și economist de formație și nu a ocupat până acum funcții guvernamentale. De asemenea, el nu este afiliat niciunui partid politic.

Potrivit analiștilor, această poziție neutră din punct de vedere politic ar putea reprezenta un avantaj.

Directorul think tank-ului Penta, Volodimir Fesenko, consideră că reputația lui Korețki de manager eficient, alături de lipsa apartenenței politice, îi consolidează poziția.

Din mai 2025, Serhii Korețki a fost director general al Naftogaz, una dintre cele mai importante companii de stat din Ucraina, responsabilă pentru o mare parte din producția, importurile și distribuția gazelor naturale.

Anterior, el a condus Ukrnafta, cea mai mare companie petrolieră din Ucraina, iar înainte de a intra în sectorul energetic de stat a ocupat funcții de conducere în cadrul Western Oil Group, Continuum Group și lanțului de benzinării WOG.

Originar din orașul Lutsk, din vestul Ucrainei, Korețki a fondat și un lanț de cafenele.

În primul mesaj public transmis după numirea în funcție, Serhii Korețki a afirmat că prioritatea imediată este consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

Acesta a precizat că Guvernul va accelera dezvoltarea industriei de apărare și va depune toate eforturile pentru ca armata ucraineană să beneficieze de drone, sisteme robotizate terestre, echipamente moderne și armament necesar desfășurării operațiunilor.

„Astăzi, îmi asum responsabilităţile de prim-ministru al Ucrainei cu un set clar de priorităţi. Sarcina noastră principală este să dotăm pe deplin Forţele de Apărare ale Ucrainei şi să accelerăm extinderea bazei noastre industriale de apărare. Vom face tot ce este posibil pentru a ne asigura că militarii ucraineni dispun de capacităţile necesare pentru fiecare operaţiune la distanţă mare, fiecare lovitură de precizie şi fiecare misiune de apărare a liniei frontului, inclusiv drone de toate tipurile, sisteme robotizate terestre, echipamente avansate şi arme moderne”, a scris Koreţki pe X.

Totodată, noul premier a subliniat că Executivul pregătește țara pentru sezonul rece, în contextul continuării atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Korețki a mai transmis că Guvernul va urmări plata la timp a pensiilor, ajutoarelor sociale și finanțarea serviciilor publice esențiale, precum și sprijinirea comunităților aflate în apropierea frontului.

„Responsabilitatea noastră este de a îndeplini integral obligaţiile sociale ale statului, asigurând plata la timp a pensiilor, a ajutorului social şi a finanţării serviciilor publice esenţiale”, arată noul premier.

De asemenea, el a declarat că o altă prioritate este consolidarea cooperării cu partenerii internaționali, atragerea de resurse suplimentare și utilizarea eficientă a asistenței externe, reiterând că obiectivul strategic al Ucrainei rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană.