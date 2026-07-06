Iranul fierbe la procesiunea lui Ali Khamenei. Mulțimea cere: „Ucideți-l pe Trump”

Procesiunea funerară a lui Ali Khamenei a început duminică la Teheran, unde zeci de mii de persoane s-au adunat pentru a participa la ceremoniile organizate după moartea liderului suprem iranian. Manifestarea este însoțită de sloganuri ostile la adresa Statelor Unite și Israelului și va continua timp de mai multe zile, inclusiv în orașele sfinte Qom, Najaf, Kerbala și Mashhad. În paralel, negocierile dintre Washington și Teheran rămân suspendate până după încheierea funeraliilor.

Procesiunea funerară dedicată lui Ali Khamenei a început în capitala Iranului, unde autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu pentru una dintre cele mai importante ceremonii organizate de Republica Islamică în ultimele decenii. Liderul suprem iranian a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat între Statele Unite, Israel și Iran.

Televiziunea de stat IRIB a anunțat debutul ceremoniei printr-un mesaj publicat pe Telegram.

„Procesiunea funerară pentru trupul venerat al imamului și liderului martirizat a început acum câteva momente în capitală”, a declarat IRIB într-o postare pe Telegram, adăugând că la ea a participat o „mulțime masivă” de persoane îndoliate.

Potrivit organizatorilor, cortegiul funerar va dura între 10 și 12 ore și va parcurge aproximativ 10 kilometri prin principalele bulevarde ale capitalei iraniene.

„Organizatorii se așteaptă ca procesiunea să dureze 10 până la 12 ore, șerpuind de-a lungul unui traseu de 10 kilometri prin strada Damavand, Piața Imam Hussein, strada Enqelab, Piața Enqelab, strada Azadi, Piața Azadi și autostrada Shahid Lashgari, situată în apropierea aeroportului Mehrabad”, se arată în comunicat.

📹 تصاویر هوایی از حضور پرشور مردم در تشییع امام شهید در میدان انقلاب تهران#انتقام_خون_رهبر_شهید pic.twitter.com/uGQkgeQr04 — اخبار فوری جنگ (@WarNewsIr) July 6, 2026

Agenția de presă Tasnim a anunțat că vehiculul care transportă sicriul lui Khamenei era pregătit să intre pe traseul oficial al procesiunii. După ceremonia din Teheran, trupul va fi transportat în orașul sfânt Qom, unde vor avea loc noi ritualuri religioase.

Funeraliile au fost marcate de manifestații cu un puternic mesaj antiamerican și antiisraelian. Imaginile difuzate din Teheran surprind participanți care poartă bannere și pancarte îndreptate împotriva unor lideri politici occidentali.

Pe unul dintre bannere era înscris mesajul „Ucideți-l pe Trump”, iar alte pancarte îi înfățișau pe vicepreședintele american JD Vance, secretarul american al Apărării Pete Hegseth și premierul israelian Benjamin Netanyahu, alături de mesajul „Va fi sânge”.

O participantă la ceremonie a declarat că prezența sa nu reprezintă doar un gest de omagiu, ci și unul de răzbunare.

„Astăzi, când ne-am adunat aici pentru înmormântarea liderului nostru, este o zi foarte grea. Nu suntem aici ca să ne luăm rămas bun de la el, ci ca să ne răzbunăm. Și ne vom răzbuna”, a declarat Fatima Hassan, una dintre persoanele venite la înmormântare.

Autoritățile americane urmăresc de mai mulți ani amenințările formulate de Iran la adresa președintelui Donald Trump, precum și împotriva altor oficiali ai administrației americane.

În cadrul ceremoniei religioase desfășurate la complexul Imam Khomeini Grand Mosalla din Teheran, trei dintre fiii lui Ali Khamenei – Mostafa, Meysam și Masoud – au fost surprinși rugându-se în spatele sicriului tatălui lor și al altor patru membri ai familiei uciși în același atac.

În schimb, Mojtaba Khamenei, despre care se spune că i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem al Iranului, nu a fost văzut la ceremonie și nu a existat nicio apariție publică a acestuia.

Potrivit unor persoane apropiate cercului său, citate de Reuters, Mojtaba Khamenei ar fi fost grav rănit în atacul aerian din 28 februarie.

Fața lui Mojtaba Khamenei ar fi fost desfigurată, iar acesta ar fi suferit răni grave la unul sau la ambele picioare.

Absența sa a fost remarcată inclusiv de participanții la funeralii.

„Până în ultimul moment, înainte să înceapă rugăciunea, le tot spuneam celor din jur că sper ca el, Mojtaba Khamenei, să vină. Aceasta era singura noastră dorință”, a declarat o tânără machiată și purtând ochelari de soare, într-un interviu pentru agenția Tasnim.

La ceremonia religioasă au participat și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, precum și președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf. Imaginile difuzate de televiziunea de stat l-au surprins pe Masoud Khamenei plângând și ștergându-și lacrimile cu o keffiyeh, în timp ce un imam rostea rugăciunile funerare.

Autoritățile iraniene au organizat o săptămână întreagă de ceremonii funerare pentru Ali Khamenei, prezentând evenimentul drept o demonstrație de unitate și devotament față de Republica Islamică.

După procesiunea din Teheran, sicriul va fi transportat în Qom pentru noi ceremonii religioase. Ulterior, trupul va fi dus cu avionul în orașele șiite Najaf și Kerbala din Irak, iar apoi va reveni în Iran, la Mashhad, unde va avea loc înmormântarea.

Presa de stat a precizat că autoritățile pun la dispoziția participanților transport, cazare și hrană, estimând că milioane de persoane vor participa la procesiunile programate în zilele următoare.

Mulțimile au început să se adune încă din timpul nopții în complexul Mosalla din Teheran. Numeroși participanți au fost surprinși plângând sau lovindu-se cu pumnii în piept, în timp ce rețeaua de metrou a capitalei a raportat aproximativ șapte milioane de călătorii între sâmbătă seara și duminică dimineață.

Moartea lui Ali Khamenei a avut loc în contextul conflictului început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. Războiul, care a durat mai multe săptămâni înainte de instituirea unui armistițiu fragil, s-a soldat cu peste 3.000 de morți, inclusiv numeroși lideri politici și comandanți militari iranieni.

În timpul confruntărilor au fost distruse baze militare și proiecte importante de infrastructură, iar Iranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor americane din regiune și prin consolidarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor globale la energie.

Acordul interimar convenit ulterior între Washington și Teheran prevede deblocarea unor active iraniene de miliarde de dolari aflate în străinătate și acordarea unor derogări de la sancțiunile financiare, măsuri pe care autoritățile iraniene le consideră începutul unei redresări economice după conflict.

Între timp, negocierile dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, limitarea programului nuclear iranian și consolidarea armistițiului au fost suspendate temporar. Donald Trump a declarat pentru Axios că discuțiile vor fi reluate după încheierea funeraliilor.