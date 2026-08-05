România, pe locul doi în UE la scumpirea prețurilor din industrie. Doar Bulgaria a înregistrat o creștere mai mare

România continuă să se numere printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor din industrie. Datele publicate de Eurostat arată că țara noastră s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în iunie, fiind depășită doar de Bulgaria.

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut în iunie cu 4,7% în Uniunea Europeană și cu 4,6% în zona euro, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În clasamentul statelor membre, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 18,2%, urmată de România, cu 14,3%, și Irlanda, cu 11,4%. La polul opus s-a aflat Luxemburg, singura țară în care prețurile producției industriale au scăzut, cu 3,7%.

Potrivit Eurostat, evoluția din Uniunea Europeană a fost influențată în principal de majorarea cu 10% a prețurilor la energie. În același timp, prețurile bunurilor de capital au crescut cu 2,2%, cele ale bunurilor intermediare cu 5,7%, iar cele ale bunurilor de folosință îndelungată cu 2,8%. Singura categorie care a înregistrat o scădere a fost cea a bunurilor de folosință imediată, unde prețurile au coborât cu 0,7%.

Comparativ cu luna mai, prețurile producției industriale au scăzut cu 0,2% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro.

În schimb, România s-a aflat din nou printre statele cu cele mai mari majorări lunare, cu o creștere de 1%, fiind depășită doar de Slovacia, unde avansul a fost de 1,1%. Estonia a ocupat locul al treilea, cu o creștere de 0,9%.

Cele mai importante scăderi lunare au fost raportate în Lituania, cu 1,7%, Irlanda, cu 1,5%, și în Bulgaria și Grecia, unde prețurile au coborât cu 1,3%.

La nivelul Uniunii Europene, variațiile lunare au fost influențate de creșterea cu 0,3% a prețurilor bunurilor de capital și a bunurilor intermediare, precum și de majorarea cu 0,2% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 1,4%, iar cele ale bunurilor de folosință imediată cu 0,1%.

Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, luând în calcul atât piața internă, cât și cea externă.

Cea mai mare majorare a fost înregistrată în industria energetică, unde prețurile au urcat cu 24,47%. Au urmat industria bunurilor intermediare, cu o creștere de 10,17%, industria bunurilor de capital, cu 6,38%, industria bunurilor de uz curent, cu 5,27%, și industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 2,87%.

Pe principalele ramuri de activitate, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat un avans de 23,32% față de iunie 2025. În distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare creșterea a fost de 14,20%, în industria prelucrătoare de 9,09%, iar în industria extractivă de 8,25%.

Raportat la luna precedentă, prețurile producției industriale din România au crescut cu 0,8%, pe ansamblul pieței interne și externe.