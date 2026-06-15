Oana Țoiu anunță pașii următori ai acordului SUA–Iran. România va avea un rol în implementarea înțelegerii

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a anunțat că a avut o convorbire cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, privind evoluția negocierilor pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. Discuțiile au vizat acordul dintre Statele Unite și Iran, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și calendarul semnării documentului. Potrivit șefei diplomației române, România va avea un rol relevant și în etapele următoare ale procesului diplomatic. Acordul urmează să fie semnat pe 19 iunie, în Elveția.

Oana Țoiu a anunțat că a fost informată direct de șeful diplomației pakistaneze cu privire la evoluția procesului de mediere desfășurat în Orientul Mijlociu și la pașii care preced semnarea acordului dintre Washington și Teheran.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul de Externe a precizat că discuția a avut loc în contextul eforturilor internaționale de reducere a tensiunilor din regiune și de restabilire a fluxurilor comerciale afectate de conflict.

„În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim-ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și calendarul semnării acestuia”, a notat pe X Oana Țoiu.

Pakistanul s-a numărat printre actorii implicați în facilitarea dialogului dintre părțile aflate în conflict, iar România urmărește îndeaproape evoluția negocierilor, având în vedere implicațiile geopolitice și economice ale acordului pentru regiune și pentru piețele internaționale.

Șefa diplomației române a evidențiat contribuția mai multor state din Orientul Mijlociu la procesul de mediere și a subliniat importanța cooperării internaționale pentru consolidarea acordului.

În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim‑ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și… pic.twitter.com/sfOJTq3DHz — Toiu Oana (@oana_toiu) June 15, 2026

Potrivit acesteia, Arabia Saudită, Qatar, Turcia și Egipt au avut contribuții importante în procesul de dezescaladare, în timp ce Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană rămân actori esențiali în susținerea dialogului diplomatic.

În evaluarea impactului pe care acordul îl poate avea la nivel global, ministrul a arătat că efectele urmărite depășesc sfera securității regionale și includ beneficii economice cu impact direct asupra piețelor internaționale.

„Obiectivele comune – de a contribui la scăderea prețurilor la energie și de a asigura acces la timp la îngrășăminte agricole, cu impact asupra piețelor alimentare la nivel global – au acum o perspectivă realistă datorită eforturilor diplomatice ale SUA și ale țărilor implicate în procesul de mediere”, a transmis Țoiu.

După semnarea documentului, procesul diplomatic va continua cu o serie de negocieri tehnice și politice care vor viza aplicarea prevederilor convenite de părți.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că România va avea un rol în aceste etape, inclusiv prin poziția pe care o deține în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), instituție care are atribuții directe în monitorizarea aspectelor legate de programul nuclear iranian.

Totodată, Bucureștiul face parte din mecanismele internaționale de coordonare create pentru susținerea redeschiderii Strâmtorii Ormuz și pentru consolidarea eforturilor diplomatice asociate acordului.

„Ceremonia oficială de semnare a acordului este planificată pe 19 iunie. urmează etapele viitoare ale negocierii, inclusiv aspecte tehnice privind dosarul nuclear, unde este relevant și rolul României de viceguvernator al AIEA. România este parte a coaliției coordonate de Departamentul de Stat al SUA pentru coordonarea efortului diplomatic de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, precum și a coaliției europene”, a conchis Țoiu.

Acordul prevede instituirea unei încetări extinse a focului, reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel mondial. Implementarea înțelegerii nu a început încă, autoritățile iraniene precizând că aceasta va intra în vigoare numai după semnarea oficială a documentului, programată pentru vineri, 19 iunie, în Elveția.