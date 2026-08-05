România, pe locul doi în UE la scumpirea prețurilor din industrie. Doar Bulgaria a înregistrat o creștere mai mare
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România continuă să se numere printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor din industrie. Datele publicate de Eurostat arată că țara noastră s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în iunie, fiind depășită doar de Bulgaria.
România, printre statele cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale
Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut în iunie cu 4,7% în Uniunea Europeană și cu 4,6% în zona euro, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
În clasamentul statelor membre, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 18,2%, urmată de România, cu 14,3%, și Irlanda, cu 11,4%. La polul opus s-a aflat Luxemburg, singura țară în care prețurile producției industriale au scăzut, cu 3,7%.
Potrivit Eurostat, evoluția din Uniunea Europeană a fost influențată în principal de majorarea cu 10% a prețurilor la energie. În același timp, prețurile bunurilor de capital au crescut cu 2,2%, cele ale bunurilor intermediare cu 5,7%, iar cele ale bunurilor de folosință îndelungată cu 2,8%. Singura categorie care a înregistrat o scădere a fost cea a bunurilor de folosință imediată, unde prețurile au coborât cu 0,7%.
Față de luna mai, România a avut una dintre cele mai mari creșteri din UE
Comparativ cu luna mai, prețurile producției industriale au scăzut cu 0,2% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro.
În schimb, România s-a aflat din nou printre statele cu cele mai mari majorări lunare, cu o creștere de 1%, fiind depășită doar de Slovacia, unde avansul a fost de 1,1%. Estonia a ocupat locul al treilea, cu o creștere de 0,9%.
Cele mai importante scăderi lunare au fost raportate în Lituania, cu 1,7%, Irlanda, cu 1,5%, și în Bulgaria și Grecia, unde prețurile au coborât cu 1,3%.
La nivelul Uniunii Europene, variațiile lunare au fost influențate de creșterea cu 0,3% a prețurilor bunurilor de capital și a bunurilor intermediare, precum și de majorarea cu 0,2% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 1,4%, iar cele ale bunurilor de folosință imediată cu 0,1%.
INS: industria energetică a înregistrat cele mai mari scumpiri în România
Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, luând în calcul atât piața internă, cât și cea externă.
Cea mai mare majorare a fost înregistrată în industria energetică, unde prețurile au urcat cu 24,47%. Au urmat industria bunurilor intermediare, cu o creștere de 10,17%, industria bunurilor de capital, cu 6,38%, industria bunurilor de uz curent, cu 5,27%, și industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 2,87%.
Pe principalele ramuri de activitate, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat un avans de 23,32% față de iunie 2025. În distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare creșterea a fost de 14,20%, în industria prelucrătoare de 9,09%, iar în industria extractivă de 8,25%.
Raportat la luna precedentă, prețurile producției industriale din România au crescut cu 0,8%, pe ansamblul pieței interne și externe.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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