Mojtaba Khamenei promite represalii pentru moartea tatălui său. Trump avertizează: „1.000 de rachete sunt gata de lansare”

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ating un nou nivel, după ce Mojtaba Khamenei a promis că va răzbuna moartea tatălui său, fostul lider suprem Ali Khamenei. Declarația a fost urmată de un răspuns dur din partea președintelui american Donald Trump, care a avertizat că SUA sunt pregătite să reacționeze militar. Schimbul de mesaje vine la câteva luni după atacurile americano-israeliene din februarie 2026 și amplifică temerile privind o nouă escaladare în Orientul Mijlociu.

Mojtaba Khamenei a transmis primul său mesaj public după funeraliile tatălui său, Ali Khamenei, susținând că răzbunarea pentru moartea acestuia reprezintă o obligație a națiunii iraniene. Declarația a fost publicată pe platforma X și marchează prima intervenție publică a noului lider suprem al Republicii Islamice după evenimentele din ultimele săptămâni.

În mesajul său, liderul iranian afirmă că represaliile împotriva celor considerați responsabili sunt inevitabile și că obiectivul acestora este deja stabilit.

„Ne angajăm să răzbunăm sângele vostru neîntinat și sângele tuturor martirilor acestor două războaie [recente], răzbunându-ne pe criminalii aceia rușinoși. Această răzbunare este ceea ce cere națiunea noastră, iar acest lucru trebuie neapărat să se întâmple”, a transmis liderul suprem al Iranului.

Mojtaba Khamenei a adăugat că persoanele vizate de represalii „figurează pe o listă”, fără a oferi alte detalii privind identitatea acestora sau momentul în care Iranul ar putea acționa.

We pledge to avenge your pure blood and the blood of all the martyrs of these two [recent] wars by taking revenge against the criminal, disgraceful murderers. This vengeance is what our nation is demanding, and this must definitely be done. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026

The criminal, disgraceful murderers of the martyred Leader, whose names are fully documented from the highest to the lowest ranks, will carry their dream of a peaceful death in bed to the grave. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026

Reacția administrației americane a venit la scurt timp după declarațiile liderului iranian. Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, în care avertizează că Statele Unite vor răspunde cu forță dacă Iranul va încerca să îl asasineze.

„1.000 de rachete sunt încărcate și gata de a fi lansate împotriva Republicii Islamice Iran, iar alte câteva mii vor urma, în cazul în care guvernul iranian își va pune în aplicare amenințările, rostite în toate colțurile lumii, de a asasina, ori de a încerca să-l asasineze pe actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, în cazul de față, eu!”, a scris Trump.

Schimbul de amenințări are loc într-un context extrem de tensionat, după moartea fostului lider suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene americano-israeliene din 28 februarie 2026. Declarațiile celor doi lideri alimentează îngrijorările privind posibilitatea unei noi confruntări militare în Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Donald Trump a afirmat că autoritățile americane tratează de mai mult timp drept credibile amenințările venite din partea Teheranului și că numele său s-ar afla pe lista țintelor regimului iranian.

„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Asta este situația cu care ne confruntăm”, a spus președintele, referindu-se la presupusele planuri ale Teheranului de a-l ucide.

Liderul de la Casa Albă a declarat, totodată, că a lăsat instrucțiuni clare privind reacția Statelor Unite în eventualitatea unui astfel de atac.