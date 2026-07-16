SUA lansează o monedă de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump. Decizia marchează aniversarea a 250 de ani de la fondarea Americii

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat miercuri că Monetăria SUA a început producția unei noi monede comemorative de 1 dolar care îl înfățișează pe președintele Donald Trump. Moneda este realizată pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, iar lansarea oficială este programată pentru această toamnă.

Designul final al monedei a fost aprobat la începutul acestui an de Comisia pentru Arte Frumoase a SUA, ai cărei membri au fost numiți de Donald Trump. Cu toate acestea, produsul prezentat oficial miercuri diferă în mai multe privințe față de varianta aprobată inițial. Cea mai importantă modificare este că moneda nu este realizată din aur masiv, ci are doar un finisaj auriu, conform AP News.

Potrivit Departamentului Trezoreriei, moneda este destinată să onoreze moștenirea durabilă a libertății și să reprezinte un simbol al patriotismului american. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a transmis că piesa comemorativă, care îl are în prim-plan pe președintele Donald Trump, celebrează valorile americane și angajamentul națiunii pentru păstrarea libertății.

La rândul său, Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox Business Network că este neobișnuit ca imaginea sa să apară pe o monedă, însă a afirmat că se simte onorat de această inițiativă și a descris gestul drept unul plăcut.

Președintele republican este cunoscut pentru dorința de a-și asocia numele și imaginea cu diverse instituții și proiecte, potrivit sursei menționate. În timpul mandatului său au fost redenumite Institutul pentru Pace al Statelor Unite, centrul de spectacole Kennedy Center și o nouă clasă de nave de luptă, alături de alte inițiative similare.

Decizia de a imprima chipul lui Donald Trump pe moneda comemorativă a atras însă critici, în special deoarece legislația federală interzice reprezentarea unui președinte în funcție sau în viață pe moneda americană. Totuși, secretarul Trezoreriei are autoritatea de a aproba baterea și emiterea unor monede în anumite situații.

Pe aversul monedei este reprezentat Donald Trump îmbrăcat în costum și cravată, cu o expresie sobră. În partea superioară apare inscripția „LIBERTY”, iar în partea inferioară sunt înscriși anii „1776–2026”. În centrul monedei se regăsește deviza „IN GOD WE TRUST”.

Reversul prezintă imaginea tradițională a vulturului pleșuv din Marele Sigiliu al Statelor Unite. În partea superioară este inscripționat numele țării, „UNITED STATES OF AMERICA”, iar pe scutul aflat pe pieptul vulturului apare expresia latină „E PLURIBUS UNUM”, care înseamnă „Din mulți, unul”.

Printre celelalte diferențe față de proiectul aprobat la începutul anului se numără și modificarea poziției lui Donald Trump. În varianta finală, acesta nu mai este reprezentat sprijinindu-și pumnii pe ceea ce trebuia să fie un birou, în timp ce se apleacă înainte. Departamentul Trezoreriei nu a explicat motivele pentru care produsul final diferă de designul aprobat inițial.

În luna martie, Departamentul Trezoreriei a anunțat și că semnătura lui Donald Trump va apărea pe toate noile bancnote americane. În mod tradițional, bancnotele din Statele Unite poartă semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului SUA, nu pe cea a președintelui.