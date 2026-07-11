Mojtaba Khamenei promite represalii pentru moartea tatălui său. Trump avertizează: „1.000 de rachete sunt gata de lansare”
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Donald Trump, Mojtaba Khamenei
Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ating un nou nivel, după ce Mojtaba Khamenei a promis că va răzbuna moartea tatălui său, fostul lider suprem Ali Khamenei. Declarația a fost urmată de un răspuns dur din partea președintelui american Donald Trump, care a avertizat că SUA sunt pregătite să reacționeze militar. Schimbul de mesaje vine la câteva luni după atacurile americano-israeliene din februarie 2026 și amplifică temerile privind o nouă escaladare în Orientul Mijlociu.
Mojtaba Khamenei promite represalii și spune că răzbunarea este inevitabilă
Mojtaba Khamenei a transmis primul său mesaj public după funeraliile tatălui său, Ali Khamenei, susținând că răzbunarea pentru moartea acestuia reprezintă o obligație a națiunii iraniene. Declarația a fost publicată pe platforma X și marchează prima intervenție publică a noului lider suprem al Republicii Islamice după evenimentele din ultimele săptămâni.
În mesajul său, liderul iranian afirmă că represaliile împotriva celor considerați responsabili sunt inevitabile și că obiectivul acestora este deja stabilit.
„Ne angajăm să răzbunăm sângele vostru neîntinat și sângele tuturor martirilor acestor două războaie [recente], răzbunându-ne pe criminalii aceia rușinoși. Această răzbunare este ceea ce cere națiunea noastră, iar acest lucru trebuie neapărat să se întâmple”, a transmis liderul suprem al Iranului.
Mojtaba Khamenei a adăugat că persoanele vizate de represalii „figurează pe o listă”, fără a oferi alte detalii privind identitatea acestora sau momentul în care Iranul ar putea acționa.
We pledge to avenge your pure blood and the blood of all the martyrs of these two [recent] wars by taking revenge against the criminal, disgraceful murderers. This vengeance is what our nation is demanding, and this must definitely be done.
— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026
The criminal, disgraceful murderers of the martyred Leader, whose names are fully documented from the highest to the lowest ranks, will carry their dream of a peaceful death in bed to the grave.
— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026
Donald Trump avertizează că SUA sunt pregătite pentru un răspuns militar masiv
Reacția administrației americane a venit la scurt timp după declarațiile liderului iranian. Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, în care avertizează că Statele Unite vor răspunde cu forță dacă Iranul va încerca să îl asasineze.
„1.000 de rachete sunt încărcate și gata de a fi lansate împotriva Republicii Islamice Iran, iar alte câteva mii vor urma, în cazul în care guvernul iranian își va pune în aplicare amenințările, rostite în toate colțurile lumii, de a asasina, ori de a încerca să-l asasineze pe actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, în cazul de față, eu!”, a scris Trump.
Schimbul de amenințări are loc într-un context extrem de tensionat, după moartea fostului lider suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene americano-israeliene din 28 februarie 2026. Declarațiile celor doi lideri alimentează îngrijorările privind posibilitatea unei noi confruntări militare în Orientul Mijlociu.
Trump susține că a lăsat instrucțiuni pentru cazul în care ar fi asasinat
Într-un interviu acordat publicației New York Post, Donald Trump a afirmat că autoritățile americane tratează de mai mult timp drept credibile amenințările venite din partea Teheranului și că numele său s-ar afla pe lista țintelor regimului iranian.
„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Asta este situația cu care ne confruntăm”, a spus președintele, referindu-se la presupusele planuri ale Teheranului de a-l ucide.
Liderul de la Casa Albă a declarat, totodată, că a lăsat instrucțiuni clare privind reacția Statelor Unite în eventualitatea unui astfel de atac.
„Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă mi s-ar întâmpla ceva, ar trebui pur și simplu să-i bombardăm cu o forță cum nu s-a mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.